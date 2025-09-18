medlife right medlife right
MedLife susține comunitatea de antreprenori români: a doua ediție #DrumulCareUnește pe Via Transilvanica s-a încheiat cu succes

MedLife continuă să fie alături de liderii de business din România, încurajând mișcarea și sănătatea ca stil de viață prin proiecte care aduc oamenii împreună. 

A doua ediție a inițiativei Fundației Romanian Business Leaders – #DrumulCareUnește, desfășurată pe Via Transilvanica, s-a încheiat weekendul trecut cu segmentul Axente Sever - Bazna - Moșna - Biertan, powered by MedLife.

La invitația MedLife, în cadrul campaniei Sănătatea e plăcere, Lucian Andrușcă (Preh), Dan Șerban (Ejobs), Crina Suciu (Systema Certificări) și Rodica Istrate (Zega Software) au pornit într-o drumeție de 72 km, alături de alți nouă lideri de business și antreprenori.

Timp de trei zile, participanții au descoperit că provocarea nu a fost doar distanța, ci și oportunitatea de a colabora, de a împărtăși idei.

Lucian Andrușcă, Pre-Production Director Preh, a apreciat sprijinul reciproc și unitatea echipei: „Chiar dacă se spune că liderii au egouri greu de aliniat, în cazul nostru a fost foarte simplu. Ne-am înțeles perfect. Chiar dacă a fost cald, grupul unit ne-a ajutat să parcurgem mai ușor drumul și să sprijinim colegii când a fost nevoie. Am avut noroc de un lider de echipă extraordinar – o experiență unică!

Crina Suciu, director de supravegheri la Systema Certificări, a subliniat încrederea și colaborarea: „A fost o încântare și o provocare să particip din partea MedLife, ca invitat – Systema Certificări. A fost un adevărat exercițiu de conexiune cu oameni total necunoscuți, oameni super faini și de nădejde. Am dat și primit fizic «mâna de ajutor», am depășit obstacole proprii (în mod obișnuit merg 5.000 de pași pe zi, iar aici am parcurs în jur de 35.000). Am descoperit sate și păduri, orașe, și am savurat cafea în tihnă la umbra unei cetăți mici și vechi din Mediaș – un vis.

Dan Șerban, din echipa Ejobs, a amintit momentele de provocare și sprijin: „Cel mai tensionat moment a fost când am întâlnit urmele unei ursoaice cu pui. Ne-am încurajat reciproc și am continuat. Chiar dacă am parcurs peste 20 km pe zi, sprijinul și colaborarea cu ceilalți au făcut traseul mult mai ușor.

Rodica Istrate, Zega Software, a descris experiența ca pe o reconectare personală și profesională: „Dacă până acum ‘Drumul care unește’ era doar un slogan, acum a căpătat semnificație. Am întâlnit oameni din domenii diverse, am explorat locuri pe care altfel nu le-aș fi descoperit și am trăit momente de conexiune autentică cu ceilalți participanți.

MedLife continuă să susțină inițiativele care combină mișcarea, echilibrul și dezvoltarea leadership-ului, oferind antreprenorilor inspirație și energie pentru a crește împreună. „De peste trei decenii, MedLife este alături de antreprenorii români, susținând comunitatea de business și promovând sănătatea ca stil de viață. Parteneriatul cu RBL pe Via Transilvanica și premiile oferite prin abonamentele Level Up au fost gândite să încurajeze participanții să își păstreze energia și echilibrul zi de zi, să colaboreze eficient și să transforme fiecare provocare într-o oportunitate de creștere personală și profesională.”, a declarat Laurențiu Giușcă, Corporate Director MedLife.

Experiența de pe Via Transilvanica a demonstrat că mișcarea, colaborarea și schimbul de experiențe sunt cheia unui leadership autentic și a echipelor unite. MedLife rămâne dedicată proiectelor care conectează antreprenorii și îi ajută să crească împreună, într-un mod sănătos.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

