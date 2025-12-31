search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Încă un fotbalist refuză să joace fotbal în Arabia Saudită: „Îmi este silă să joc acolo"

Ofensiva arabilor în sport, cu meciuri de fotbal, tenis și box găzduite la ei acasă, produce revolte printre sportivi. Fotbaliștii se simt ca o „marfă” aflată la cheremul arabilor, care plătesc bani mulți pentru a avea astfel de evenimente, cu care atrag atenția lumii asupra lor.

Frații Niko Inaki Williams sunt colegi la Bilbao

Inaki Williams, internațional spaniol de la echipa de fotbal Athleticc Bilbao, a declarat că nu se bucură să dispute meciurile din Supercupa Spaniei la fotbal în Arabia Saudită, acolo unde starturi precum Cristiano Ronaldo evoluează în campionatul intern doar ca să-și umfle conturile.

Îmi este silă să joc acolo”, a spus Inaki Williams, care boicotează astfel Supercupa Spaniei. În acest an, pe 7 și 8 ianuarie, Supercupa va fi disputată la Jeddah de Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid și de Athletic Bilbao. Competiția se dispută de 3 ani în Arabia Saudită. 

Declarația lui Inaki nu are legătură doar cu faptul că va trebui să joace în fața unor suporteri străini, care vin pe stadion ca la teatru, ci și a faptului că va deveni tată în curând, iar soția sa va rămâne acasă singură.

Supercupa Spaniei a fost adjudecată anul trecut de trupa lui Hansi Flick, cu 5-2 în finala cu Real Madrid. Barcelona are 15 trofee, iar Real Madrid - 13. În ultimii 10 ani, doar de două ori Barcelona și Real nu au câștigat trofeul. De fiecare dată, Supercupa le-a revenit celor de la Athletic Bilbao.

Partidele disputate în străinătate de marile forțe ale Europei au devenit o modă în fotbal. Ele irită deopotricvă suporterii, dar și jucătorii. Spe exemplu, recent, meciul din La Liga dintre Villarreal și Barcelona, programat să se joace la Miami, a fost mutat în Spania, după protestele suporterilor. „E ciudat să joc acolo, nu sunt de acord”, a declarat olandezul Frankie de Jong, unul dintre căpitanii catalanilor. 

