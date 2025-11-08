Țara din Europa în care trăiesc cele mai multe femei de peste 100 de ani. Care este secretul longevității lor

Într-un colț al Europei, numărul persoanelor care ating sau depășesc vârsta de 100 de ani crește spectaculos. Peste 23.000 de oameni au ajuns la această vârstă, iar majoritatea sunt femei. Cercetătorii spun că secretul longevității stă în alimentația mediteraneană, ritmul echilibrat de viață și legăturile sociale puternice, notează The Guardian.

Numărul persoanelor care au împlinit 100 de ani este acum la un nivel record, potrivit celor mai recente date publicate de institutul național de statistică. În total, 23.548 de oameni au trecut pragul centenarului, față de 21.211 în anul precedent. Este de peste două ori mai mult decât în 2009, iar creșterea continuă într-un ritm accelerat.

Femeile trăiesc mai mult

Dintre cei care au împlinit 100 de ani, 82,6% sunt femei. Acestea domină și în rândul celor peste 105 ani și printre supercentenari – persoanele care au depășit 110 ani. Lucia Laura Sangenito, care va împlini 115 ani pe 22 noiembrie, este cea mai vârstnică femeie din țară și a treia din Europa.

Țara are o istorie impresionantă a longevității. Emma Morano, care a trăit până la 117 ani, a fost considerată cea mai bătrână persoană din lume în 2017. În prezent, cel mai vârstnic bărbat are 111 ani.

Regiunile Molise, Valea Aostei, Liguria și Sardinia se remarcă prin concentrații excepționale de centenari. În Sardinia, orașul Perdasdefogu a intrat de două ori în Cartea Recordurilor: prima dată pentru cei nouă frați Melis care însumau 818 ani, apoi pentru cea mai mare proporție de centenari din lume — opt persoane trecute de 100 de ani la o populație de 1.778 de locuitori.

Secretul: dieta mediteraneană și viața activă

Dieta mediteraneană, bogată în legume, ulei de măsline și pește, este considerată principalul ingredient al longevității, alături de legăturile sociale puternice și de un sistem medical eficient. Mulți dintre centenari sunt încă activi: Anna Possi, care va împlini 101 ani, continuă să lucreze în propriul bar, iar alți vârstnici și-au reînnoit chiar și permisele de conducere după 100 de ani.

Deși această longevitate este un motiv de mândrie, ea aduce și provocări serioase. Populația îmbătrânește rapid, iar numărul nașterilor scade dramatic — doar 370.000 în ultimul an, cel mai mic nivel din ultimele peste 160 de ani. Fenomenul pune presiune pe sistemele de pensii și sănătate, transformând longevitatea într-o problemă demografică majoră pentru viitor.