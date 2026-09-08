MedLife și Napolact au grijă de confortul digestiv: de la alimentație la analiza microbiomului

Tot mai mulți români acordă atenție felului în care se simt după masă, episoadelor de balonare, nivelului de energie și stării generale de bine. Confortul digestiv nu este un moft, ci temelia pe care se construiește sănătatea întregului organism. Din această viziune comună s-a născut parteneriatul strategic dintre MedLife și Napolact, două branduri românești de referință care își unesc forțele pentru a promova educația privind sănătatea digestivă și obiceiurile echilibrate.

Foto: Medlife

MedLife și Napolact își propun să ofere soluții complete pentru starea de bine: de la alegerile nutritive pe care le facem zilnic, până la medicina de precizie care ne ajută să ne înțelegem organismul la nivel microscopic.

„Parteneriatele pe care le construim au un obiectiv comun: să îi ajute pe români să trăiască mai mult și mai bine, prin acces la informații relevante și prin încurajarea unor alegeri care pot face diferența pe termen lung. Parteneriatul dintre MedLife și Napolact pornește de la această misiune și ne oferă oportunitatea de a înțelege mai bine relația dintre microbiom, alimentație și starea noastră de bine. Schimbările pe care le facem nu trebuie să fie complicate– uneori, mici ajustări ale obiceiurilor de zi cu zi adaptate stilului nostru de viață și alimentar, ne pot ajuta să ne simțim mai bine.” – Monica De Romeo, Head of Marketing MedLife.

Alimentația și microbiomul: rolul alimentației în echilibrul digestiv

Legătura dintre alimentele pe care le consumăm și sănătatea digestivă este directă și profundă. Pentru a menține un confort digestiv optim, nutriționiștii recomandă o dietă diversificată, bogată în fibre, legume, fructe și alimente integrale, dar și integrarea produselor fermentate tradiționale.

Printre cele mai valoroase alegeri pentru flora intestinală se numără chefirul. Obținut prin fermentare naturală, chefirul conține culturi lactice selecționate, formate, în funcție de rețetă, fie din bacterii lactice, fie din bacterii lactice și drojdii, alături de proteine de calitate, calciu și vitamine din complexul B. Consumat la micul dejun, ca gustare sau integrat în diverse rețete, chefirul aduce un aport util de nutrienți și microorganisme benefice, fiind un aliat de nădejde în rutina zilnică de îngrijire a sistemului digestiv.

„Napolact și MedLife sunt unite de convingerea că starea de bine se construiește prin consecvența unor obiceiuri bune. Chefirul este unul dintre cele mai simple gesturi de grijă pentru organism, oferind culturi vii și valoare nutritivă într-un produs ușor de integrat în rutina zilnică. Prin această inițiativă, aducem împreună expertiza MedLife în analiza microbiomului și experiența Napolact în dezvoltarea produselor lactate fermentate, pentru a le oferi consumatorilor informații relevante și repere utile pentru alegeri alimentare echilibrate.” – Eliza Calciu-Șerban, Director de Marketing FrieslandCampina România.

Ce este microbiomul intestinal și de ce contează?

Dar de ce sunt atât de importante alimentele fermentate și fibrele? Răspunsul se află în microbiomul intestinal, un ecosistem microscopic complex situat în special în intestinul gros, alcătuit din miliarde de bacterii, fungi și virusuri.

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Fiecare persoană are un microbiom unic, o adevărată amprentă biologică dinamică. Acest univers microscopic:

Participă activ la digestie și ajută la descompunerea alimentelor greu procesabile;

Sintetizează vitamine esențiale (cum sunt cele din complexul B și vitamina K);

Consolidează bariera intestinală, protejând organismul împotriva agenților patogeni;

Afectează imunitatea, metabolismul și starea de spirit, prin intermediul axei intestin-creier.

Stilul de viață, alimentația, nivelul de stres și medicația (în special antibioticele) influențează direct acest ecosistem. Alimentația rămâne principala pârghie prin care ne putem modula flora intestinală pe termen lung.

Testul de microbiom MedLife: un nou standard în medicină de precizie

Dacă alimentația echilibrată reprezintă pasul zilnic pentru menținerea sănătății, analiza microbiomului intestinal oferă harta exactă a acestui ecosistem.

MedLife aduce o premieră în România: primul test de microbiom bazat pe secvențiere metagenomică realizat integral în țară, de la procesarea probei și secvențiere, până la analiza bioinformatică și interpretarea rezultatelor. Utilizarea tehnologiei shotgun metagenomics permite analizarea întregului conținut genetic al tuturor microorganismelor din probă, oferind, astfel, o caracterizare mai amplă a microbiomului intestinal.

Destinat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, testul presupune recoltarea simplă a unei probe de scaun chiar de acasă (folosind kitul dedicat) și predarea acesteia în oricare dintre cele peste 250 de puncte de recoltare MedLife. Rezultatele detaliate sunt eliberate în aproximativ 28 de zile lucrătoare și oferă informații esențiale despre:

Compoziția microbiomului și microorganismele identificate;

Gradul de diversitate microbiană, indicator direct al rezilienței intestinale;

Potențialul funcțional, cum ar fi sinteza de vitamine și producția de acizi grași cu lanț scurt.

Accesul la o analiză detaliată a microbiomului înseamnă o perspectivă individuală asupra unui ecosistem care se poate modifica în timp. Rezultatele testului nu constituie un diagnostic clinic, ci oferă o imagine clară a microbiomului, reprezentând punctul de plecare ideal pentru ajustarea personalizată a stilului de viață și dietei, împreună cu medicul sau nutriționistul.

Ofertă specială: MedLife și Napolact au grijă de sănătatea ta digestivă

În cadrul campaniei dedicate sănătății digestive, MedLife și Napolact vin cu o oportunitate specială pentru cei care doresc să își decodeze propriul ecosistem intestinal.

În perioada 17 august – 31 octombrie, testul de microbiom intenstinal MedLife poate fi achiziționat cu o reducere de 30%, folosind codul NAPOLACT30 în orice locație MedLife.

Descoperă mai multe detalii despre campanie, regulamentul oficial și sfaturi pentru un confort digestiv de durată pe platformele dedicate MedLife și Napolact. Ai grijă de sănătatea ta digestivă începând de azi – din interior spre exterior!