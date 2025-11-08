search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Țara din Europa în care trăiesc cele mai multe femei de peste 100 de ani. Care este secretul longevității lor

0
0
Publicat:

Într-un colț al Europei, numărul persoanelor care ating sau depășesc vârsta de 100 de ani crește spectaculos. Peste 23.000 de oameni au ajuns la această vârstă, iar majoritatea sunt femei. Cercetătorii spun că secretul longevității stă în alimentația mediteraneană, ritmul echilibrat de viață și legăturile sociale puternice, notează The Guardian. 

Peste 23.000 de oameni au ajuns la vârsta de 100 de ani, iar majoritatea sunt femei. FOTO: Arhivă
Peste 23.000 de oameni au ajuns la vârsta de 100 de ani, iar majoritatea sunt femei. FOTO: Arhivă

Numărul persoanelor care au împlinit 100 de ani este acum la un nivel record, potrivit celor mai recente date publicate de institutul național de statistică. În total, 23.548 de oameni au trecut pragul centenarului, față de 21.211 în anul precedent. Este de peste două ori mai mult decât în 2009, iar creșterea continuă într-un ritm accelerat.

Femeile trăiesc mai mult

Dintre cei care au împlinit 100 de ani, 82,6% sunt femei. Acestea domină și în rândul celor peste 105 ani și printre supercentenari – persoanele care au depășit 110 ani. Lucia Laura Sangenito, care va împlini 115 ani pe 22 noiembrie, este cea mai vârstnică femeie din țară și a treia din Europa.

Țara are o istorie impresionantă a longevității. Emma Morano, care a trăit până la 117 ani, a fost considerată cea mai bătrână persoană din lume în 2017. În prezent, cel mai vârstnic bărbat are 111 ani.

Regiunile Molise, Valea Aostei, Liguria și Sardinia se remarcă prin concentrații excepționale de centenari. În Sardinia, orașul Perdasdefogu a intrat de două ori în Cartea Recordurilor: prima dată pentru cei nouă frați Melis care însumau 818 ani, apoi pentru cea mai mare proporție de centenari din lume — opt persoane trecute de 100 de ani la o populație de 1.778 de locuitori.

Secretul: dieta mediteraneană și viața activă

Dieta mediteraneană, bogată în legume, ulei de măsline și pește, este considerată principalul ingredient al longevității, alături de legăturile sociale puternice și de un sistem medical eficient. Mulți dintre centenari sunt încă activi: Anna Possi, care va împlini 101 ani, continuă să lucreze în propriul bar, iar alți vârstnici și-au reînnoit chiar și permisele de conducere după 100 de ani.

Deși această longevitate este un motiv de mândrie, ea aduce și provocări serioase. Populația îmbătrânește rapid, iar numărul nașterilor scade dramatic — doar 370.000 în ultimul an, cel mai mic nivel din ultimele peste 160 de ani. Fenomenul pune presiune pe sistemele de pensii și sănătate, transformând longevitatea într-o problemă demografică majoră pentru viitor.

Stil de viață

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria
mediafax.ro
image
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte
fanatik.ro
image
Rușii suferă pierderi grele la Pokrovsk, dar atacă în valuri: „Ucidem între 50 și 100 de soldați ruși zilnic”
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Început de iarnă cum nu a mai fost! Anunţ îngrijorător de la meteo, ce spune prognoza
playtech.ro
image
Țara spectaculoasă care a uimit-o pe Teodora Stoica. I se mai spune „Țara eternei primăveri”, e plină de bogății naturale fascinante și a ajuns una dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Noua stea a tenisului românesc? La 19 ani, a realizat performanța carierei
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Detalii noi despre pensia pe caz de boală!
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cum să îndepărtezi grăsimea de pe dulapurile de bucătărie. Un truc simplu care dizolvă chiar și cele mai lipicioase pete
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?