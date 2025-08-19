Luna Neagră va apărea în acest weekend. Profețiile apocaliptice legate de acest fenomen rar

Luna Neagră este un fenomen astronomic rar, care are loc doar o dată la fiecare 33 de luni. Sâmbătă, 23 august, este una dintre aceste date, anunță specialiștii.

Luna Neagră apare o dată la 33 de luni, următoarea fiind preconizată pentru 20 august 2028.„O lună neagră este doar a doua lună nouă care apare într-o lună calendaristică”, a spus Walter Freeman, profesor asociat de fizică la Universitatea Syracuse, pentru dailymail.

O Lună Neagră nu este un termen astronomic oficial, ci se referă la apariții rare ale Lunii Noi în calendarul nostru. Deoarece o Lună Nouă este definită ca momentul în timp în care Soarele, Luna și Pământul sunt aliniate, Lunile Negre pot avea loc în luni diferite, în funcție de fusul orar.

Deoarece acest ciclu este ușor mai scurt decât luna medie, permite ocazional apariția a două luni noi într-o singură lună calendaristică. Astronomii amatori și pasionații de spațiu au denumit această a doua lună nouă „luna neagră”.

Unii astrologi au considerat evenimentul ca fiind semnificativ din punct de vedere spiritual, deși oamenii de știință profesioniști nu văd nicio semnificație inerentă dincolo de mecanica astronomică.

Din păcate, ca orice altă Lună Nouă, va fi invizibilă pe cer. Acest lucru se datorează faptului că Luna se află între Pământ și Soare pe orbita sa în această fază lunară. Partea sa neiluminată este orientată spre Pământ, iar doar partea îndepărtată este iluminată.

Un alt motiv pentru care Luna Nouă nu poate fi văzută este că are loc în locul de pe orbita Lunii când aceasta trece prin aceeași parte a cerului ca Soarele și se pierde în strălucirea luminii solare.

Lunile Negre au o semnificație specială pentru persoanele care practică anumite forme de religii păgâne și care cred că anumite acțiuni devin mai puternice atunci când sunt efectuate în noaptea Lunii Negre.

În ultimii ani, termenul a fost popularizat de rețelele de socializare, astrologi și adepții religiei Wicca.

Profeții au semnalat pasaje biblice precum Marcu 13:24, care avertizează: „Soarele va fi întunecat, iar luna nu își va da lumina”.

Cu toate acestea, astronomii subliniază că nu există motive de alarmă.



