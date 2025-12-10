search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Raport: Chimicalele din sistemul alimentar cresc cazurile de cancer, infertilitate și probleme de dezvoltare

0
0
Publicat:

Oamenii de știință au lansat un avertisment urgent potrivit căruia unele dintre substanțele chimice sintetice care stau la baza sistemului alimentar actual duc la creșterea cazurilor de cancer, tulburări de dezvoltare a creierului și infertilitate, în timp ce degradează fundațiile agriculturii globale.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Costul pentru sănătate provocat de ftalați, bisfenoli, pesticide și „substanțele chimice veșnice” din categoria PFAS se ridică la până la 2,2 trilioane de dolari pe an – o sumă comparabilă cu profiturile obținute de cele mai mari 100 de companii listate la nivel mondial, potrivit raportului publicat miercuri, scrie The Guardian.

Autorii susțin că majoritatea daunelor aduse ecosistemelor nici măcar nu sunt evaluate financiar, însă chiar și o estimare restrânsă a impactului ecologic – ținând cont de pierderile agricole și de costurile conformării la standardele de siguranță privind PFAS și pesticidele în apă – indică un cost suplimentar de 640 de miliarde de dolari.

Raportul avertizează și asupra consecințelor demografice: dacă expunerea la disruptori endocrini precum bisfenolii și ftalații se menține la nivelurile actuale, între 2025 și 2100 ar putea exista cu 200 până la 700 de milioane de nașteri mai puține.

Cum a fost realizat raportul

Raportul este rezultatul muncii a zeci de oameni de știință din organizații precum Institute of Preventive Health, Center for Environmental Health, ChemSec, precum și din mai multe universități din SUA și Marea Britanie, inclusiv University of Sussex și Duke University.

Proiectul a fost coordonat de un nucleu de cercetători din cadrul Systemiq, o companie care investește în inițiative ce urmăresc atingerea obiectivelor ONU de dezvoltare sustenabilă și a Acordului de la Paris privind clima.

Autorii au explicat că s-au concentrat asupra celor patru tipuri de substanțe chimice deoarece „sunt printre cele mai răspândite și cel mai bine studiate la nivel mondial, cu dovezi solide privind daunele asupra sănătății umane și a mediului”.

Unul dintre cercetători, Philip Landrigan, pediatru și profesor de sănătate publică globală la Boston College, a numit raportul „un semnal de alarmă”. „Lumea trebuie cu adevărat să se trezească și să facă ceva în privința poluării chimice. Aș spune că problema poluării chimice este la fel de gravă ca cea a schimbărilor climatice.”

Poluarea chimică, tot mai ridicată

Expunerea oamenilor și a ecosistemelor la substanțe chimice sintetice a explodat după al Doilea Război Mondial: producția chimică a crescut de peste 200 de ori din anii 1950, iar peste 350.000 de substanțe sintetice sunt acum prezente pe piața globală.

Citește și: Cum să îți cureți salteaua corect: 5 pași simpli și trucuri naturale pentru un somn sănătos

În urmă cu trei ani, cercetătorii de la Stockholm Resilience Centre au concluzionat că poluarea chimică a depășit o „limită planetară” – momentul în care modificările provocate de oameni împing Pământul în afara stabilității climatice din ultimii 10.000 de ani, interval în care s-a dezvoltat civilizația modernă.

Spre deosebire de medicamente, aproape că nu există mecanisme de siguranță pentru testarea substanțelor chimice industriale înainte de punerea lor în circulație și foarte puține sisteme de monitorizare a efectelor acestora ulterior. Unele s-au dovedit a fi extrem de toxice pentru oameni, animale și ecosisteme, lăsând guvernelor sarcina de a plăti nota de plată.

Pericolul pesticidelor

Raportul evaluează impactul a patru familii de substanțe sintetice omniprezente în producția alimentară globală. Ftalații și bisfenolii sunt aditivi folosiți în plastic, întâlniți în ambalaje alimentare și în mănușile de unică folosință utilizate în pregătirea alimentelor.

Pesticidele stau la baza agriculturii industriale: marile exploatații monoculturale pulverizează mii de litri pe culturi pentru eliminarea buruienilor și insectelor, iar multe culturi sunt tratate și după recoltare pentru a-și păstra prospețimea.

PFAS sunt folosite în materiale care intră în contact cu alimentele, precum hârtia rezistentă la grăsimi, ambalajele pentru floricele sau cutiile pentru înghețată. Aceste substanțe s-au acumulat însă atât de mult în mediu încât ajung în alimente prin aer, sol și apă contaminată.

Toate sunt asociate cu efecte nocive, inclusiv dereglări ale sistemului endocrin (hormonal), cancer, malformații congenitale, afectarea intelectuală și obezitate.

Landrigan a declarat că de-a lungul carierei sale în sănătatea publică pediatrică a observat o schimbare vizibilă în bolile care afectează copiii. „Numărul de cazuri și decese cauzate de boli infecțioase precum rujeola, scarlatina sau tusea convulsivă a scăzut enorm. În schimb, a avut loc o creștere incredibilă a bolilor non-transmisibile. Desigur, nu există un singur factor... dar dovezile sunt foarte clare: expunerea tot mai mare la sute, poate chiar mii de substanțe chimice fabricate este o cauză majoră a bolilor la copii.”

„Ceea ce mă înspăimântă cu adevărat este existența miilor de substanțe chimice la care suntem expuși zilnic și despre care nu știm nimic. Și până când una dintre ele nu va provoca un efect evident – cum ar fi nașterea de copii fără membre – vom continua să ne expunem orbește”, a adăugat el

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine marii aleși ai destinului
gandul.ro
image
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
mediafax.ro
image
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
fanatik.ro
image
Autoritățile române s-au chinuit aproape 20 de ani să expulzeze un irakian suspectat de legături cu gruparea teroristă Al-Qaida
libertatea.ro
image
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Șefa ANM spune dacă vom avea zăpezi de sărbători
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserie
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
prosport.ro
image
Ce reprezintă ET la jante și de ce este atât de important pentru siguranța maşinii
playtech.ro
image
Situația se complică pentru Andre Duarte! Noul jucător al lui FCSB, dat în judecată de Ujpest. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Mesajul impresionant transmis de Emmanuel Macron pentru români! Președintele Franței a vorbit în limba română!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Medicamente decontate pentru românii care vor să slăbească. Obezitatea, urgență la nivel internațional
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
O fată de 15 ani, violată de alți doi adolescenți. Înregistrarea video cu momentul răpirii fost făcută publică
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
Varza a la Cluj Sursa foto shutterstock 506811040 jpg
Varză à la Cluj așa cum n-ai mai făcut! Rețeta care te va cuceri!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Liam Neeson a prezentat-o pe Pamela Anderson ca „viitoarea doamnă Neeson”! Au o idilă tumultuoasă

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani