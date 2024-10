Nicole Kidman și Salma Hayek au avut un moment aparent tensionat la un eveniment Balenciaga desfășurat în Săptămâna Modei de la Paris.

Într-un videoclip devenit viral, Nicole Kidman pare să respingă gestul Salmei Hayek de a-și pune brațul în jurul ei, creând o situație incomodă între cele două actrițe.

Un videoclip viral surprinde momentul în care Nicole Kidman discută cu Salma Hayek, refuzând să se întoarcă și să își ajusteze poziția pentru fotografie. Interacțiunea dintre cele două actrițe pare incomodă, cu Salma orientată spre fotografi, în timp ce Nicole se retrage din cadru, relatează DailyMail.

Nicole, 57 de ani, și Salma, 58 de ani, se aflau în fața fotografilor alături de Katy Perry, 39 de ani, când a avut loc o altercație, aparent pentru că Salma Hayek a atins-o pe vedeta blondă atunci când li s-a cerut să pozeze împreună.

Imaginile surprinse în urmă cu două săptămâni, în capitala Franței, au apărut online recent și au declanșat o adevărată frenezie pe rețelele sociale.

Actrița Salma Hayek, soția mogulului de modă François-Henri Pinault, care deține brandul Balenciaga, a încercat să o convingă pe ambasadoarea mărcii, Nicole Kidman, să se întoarcă în fața camerelor de luat vederi. Hayek a încercat să o ghideze atingând-o pe abdomen, însă Kidman a refuzat și a părut să îi îndepărteze mâna.

Un martor a susținut că Nicole i-a spus ferm Salmei: „Nu mă atinge”. Spectatorul a mai afirmat că artista Katy Perry părea „jenată”.

După ce i-a îndepărtat mâna, Nicole s-a întors cu spatele, înainte de a se întoarce din nou cu fața la Salma, gesticulând în direcția ei, inclusiv un semn ce ar putea fi tradus drept STOP. Kidman a arătat și cu degetul, iar ulterior a salutat-o pe Katy Perry înainte de a pleca, în timp ce părea să schimbe câteva replici tensionate cu Hayek, care părea îngrijorată.

Nicole, laureată cu Oscar pentru cea mai bună actriță în 2003 pentru rolul din „The Hours”, anul în care Salma Hayek a fost nominalizată pentru „Frida”, a părut să aibă o discuție mai amplă cu Salma, în afara cadrului.

Hayek a fost surprinsă spunând: „Da, te rog – dă-mi un sfat” („Yes please - advice”), la care Kidman ar fi replicat: „Nu ai nevoie de el”, iar Hayek a răspuns cu fermitate: „Ba da, am nevoie.”

Pe contul său de Instagram, Salma Hayek a postat o poză alături de Nicole Kidman, actrița privea în jos în fotografie.

„În cele din urmă, aseară, marea finală a Săptămânii Modei de la Paris 2025... [aplaudă] Balenciaga și Demna pentru un spectacol extraordinar”, a scris Salma Hayek la descriere.