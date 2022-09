Cum l-a protejat Biserica Scientologică pe Tom Cruise și a alungat-o pe Nicole Kidman

Mike Rinder, un fost lider al Bisericii Scientologice, face dezvăluiri despre abuzurile și secretele întunecate ale cultului religios într-o nouă carte.

În perioada 1982-2007, Mike Rinder a fost unul dintre oamenii de bază ai organizației conduse de David Miscavige: a fost membru în C​onsiliul de Administrație și în Biroul de Afaceri Speciale. Totodată, a fost responsabil de partea de PR, a fost imaginea cultului și interfața cu mass-media, reușind să managerieze cu succes situații de criză.

De când a părăsit biserica, în 2007, el a devenit unul dintre cei mai mari denunțători ai Scientologiei. A apărut în documentarul HBO „Going Clear: Scientology and the Prison of Belief“, are un podcast pe această temă și a scris volumul „A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology“. În carte, acesta vorbește despre perioada petrecută în controversata organizație, dar și despre abuzurile la care a fost martor și relațiile sale cu liderul cultului, David Miscavige.

Biserica celebrităților

Biserica Scientologică are multe celebrități în rândurile sale, iar Tom Cruise și John Travolta sunt unii dintre cei mai importanți membri. De altfel, încă de începutul anilor ’70, întemeietorul acestui cult, L. Ron Hubbard, a creat o organizație dedicată recrutării starurilor de la Hollywood. Urmașul său la conducerea bisericii, David Miscavige, a conștientizat valoarea pe care celebritățile o puteau aduce și a făcut, la rândul său, o prioritate din atragerea lor în rândurile bisericii.

Iată câteva pasaje din cartea A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology“.

Zilele mele erau o serie nesfârșită de probleme: trebuia să supraveghez dușmanii Scientologiei, să încerc să-i neutralizez, să sting scandalurile de pe internet și să rezolv problemele constante ale celebrităților.

Când Tom Cruise a devenit cea mai mare „avuție“ a lui Miscavige, problemele actorului au devenit și problemele Scientologiei. Când Cruise a aflat că va fi publicată o biografie neautorizată, Miscavige i-a spus: „Voi aveau eu grijă!“. Astfel, am fost trimis la Londra cu avocatul bisericii, pentru a mă asigura că nu apare nimic negativ în carte. Da, un avocat al bisericii și șeful Biroului pentru Afaceri Speciale acționau în numele lui Tom Cruise, plătiți de Biserica Scientologică. Cu multă perseverență și amenințări voalate, am convins editorul să ne permită să „revizuim și să corectăm“ orice era legat de Scientologie în manuscris. Cartea nu a dezvăluit nimic nou, dar conținea ceea ce noi consideram „inexactitățile“ obișnuite despre Scientologie. Chiar dacă nu am fi modificat manuscrisul, n-ar fi avut nicio urmare pentru Scientologie sau pentru cariera lui Cruise. A fost doar un mod prin care Miscavige și l-a apropiat și mai mult pe Cruise, arătându-i: „Vezi ce pot face eu pentru tine“.

În 1997, relația dintre Cruise și Miscavige a început să „scârțâie“, în timpul filmărilor peliculei „Cu ochii larg închiși“. Tom și Nicole Kidman au fost efectiv rupți de lume timp de un an, deoarece regizorul Stanley Kubrick era un perfecționist care a reluat filmările de nenumărate ori, într-un platou secret din Londra. Faptul că nu a mai interacționat zilnic cu Miscavige și a petrecut mult timp cu soția sa a avut un efect asupra lui Tom. Nici măcar nu-i mai răspundea la telefon lui Dave. Îngrijorat că Nicole îl va face pe Tom să părăsească Scientologia, David m-a trimis la Londra să mă întâlnesc cu sora lui Tom, Lee Anne, pentru a afla ce se întâmplă. Lee Anne, și ea un scientolog dedicat, a susținut că totul este în regulă și că erau doar ocupați, dar Miscavige nu a crezut. Ulterior, acesta a însărcinat un alt om de încredere să-l readucă pe Cruise înapoi, și, treptat, actorul s-a dedicat din nou cauzei. Acest lucru a dus, însă, la răcirea relației cu Nicole. Ulterior, Nicole a fost spionată, i s-au ascultat telefoanele, iar cei doi copii adoptați a cuplului au fost îndoctrinați cu învățături scientologice și s-au întors împotriva actriței. Când Tom și Nicole au divorțat, Miscavige s-a bucurat că „influența negativă“ a actriței nu mai există. După aceea, Cruise a devenit unul dintre cei mai fervenți susținători ai Scientologiei și ai lui David Miscavige.

În anii ʼ90, John Travolta a fost ținta unor scandaluri legate de aventuri cu diverși bărbați, printre care unul dintre foștii săi piloți și un actor de filme porno. Ne-am dat rapid seama ce prejudiciu de imagine ar fi pentru biserică un scandal gay în care era implicat cuplul perfect John Travolta-Kelly Preston. Așa că am amenințat mass-media cu procese. Cazul a fost închis și am devenit o persoană de încredere în viața lui John. Acuzațiile de homosexualitate sunt adevărate bombe pentru Biserica Scientologică. Cultul susține public că nu este anti-gay (deși scrierile lui Hubbard arată contrariul), însă un membru homosexual ar provoca panică în interior, deoarece, pentru un scientologist, a nu fi „vindecat“ de homosexualitate ar indica faptul că nu Scientologia nu funcționează.