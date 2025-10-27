Vrei ca perdelele tale să miroasă ca într-o cameră de hotel de lux? De ce ingrediente ai nevoie

Există un truc simplu și ieftin pentru a obține mirosul plăcut pe care îl întâlnim în camera de hotel. Acesta nu constă doar în curățenie sau aerisire, ci și în modul în care sunt parfumate textilele.

Hotelurile consideră parfumul o parte atât de importantă a experienței, încât multe locuri angajează consultanți pentru a crea un parfum caracteristic sau pentru a găsi unul care să surprindă perfect starea de spirit și atmosfera.

„Hotelurile vor să stimuleze toate simțurile atunci când oaspeții trec pragul”, spune Christian Schulz, partener și director de design la Studio Collective, o firmă de design hotelier.

Uneori, hotelurile pompează parfumuri prin difuzoare de calitate, explică Caroline Fabrigas, CEO al Scent Marketing Inc., care dezvoltă parfumuri caracteristice pentru hoteluri, scrie Aol.

Cu toate acestea există metode alternative mai puțin costisitoare, fiind nevoie doar de următoarele ingrediente:

250 ml apă distilată (sau apă fiartă și răcită)

1 lingură de bicarbonat de sodiu, pentru a elimina mirosurile neplăcute din perdele

10–15 picături de ulei esențial de calitate, pe care le poți combina după cum dorești:

ceai alb

lavandă

iasomie sau flori albe

lemn de santal sau ambre

1 linguriță de alcool sanitar sau vodcă (ajută mirosul să se disperseze mai bine și să reziste mai mult)

Hotelurile de lux folosesc arome asemănătoare cu cele de mai sus, pentru a oferi mirosurile fine de „clean linen”: ceai verde, white tea & bamboo sau musk alb.

Într-o sticlă cu pulverizator amestecă toate ingredientele și agită foarte bine înainte de fiecare folosire.

