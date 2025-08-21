Unde se angajează românii pe timp de criză: sănătatea, sectorul public și industria alimentară, în topul încrederii

Un sondaj eJobs arată că românii preferă sănătatea, sectorul public și industria alimentară pentru stabilitate, în timp ce HoReCa și turismul rămân domenii fragile

Pe fondul incertitudinilor economice, românii caută siguranță atunci când își aleg un loc de muncă. Un sondaj eJobs arată că sănătatea, sectorul public și industria alimentară sunt considerate cele mai stabile domenii pe timp de criză, în timp ce HoReCa, turismul și imobiliarele inspiră cel mai puțin încredere.

Domeniile percepute ca stabile

Sectorul medical, atât cel privat, cât și cel de stat, este văzut drept cel mai rezistent în fața incertitudinilor financiare, fiind indicat de aproape 27% dintre respondenți. 24,1% au ales sectorul public, iar 24% industria alimentară. Farmaceuticele completează lista domeniilor percepute ca sigure.

În schimb, imobiliarele, turismul, asigurările și HoReCa sunt considerate vulnerabile în fața fluctuațiilor economice. „Vedem tot mai pregnantă la candidați această nevoie de stabilitate atunci când își caută un job. Au nevoie să știe că angajatorul le oferă siguranța unui loc de muncă pentru o perioadă îndelungată de timp și că nu există riscul de a rămâne fără venituri mai ales în acest context pe care îl traversăm”, afirmă Ana Călugăru, Head of Communications eJobs.

Criteriile care contează pentru angajați

Principala condiție pentru ca un domeniu să fie considerat de încredere este stabilitatea locului de muncă, criteriu invocat de 83% dintre participanți. Urmează salariul mediu net, beneficiile standard, șansele de creștere profesională și tradiția companiilor din domeniu.

Totodată, respondenții cred că bankingul, construcțiile, energia, agricultura și industria alimentară vor câștiga relevanță după o perioadă de criză. În schimb, imobiliarele, HoReCa, BPO, industria auto și cea naval-aeronautică rămân cu niveluri scăzute de încredere.

Recalificarea, o opțiune pentru trei sferturi dintre angajați

Sondajul arată că 75% dintre respondenți sunt dispuși să urmeze o recalificare pentru a face față instabilității economice. Totuși, mulți se tem că lipsa de experiență, pierderea temporară a veniturilor sau adaptarea la un domeniu nesigur ar putea fi obstacole.

„Un alt element de noutate este procentul atât de mare, de 75%, al celor care spun ferm că sunt dispuși să treacă printr-o recalificare profesională pentru a depăși mai ușor o perioadă instabilă din punct de vedere economic. 21% nu sunt deciși, dar iau în calcul această variantă, dacă oportunitatea apare și este necesar și doar 4% spun un „nu” hotărât”, explică Ana Călugăru.

În ceea ce privește tipul de companie perceput ca sigur, multinaționalele se află pe primul loc, urmate îndeaproape de companiile de stat. Start-up-urile și firmele antreprenoriale atrag mai puțină încredere, doar 10% dintre respondenți indicându-le drept opțiuni solide pe timp de criză.

Sondajul a fost realizat în iulie pe un eșantion de 1.050 de respondenți aflați în prezent în câmpul muncii.