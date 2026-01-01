Video Teroare de Revelion în Viena: doi adolescenți și-au pierdut degetele, iar un turist a rămas fără un ochi și a suferit arsuri grave

Noaptea de Revelion din Viena s-a transformat într-un coșmar din cauza petardelor și artificiilor. Doi adolescenți și un turist au fost grav răniți, iar serviciile de urgență au fost copleșite: paramedicii au intervenit de 1.135 de ori, față de 993 de apeluri în anul 2024.

Primul incident grav a avut loc la ora 17:45, în districtul Hietzing, când un băiat de 13 ani a fost rănit de o petardă care i-a explodat în mână. Două degete au fost parțial amputate, iar adolescentul a fost internat în cameră de șoc, unde a primit tratament cu analgezice, potrivit heute.

Turist de 22 de ani rănit grav

În jurul orei 23:00, un turist de 22 de ani a fost lovit în față de o petardă în cartierul Brigittenau. În urma exploziei, tânărul și-a pierdut un ochi, a suferit arsuri și tăieturi la nivelul feței și probleme de auz.

Potrivit publicației citate, echipele Serviciului Medical de Urgență au intervenit imediat și, după acordarea primului ajutor la fața locului, victima a fost transportată la o unitate de terapie intensivă pentru arsuri.

Adolescent de 14 ani își pierde mâna

Cu puțin timp înainte de miezul nopții, Centrul de coordonare a salvării din Viena a fost alertat cu privire la un accident în Favoriten.

Un băiat de 14 ani manipula o petardă care a explodat prematur, smulgându-i mâna. Adolescentul a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportat la spital pentru intervenții suplimentare.

La Kahlenberg, un tânăr de 22 de ani a raportat că a înghițit accidental o parte dintr-o petardă, prezentând dureri și greață, dar fără răni grave.