search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Obiceiul practicat de Anul Nou care unește familii în Oltenia. „Pe vremuri se duceau plocoane imense: piftie, cârnați, păsări vii...”

0
0
Publicat:

„Datul la grindă” sau „datul de grindă” este unul dintre puținele obiceiuri la care oltenii nu renunță, chiar dacă puțini dintre părinții de astăzi îl mai duc la îndeplinire ca odinioară. Este un bun prilej ca rudele să se întâlnească și să petreacă timp împreună, consideră cu toții.

Patiseriile au grijă să pregătească în această perioadă colacii speciali FOTO: Alina Mitran
Patiseriile au grijă să pregătească în această perioadă colacii speciali FOTO: Alina Mitran

„Am dat, da, nepoții de grindă și păstrează obiceiul și copiii. De ce să renunțăm? E frumos să te întâlnești cu moșii, să ne așezăm toți la masă”, motivează mai toți oltenii cu care stai de vorbă pe tema păstrării obiceiului.

„Fie merg părinții la moși, fie vin moșii la copil, nu e o regulă”

Moașa - cea care odinioară sprijinea femeile să dea naștere pruncilor - este, cel puțin în Oltenia, și astăzi o prezență importantă în viața copilului „moșit” (care este nepotul moașei). În trecut – și sunt familii care încă păstrează tradiția - ea se ocupa de „ursitori”, pregătind, după nașterea copilului, o masă copioasă pentru ursitoarele care se crede că îi stabilesc nepotului de-abia născut destinul. Tot moașa este persoana care îl poartă pe pruncul nebotezat către biserică și îl predă nașei. Moașa era stabilită conform relațiilor vechi de rudenie, în schimb astăzi tinerii părinți aleg moașa copilului după cu totul alte criterii, prietenia fiind cel mai important.

De Anul Nou, rolul moașei este acela de a „da de grindă” nepotul/nepoata. Obiceiul se practică în primii trei ani de viață ai copilului și presupune ca în prima zi din an – fie la scurt timp după miezul nopții, fie până la prânz – moașa să îndeplinească un ritual. Pentru asta folosește un colac copt din cocă de cozonac, trei monede, un fir roșu de ață și o crenguță de busuioc. Nepotul/nepoata este așezat/așezată pe pragul casei, cu fața spre răsărit, purtând pe cap colacul pregătit cu firul roșu, busuioc și bani. Unele persoane menționează că pe prag se pune și un obiect metalic (de obicei vătraiul folosit pentru focul din sobă). Copilul este ridicat în brațe de moașă până când atinge pragul de sus, timp în care moașa rostește: „Grinda jos, nepotul (și i se spune pe nume) sus!”, după care celui mic i se fac urări de sănătate.

Se pune un fier la prag, se pune copilul pe prag și-l ridică moașa în sus. Și i se fac urările: să fie sănătos, să fie cuminte, să aibă tot ce vrea în viață... Până la trei ani se dă de grindă”, explică Neli Popescu, o doamnă pe care o întâlnim în cea mai mare piață din Slatina, unde vinde fel de fel de bunătăți de pus pe masa de Revelion.

Doamna apreciază că păstrarea acestui obicei contribuie, cu siguranță, la sudarea relațiilor de rudenie sau de prietenie. Ne mai precizează că nu este o regulă, cel puțin astăzi, unde să aibă loc acest ritual. „Fie merg părinții la moși, fie moșii la copil, nu e o regulă. De exemplu, fata mea e moașă. Doi ani la rând au venit nepoții la noi, cu nepoata, anul ăsta merge moașa la nepoată. Că așa vor. Obiceiul să știți că uneori leagă familiile, da. Depinde de familie. Noi, în familia noastră, am ținut de obiceiuri, de nași, de moși. Nu chiar cum se făcea odată, cum făceau ăi bătrâni, cu plocoane, dar întâlnirea, statul la masă toți, da, am păstrat-o. Dar nu se mai duce cu plocoane imense”, adaugă Neli Popescu.

