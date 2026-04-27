Un spray nazal care conține o proteină capabilă să stimuleze puternic sistemul imunitar ar putea înlocui vaccinurile clasice

Imaginează‑ți un singur vaccin anual capabil să te apere de o gamă largă de infecții. Nu doar de virusuri precum gripa sau Covid‑19, ci și de bacterii responsabile pentru pneumonie sau meningită, ba chiar și de alergii, precum cele la acarieni. Cercetătorii lucrează la un tip de imunizare revoluționară: un spray nazal care conține o proteină capabilă să stimuleze puternic sistemul imunitar.

O echipă oameni de știință de la Universitatea Stanford a evaluat un tip nou de vaccin administrat pe cale nazală, conceput să ofere protecție simultană împotriva unor afecțiuni foarte diferite: gripă, Covid‑19, infecții pulmonare precum pneumonia și chiar alergia la acarienii din praf, potrivit unui articol publicat în Science și citat de Daily Mail.

Cum acționează vaccinul nazal

Rezultatele inițiale sunt încurajatoare. Spre deosebire de vaccinurile obișnuite, care imită un virus sau o bacterie pentru a declanșa un răspuns imun specific, această formulă activează direct imunitatea înnăscută, un mecanismul rapid și general de apărare al organismului.



Preparatul include o proteină numită receptor toll‑like 4 (TLR4), un element‑cheie care orchestrează reacția imună inițială și transmite semnale către imunitatea adaptativă, responsabilă de protecția pe termen lung.

Prin administrarea pe cale nazală, se urmărește menținerea sistemului imunitar într-o stare de vigilență constantă, pregătit să reacționeze imediat la o gamă largă de agenți patogeni.

Teste pe șoareci

În cadrul experimentelor, șoarecii folosiți în experimente au primit două doze sub formă de picături nazale, la o distanță de o săptămână între ele. Animalele au prezentat ulterior o protecție robustă timp de cel puțin trei luni împotriva infecției cu coronavirus, a virusurilor respiratorii obișnuite și a două bacterii implicate frecvent în apariția pneumoniei.

Mai mult, atunci când au fost expuși la acarieni, șoarecii vaccinați nu au dezvoltat inflamații pulmonare, în timp ce cei nevaccinați au acumulat cantități mari de mucus.

Experții sunt însă rezervați. Unele voci atrag atenția că că sistemul imunitar reacționează diferit de la o specie la alta, altele avertizează că inflamația cronică indusă de răspunsul imunitar ar putea avea efecte nefaste pe termen lung, inclusiv boli cardio-vasculare și cancer.

Un alt vaccinul nazal împotriva COVID-1, testat pe om

Amintim că, în 2005, un vaccinl nazal împotriva COVID-19, bazat pe o tehnologie dezvoltată la Washington University din St. Louis a intrat în teste clinice în Statele Unite.

Potrivit publicației WashU Medicine, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat cererea companiei Ocugen, Inc.

Este vorba de un vaccinul administrabil în două moduri: prin pulverizare nazală și prin inhalare, în doze diferite. Scopul principal este de a evalua siguranța vaccinului, dar cercetătorii vor analiza și eficiența acestuia, măsurând nivelul de anticorpi și numărul de infecții post-vaccinare.

Spre deosebire de vaccinurile injectabile existente, care reduc riscul de îmbolnăvire gravă și deces, dar nu împiedică răspândirea virusului, această nouă tehnologie ar putea opri transmiterea încă din faza inițială a infecției. Vaccinul acționează direct asupra mucoasei nazale și a căilor respiratorii superioare, acolo unde virusul pătrunde în organism.