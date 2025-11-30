search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Misterioasele ciuperci negre de la Cernobîl care se hrănesc cu radiații. Oamenii de știință au rămas uluiți

0
0
Publicat:

Mucegaiul găsit pe situl dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească din radiații. Descoperirea a fost făcută acum aproape trei decenii de Nelli Zhdanova, cercetătoare la Institutul de Mircobiologie și Virusologie din cadrul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, cu sediul la Kiev.

Centrala de la Cernobîl/FOTO: Pexels
Centrala de la Cernobîl/FOTO: Pexels

În mai 1997, Nelli Zhdanova a intrat într-unul dintre cele mai radioactive locuri de pe Pământ, ruinele abandonate ale reactorului explodat de la Cernobîl, scrie BBC.

Pe tavan, pe pereți și în conductele metalice care protejează cablurile electrice, mucegaiul negru își făcuse loc într-un spațiu considerat cândva incompatibil cu viața.

În câmpurile și pădurile din jur, lupii și mistreții își reveniseră în absența oamenilor. Dar chiar și astăzi există zone în care se găsesc niveluri uimitor de ridicate de radiație, din cauza materialelor aruncate din reactor în timpul exploziei.

La fel cum plantele se întind spre lumină, cercetările lui Zhdanova indicau că hifele fungice ale mucegaiului negru păreau atrase de radiațiile ionizante.

Mucegaiul, format din mai multe specii de ciuperci, părea să facă ceva remarcabil. Zhdanova descoperise deja în studiile anterioare ale solului din jurul Cernobîlului că ciupercile creșteau efectiv către particulele radioactive răspândite în zonă.

Acum observase că ajunseseră până la sursa originală a radiației, încăperile din interiorul reactorului explodat.

Fiecare studiu o expunea la radiații periculoase, însă munca lui Zhdanova a răsturnat ideile noastre despre modul în care radiația afectează viața pe Pământ. Descoperirea ei oferă acum speranță pentru curățarea zonelor radioactive și chiar pentru protejarea astronauților expuși la radiații periculoase în spațiu.

Unsprezece ani înainte de vizita lui Zhdanova, un test de rutină la reactorul patru din centrala nucleară Cernobîl se transformase în cel mai grav accident nuclear din lume.

O serie de erori în proiectarea reactorului și în exploatarea lui au dus la o explozie masivă în primele ore ale zilei de 26 aprilie 1986, ceea ce a dus la o eliberare enormă de radionuclizi.

Iodul radioactiv a fost principalul responsabil pentru decesele din primele zile și săptămâni, precum și pentru cazurile ulterioare de cancer.

Pentru a preveni intoxicarea radioactivă și efectele de sănătate pe termen lung, a fost instituită o zonă de excludere de 30 km, pentru a ține oamenii departe de cele mai contaminate zone.

Zeci de specii de ciuperci, găsite în zona Cernobîlului

Dar în timp ce oamenii erau ținuți la distanță, mucegaiul negru al lui Zhdanova coloniza treptat zona.

Pe lângă ciupercile radiotrope, Zhdanova a găsit alte 36 de specii de ciuperci obișnuite, dar îndepărtate ca evoluție, crescând în zona Cernobîlului. Pe parcursul a două decenii, munca ei pionieră asupra acestor fungi radiotropi a ajuns să influențeze cercetarea din întreaga lume.

Citește și: Câinii din Cernobîl evoluează într-un ritm record. Cum acționează radiațiile asupra ADN-ului lor

A contribuit la descoperirea unui potențial nou mod de viață pe Pământ, unul care se hrănește cu radiații, nu cu lumină solară. Și i-a determinat pe cercetătorii de la NASA să ia în calcul ideea unor pereți din ciuperci care să protejeze astronauții de radiații.

În centrul acestei povești se află un pigment răspândit în natură: melanina. Acest pigment, care variază de la negru la maro-roșiatic, determină culoarea pielii și părului la oameni.

Dar este și motivul pentru care ciupercile din Cernobîl erau negre: pereții celulelor lor erau încărcați cu melanină.

La fel cum pielea închisă la culoare protejează celulele de radiațiile UV, Zhdanova a suspectat că melanina din aceste ciuperci acționează ca un scut împotriva radiațiilor ionizante.

Nu doar ciupercile folosesc melanină pentru protecție. În bălțile din jurul Cernobîlului, broaștele cu concentrații mari de melanină reușeau să supraviețuiască și să se reproducă mai bine, populația locală devenind treptat neagră.

„Melanina poate transforma această radiație în energie utilizabilă”

În 2007, Ekaterina Dadachova, om de știință la Albert Einstein College of Medicine din New York, a adăugat noi dovezi: fungii melanizați, precum cei din reactorul de la Cernobîl, creșteau cu 10% mai repede în prezența izotopului radioactiv Cesiu, comparativ cu ciupercile fără expunere.

Echipa ei a observat că fungii iradiați păreau să folosească energia radiației pentru metabolism, adică pentru a crește.

Zhdanova sugerase că aceste ciuperci pot capta energia radiației, iar cercetarea Dadachovei întărea această idee.

Aceste ciuperci nu se orientau doar către radiație pentru căldură sau datorită unei reacții necunoscute, ci păreau să se hrănească efectiv cu energia radiației. Ea a numit procesul „radiosinteză”, cu melanina ca element central.

Energia radiației ionizante este de aproximativ un milion de ori mai mare decât energia luminii albe folosită în fotosinteză”, spune Dadachova.

Ai nevoie de un transductor de energie foarte puternic, iar noi credem că melanina poate transforma această radiație în energie utilizabilă.”

Radiosinteza rămâne o teorie, deoarece mecanismul exact prin care melanina ar transforma radiația în energie metabolică nu este încă descoperit.

În anii recenți, Dadachova și echipa ei au început să identifice căile și proteinele implicate în acest fenomen. Totuși, nu toate ciupercile melanizate prezintă radiotropism sau creștere accelerată în prezența radiației.

În 2006, Zhdanova a constatat că doar nouă dintre cele 47 de specii colectate la Cernobîl creșteau către o sursă de cesiu radioactiv.

În 2022, cercetătorii de la Sandia National Laboratories au descoperit că două specii (una melanizată, una nu) nu prezentau diferențe în creștere la expunerea la radiații UV și cesiu-137.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
mediafax.ro
image
Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Mulți cred că sunt surori
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
observatornews.ro
image
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
De ce se simte frig în casă, deşi ai setată centrala pe 22 de grade. Temperatura optimă pentru iarnă
playtech.ro
image
Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în centrul Capitalei, iar așteptările sunt uriașe
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Încă una! O echipă din UEFA Europa League a intrat în cursa pentru Louis Munteanu
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Taxă mascată, în premieră mondială. Cine sunt românii arși la buzunare de Bolojan, prin încălcarea directivei europene
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
Tocanita de cartof dulce Sursa foto shutterstock 2370838917 jpg
Tocăniță de cartof dulce, rețeta de post de nelipsit din meniul tău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!