Citește și: De ce copiii din zilele noastre mai cântă doar 3-4 versuri dintr-o colindă. „Cândva, era o bucurie să-ţi intre colindători în curte şi o ruşine să nu-i primeşti“

Odinioară, obligațiile nepoților față de moașă erau îndeplinite însă cu strictețe. Familia se pregătea din timp, iar de Anul Nou bunătățile preparate se așezau într-un coș mare și se mergea în vizită.

„Când eram eu mică se duceau cu coșuri imense. Făceau pâine, piftii, sarmale, o groază de bunătăți, să ajungă trei zile. Acum, nu. Acum, o mică masă. Copiii mei pleacă împreună în vacanțe, se relaxează, nu mai e ce a fost, cu mâncăruri grele și tot. Dar țin tradiția de a da nepoata de grindă și de a-i face urările. Moașa îi cumpără haine nepoatei, iar părinții, la rândul lor, îi oferă moașei ceva simbolic. Pe vremuri darul pentru moașă era ploconul. Dar era plocon: piftie, pâine, cârnați, chiar și păsări vii, trebuia neapărat o găină, ceva viu. Îmi aduc aminte, în copilăria mea, când ne duceam așa la moși. Poate în alte sate se mai păstrează și acel obicei vechi”, a mai spus interlocutoarea.

Obiceiul se practică în familie chiar și pentru copiii mai mari de 3 ani FOTO: C. Fircoiu
Obiceiul se practică în familie chiar și pentru copiii mai mari de 3 ani FOTO: C. Fircoiu

Moșii aflați la prima experiență de acest fel se interesează la rândul lor din timp ce au de făcut. Colacul astăzi nu mai este nevoie să-l prepare în casă, pentru că patiseriile și brutăriile lucrează în aceste zile de zor și toate au în ofertă și acest produs. Și monede găsesc cu ușurință (adesea „suplimentează” monedele cu bancnote), mai greu le este în schimb cu busuiocul uscat, pe care unii îl caută în piață.

„La mine vin după busuioc, le trebuie neapărat să pună pe colăcelul acela. Așa îmi dau seama că obiceiul se păstrează. Să sperăm că s-or menține!”, a mai adăugat Neli Popescu.

O perioadă bogată în ritualuri nemaiîntâlnite în restul țării

Dacă de Crăciun nu se mai colindă ca odinioară în Oltenia, la Anul Nou începe în schimb o perioadă în care alte obiceiuri încă se mai practică în acest colț de țară. Printre ele, specialiștii Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj – Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale amintesc „Pluguşorul”, practicat în ajunul Anului Nou şi uneori chiar în ziua de Anul Nou, „Sorcova și colindatul cu „Capra”.

Tot în Oltenia în continuare se întâlnește „Iordănitul”, practicat de Sfântul Ion, iar în sudul județului Olt, izolat, și „Păzitul fântânilor”. „Banda lui Iancu Jianu”, un obicei practicat cu zeci de ani în urmă în mai multe localități din Olt (astăzi o parte aparțin Doljului) mai este adus în atenție doar sporadic, în timp ce „Vasâlca” mai apare doar în mențiunile specialiștilor. În schimb reînvie în satele din sudul țării „Botezul cailor”, de la un an la altul fiind din ce în ce mai multe localități în care sărbătoarea are loc în cadru organizat.

Slatina

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
fanatik.ro
image
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
cancan.ro
image
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
prosport.ro
image
Ce pensie ia un asistent medical: sporurile care se iau în calcul
playtech.ro
image
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! A anunțat că negociază transferul la FCSB de Sărbători, dar s-a făcut nevăzut
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Aparatul pe care trebuie să-l scoți din priză după fiecare folosire. Poate declanșa un incendiu și îți crește consumul de curent
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Toţi românii fac asta de Anul Nou!
romaniatv.net
image
Probleme majore! Sunt anulări de ultimă oră ale revelioanelor ținute în stradă. Ce se întâmplă?
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Kate și William, colecție de fotografii nemaivăzute. Surpriza uriașă de la sfârșit de an
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
carte jpg
Un „western” dobrogean la porțile Orientului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Ce să mănânci în noaptea de Anul Nou, ca să ai noroc total, nu ”cu porția”. Tradițiile care nu dau greș

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă