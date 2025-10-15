search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul înțelepciunii

0
0
Publicat:

Deși îmbătrânirea poate fi adesea privită cu temere, un nou studiu arată că există și motive să privim vârsta mijlocie cu optimism. Cercetătorii susțin că, pentru mulți dintre noi, funcționarea psihologică generală atinge apogeul între 55 și 60 de ani. Acest lucru explică de ce persoanele din această categorie de vârstă excelează adesea în rezolvarea problemelor complexe și în roluri de conducere.

Vârsta la care creierul atinge apogeul performanței FOTO: DMS
Vârsta la care creierul atinge apogeul performanței FOTO: DMS

Studiile anterioare arată că oamenii își ating performanța fizică maximă între 20 și 30 de ani. Capacitățile intelectuale brute, precum raționamentul, memoria și viteza de procesare a informațiilor, încep de obicei să scadă după mijlocul celor douăzeci de ani, arată un nou studiu publicat în revista Intelligence. Aceasta se reflectă și în realitate: sportivii își ating apogeul înainte de 30 de ani, matematicienii contribuie major până în jurul vârstei de 35 de ani, iar campionii la șah rar mai performează după 40 de ani. 

Totuși, când ne uităm dincolo de puterea brută de procesare, imaginea se schimbă.

De la raționament la stabilitate emoțională

Studiul s-a concentrat pe trăsături psihologice bine stabilite, care pot fi măsurate precis și reflectă caracteristici durabile, nu stări temporare. Cercetătorii au identificat 16 dimensiuni psihologice, inclusiv abilități cognitive de bază - raționament, memorie, viteza de procesare, cunoștințe și inteligență emoțională, precum și cele cinci trăsături principale de personalitate: extraversiune, stabilitate emoțională, conștiinciozitate, deschidere către experiență și agreabilitate.

Prin compararea studiilor existente la o scară comună, cercetătorii au putut urmări modul în care aceste trăsături evoluează de-a lungul vieții.

Vârful se atinge mai târziu în viață

Mai multe dintre aceste trăsături ating apogeul mult mai târziu. „Conștiinciozitatea a atins vârful în jurul vârstei de 65 de ani, iar stabilitatea emoțională a fost maximă în jurul vârstei de 75 de ani”, explică studiul. Capacitatea de a rezista prejudecăților cognitive, scurtături mentale care pot conduce la decizii iraționale, se îmbunătățește adesea până în anii ’70 și chiar ’80.

Când cercetătorii au combinat traiectoriile celor 16 dimensiuni într-un indice ponderat, a rezultat un model clar: funcționarea mentală generală atinge apogeul între 55 și 60 de ani, apoi începe să scadă după 65, cu o diminuare mai accentuată după 75 de ani.

Depășirea prejudecăților legate de vârstă

Rezultatele cercetării pot explica de ce multe poziții de conducere solicitante sunt ocupate de persoane în jurul vârstei de 50-60 de ani. „Deși unele abilități scad odată cu vârsta, ele sunt compensate de creșterea altor trăsături importante. Acestea susțin o judecată mai bună și decizii mai echilibrate - calități esențiale la nivel de top”, notează studiul.

Cu toate acestea, angajații mai în vârstă se confruntă adesea cu dificultăți în reintrarea pe piața muncii, fie din cauza percepțiilor angajatorilor, fie a limitelor de vârstă impuse unor roluri specifice, precum piloți sau controlori de trafic aerian. Experiențele variază, iar unele persoane își mențin abilitățile cognitive ridicate până la vârste înaintate.

Un apogeu, nu un declin

Studiul subliniază necesitatea unor practici mai incluzive legate de vârstă în angajare și menținerea în posturi. Istoria este plină de exemple: Charles Darwin a publicat Originea speciilor la 50 de ani, Ludwig van Beethoven a avut premiera Simfoniei a IX-a la 53 de ani, iar Lisa Su, la 55 de ani, a condus Advanced Micro Devices printr-o transformare tehnologică majoră.

„Poate este momentul să nu mai tratăm vârsta mijlocie ca pe o numărătoare inversă, ci să o recunoaștem ca un adevărat vârf de performanță”, concluzionează cercetătorii.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
În 2007, Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50€ în portofel. Ideea genială prin care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Liguria
gandul.ro
image
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
mediafax.ro
image
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
fanatik.ro
image
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Femeie de 61 de ani, înșelată cu peste 170.000 euro de un nigerian din Ilfov. Cum a abordat-o bărbatul
observatornews.ro
image
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Ce pot face rezerviștii care nu se pot prezenta la mobilizare. Situațiile în care pot fi scutiți legal și evita amenda
playtech.ro
image
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat! Posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul, după o umilință istorică
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați la ordin. Ce riscă cei care nu se prezintă
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”