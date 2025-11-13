search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Tinerii renunță la carierele corporatiste pentru viața de lux în serviciul miliardarilor: povestea bonei cu bucătar privat și vacanțe pe iahturi

Tot mai mulți tineri din Generația Z aleg să lase în urmă carierele corporatiste pentru a deveni bone, asistenți personali sau bucătari ai celor super-bogați. Salarii uriașe, vile luxoase și călătorii cu iahtul sunt doar câteva dintre beneficiile acestei lumi exclusive, dar și prețul este pe măsură.

Cassidy O’Hagan
Cassidy O’Hagan

Când Cassidy O’Hagan, o tânără de 28 de ani din Colorado, privea apele turcoaz ale Maldivelor, simțea că a ajuns acolo unde visase mereu. Cazată într-o vilă privată într-un resort exclusivist, ea nu era în vacanță, ci la serviciu ca bonă pentru o familie bogată.

Munca a purtat-o prin locuri la care nici nu visase: ierni în Aspen, veri în Hamptons, excursii în Puerto Rico, India și Dubai, dar și croaziere pe ceea ce ea numește un „mega, mega iaht”.

O’Hagan beneficiază de asigurare medicală, concediu plătit și un salariu de șase cifre - între 150.000 și 250.000 de dolari anual, potrivit contractului său confidențial. „Jobul meu din vânzări medicale nu putea concura niciodată”, spune ea, potrivit Business Insider.

Pe lângă salariu, primește mese pregătite de bucătari privați, haine speciale pentru muncă, șofer personal și zboruri cu avionul privat.

„Fiecare miliardar angajează mici armate de oameni”

După ani de muncă în birouri medicale și companii mari, O’Hagan a renunțat la ideea de a deveni medic și s-a alăturat unei generații tot mai numeroase de tineri care fug de viața corporatistă pentru a lucra în serviciul celor foarte bogați.

Industria numită „private staffing”, care include bone, asistenți personali, bucătari, majordomi sau șoferi, a devenit una extrem de profitabilă. „Pofta este insațiabilă”, spune Brian Daniel, fondatorul agenției Celebrity Personal Assistant Network. „Adâncimea și amploarea averilor sunt pur și simplu uimitoare”.

Dacă în anul 2000 existau 322 de miliardari pe lista Forbes, astăzi numărul lor a depășit 3.000. Iar pe lângă ei, a apărut și ceea ce UBS numește „ascensiunea milionarului de rând” - persoane cu active de 1-5 milioane de dolari.

Niciodată în istorie nu a fost o perioadă mai bună pentru a intra în serviciul privat”, afirmă Daniel. „Fiecare miliardar angajează mici armate de oameni care să le satisfacă toate dorințele”.

Salarii uriașe și beneficii neașteptate

După pandemie, cererea de personal privat a explodat, iar salariile au urcat vertiginos. „E o lipsă severă de angajați de elită”, spune Daniel. „Ai nevoie de o locuință? Iată casa de oaspeți. Ai nevoie de mașină? Uite cheia. 401K, ore garantate - îți oferă totul”.

Pe site-ul agenției Tiger Recruitment se pot găsi anunțuri pentru bone plătite cu până la 150.000 de dolari, menajere cu 120.000, sau directori de reședință care câștigă între 200.000 și 280.000 de dolari.

Când O’Hagan a început prima dată să lucreze pentru o familie bogată, avea 22 de ani. „Am realizat foarte repede că am intrat într-o lume complet diferită”, spune ea. În vila familiei din California, mâncarea „asigurată” în contract însemna, de fapt, un bucătar care gătea pentru toată echipa.

De la epuizare la libertate

După o perioadă în care a încercat să revină în domeniul medical, O’Hagan a ajuns la epuizare. „Am înțeles că mă îndepărtasem de o muncă ce se potrivea cu cine sunt eu - o persoană empatică și intuitivă”.

A renunțat la birou și s-a întors la ceea ce o făcea fericită. În New York, a început să lucreze pentru o familie extrem de bogată, iar salariul i-a crescut instant cu 40.000 de dolari. A primit din nou mese gătite de bucătari, o garderobă completă și transport acoperit.

„A fost o schimbare totală față de viața corporatistă”, spune ea.

O generație care vrea altceva

Un studiu Deloitte din 2025 arată că doar 6% dintre tinerii din Generația Z își doresc o poziție de conducere. Mulți refuză chiar și rolurile manageriale pentru a păstra echilibrul între viață și muncă. În același timp, își doresc câștiguri mult mai mari: potrivit unui sondaj Empower, ei definesc succesul financiar la un venit de aproape 600.000 de dolari pe an.

Brian Daniel observă că noii veniți în industria serviciilor private sunt tot mai educați. „Primesc e-mailuri de la oameni cu doctorate, foști avocați sau antreprenori”, spune el.

Bucătari, asistenți și confidenți ai elitei

Julia Dudley, 26 de ani, este un alt exemplu. După studii în comunicare și gastronomie, a renunțat la restaurante și s-a lansat ca bucătar privat. „Pot să-mi fac propriul program, câștig mai mult și sunt propriul meu șef”, spune ea.

Daniel confirmă: „Mulți bucătari părăsesc restaurantele de cinci stele pentru serviciul privat. Poți să-ți triplezi salariul lucrând pentru un miliardar”.

Dar munca vine și cu stres. „Trebuie să fii disponibil oricând, uneori peste program, iar ritmul e nebunesc”, explică Ruth Edwards, recrutator la Tiger Recruitment.

„Dacă menajera a plecat acasă și câinele face mizerie în living, trebuie să te ocupi tu”, adaugă Daniel. „O oră mai târziu s-ar putea să fii într-un studio de film, ajutându-l pe șeful tău să închidă o afacere de 50 de milioane de dolari”.

Luxul are și un preț

O’Hagan recunoaște că, deși trăiește experiențe unice, viața personală suferă. „Nu lucrezi doar pentru o familie, ci trăiești alături de ei, în intimitatea lor”, spune ea. A petrecut Crăciunuri și zile de naștere departe de propriii apropiați.

Accesul în această lume este dificil: discreția e esențială, iar majoritatea familiilor impun acorduri de confidențialitate stricte și profiluri impecabile pe rețelele sociale. „E o lume dură, în care doar agențiile de recrutare pot deschide ușa spre familiile de elită”, explică O’Hagan.

Totuși, recompensele pot fi uriașe. „Am reprezentat un șofer care, după 15 ani, a devenit producător de filme și câștigă sume fabuloase”, povestește Daniel.

O carieră atipică, dar plină de sens

Visam să lucrez pentru cele mai elitiste familii din lume, și în cinci ani am reușit”, spune O’Hagan. Acum își dorește să deschidă propria agenție de recrutare, pentru a ajuta alți tineri să pătrundă în domeniu.

Prietenii mei din corporații mă întreabă mereu cum am ajuns aici”, spune ea. Chiar și fratele ei a urmat-o pe acest drum, după câțiva ani în PR, a devenit asistentul unei „cosmeticiene celebre” din Beverly Hills.

Pentru O’Hagan, această carieră a oferit „stabilitate, sens și un nivel de conexiune personală” pe care nu le găsise nicăieri altundeva.

