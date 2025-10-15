Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul înțelepciunii

Deși îmbătrânirea poate fi adesea privită cu temere, un nou studiu arată că există și motive să privim vârsta mijlocie cu optimism. Cercetătorii susțin că, pentru mulți dintre noi, funcționarea psihologică generală atinge apogeul între 55 și 60 de ani. Acest lucru explică de ce persoanele din această categorie de vârstă excelează adesea în rezolvarea problemelor complexe și în roluri de conducere.

Studiile anterioare arată că oamenii își ating performanța fizică maximă între 20 și 30 de ani. Capacitățile intelectuale brute, precum raționamentul, memoria și viteza de procesare a informațiilor, încep de obicei să scadă după mijlocul celor douăzeci de ani, arată un nou studiu publicat în revista Intelligence. Aceasta se reflectă și în realitate: sportivii își ating apogeul înainte de 30 de ani, matematicienii contribuie major până în jurul vârstei de 35 de ani, iar campionii la șah rar mai performează după 40 de ani.

Totuși, când ne uităm dincolo de puterea brută de procesare, imaginea se schimbă.

De la raționament la stabilitate emoțională

Studiul s-a concentrat pe trăsături psihologice bine stabilite, care pot fi măsurate precis și reflectă caracteristici durabile, nu stări temporare. Cercetătorii au identificat 16 dimensiuni psihologice, inclusiv abilități cognitive de bază - raționament, memorie, viteza de procesare, cunoștințe și inteligență emoțională, precum și cele cinci trăsături principale de personalitate: extraversiune, stabilitate emoțională, conștiinciozitate, deschidere către experiență și agreabilitate.

Prin compararea studiilor existente la o scară comună, cercetătorii au putut urmări modul în care aceste trăsături evoluează de-a lungul vieții.

Vârful se atinge mai târziu în viață

Mai multe dintre aceste trăsături ating apogeul mult mai târziu. „Conștiinciozitatea a atins vârful în jurul vârstei de 65 de ani, iar stabilitatea emoțională a fost maximă în jurul vârstei de 75 de ani”, explică studiul. Capacitatea de a rezista prejudecăților cognitive, scurtături mentale care pot conduce la decizii iraționale, se îmbunătățește adesea până în anii ’70 și chiar ’80.

Când cercetătorii au combinat traiectoriile celor 16 dimensiuni într-un indice ponderat, a rezultat un model clar: funcționarea mentală generală atinge apogeul între 55 și 60 de ani, apoi începe să scadă după 65, cu o diminuare mai accentuată după 75 de ani.

Depășirea prejudecăților legate de vârstă

Rezultatele cercetării pot explica de ce multe poziții de conducere solicitante sunt ocupate de persoane în jurul vârstei de 50-60 de ani. „Deși unele abilități scad odată cu vârsta, ele sunt compensate de creșterea altor trăsături importante. Acestea susțin o judecată mai bună și decizii mai echilibrate - calități esențiale la nivel de top”, notează studiul.

Cu toate acestea, angajații mai în vârstă se confruntă adesea cu dificultăți în reintrarea pe piața muncii, fie din cauza percepțiilor angajatorilor, fie a limitelor de vârstă impuse unor roluri specifice, precum piloți sau controlori de trafic aerian. Experiențele variază, iar unele persoane își mențin abilitățile cognitive ridicate până la vârste înaintate.

Un apogeu, nu un declin

Studiul subliniază necesitatea unor practici mai incluzive legate de vârstă în angajare și menținerea în posturi. Istoria este plină de exemple: Charles Darwin a publicat Originea speciilor la 50 de ani, Ludwig van Beethoven a avut premiera Simfoniei a IX-a la 53 de ani, iar Lisa Su, la 55 de ani, a condus Advanced Micro Devices printr-o transformare tehnologică majoră.

„Poate este momentul să nu mai tratăm vârsta mijlocie ca pe o numărătoare inversă, ci să o recunoaștem ca un adevărat vârf de performanță”, concluzionează cercetătorii.