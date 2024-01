Nicole Kidman, dezvăluiri despre începuturile carierei: „Prea înaltă” pentru Hollywood

Nicole Kidman, în vârstă de 56 de ani, a mărturisit că la începuturile carierei sale obișnuia să mintă în privința înălțimii în încercarea disperată de a fi chemată la castinguri, întrucât i se spunea că este „prea înaltă" pentru Hollywood, relatează NY Post.

Actrița le spunea directorilor de casting că are 179 de centimetri înălțime, când ea avea, de fapt, 180. Kidman a declarat că i s-a spus fără menajamente că nu va reuși să aibă o carieră la Hollywood doar pentru că este „prea înaltă".

„Am fost tachinată și mi se spunea Stalky", a dezvăluit ea în cadrul Radio Times Podcast. „Oamenii mă întrebau: "Cum e atmosfera acolo sus?", a mai adăugat actrița.

„Mi s-a spus: Nu vei avea o carieră. Ești prea înaltă. Acum, mi se spune: Ești mult mai înaltă decât credeam, sau bărbați care se întreabă cât de înalte ar trebui să fie tocurile mele."

„Ori de câte ori merg pe covorul roșu, mi se trimit pantofi care sunt mereu foarte înalți. O să fiu cea mai înaltă persoană - o girafă!", a mai continuat ea.

Kidman a spus că înălțimea ei o „deranjează" câteodată atunci când interpretează diverse roluri, iar genunchii o dor adesea din această cauză. În plus, ea a ratat câteva roluri din cauza staturii sale.

Amintindu-și de momentul în care a fost refuzată pentru un rol în musicalul de succes „Annie", Kidman a afirmat că era cu cinci centimetri mai înaltă decât înălțimea limită.

După ce i-a rugat pe directorii de casting să-i dea o șansă la audiție, aceștia au lăsat-o în cele din urmă să dea proba pentru rol.

„Nu am primit rolul", a declarat ea. „Nici măcar nu am fost sunată înapoi - dar cel puțin am reușit să cant 4 rânduri dintr-un refren", a mai explicat diva.

Vedeta din „Big Little Lies/ Marile minciuni nevinovate" a spus că este „recunoscătoare că este sănătoasă”.

„Ceea ce contează este modul în care le permiți celorlalți să îți spună "da" sau "nu" și dacă tu accepți acest lucru", a mai explicat ea.