Ce job oferă salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Meseriile „plictisitoare” devin atractive

Generația Z începe să privească munca dintr-o perspectivă diferită față de mileniali. Meseriile considerate odinioară plictisitoare, precum contabil sau arhivar, sunt acum reevaluate de tineri, pentru care aceste profesii înseamnă siguranță, salariu bun și posibilitatea de a avansa în carieră.

Emma Rotaru, în vârstă de 21 de ani, lucrează de doi ani în contabilitate și consideră că a luat cea mai bună decizie profesională. „Este un domeniu sigur, de viitor, bine plătit și stabil. Nu trebuie să interacționezi cu foarte multă lume fizic, ceea ce îți consumă energie”, explică tânăra, pentru observatornews.ro.

Angajatorii au adaptat politicile de angajare pentru a atrage mai mulți tineri în aceste meserii, dar pretențiile generației Z rămân ridicate. „Rezultate rapide, venituri cât mai mari într-un termen scurt. Meseria trebuie predată noii generații. Probabil digitalizarea îi atrage și mai mult”, afirmă Veronica Molner, contabilă-șef.

Datele confirmă această tendință: salariile din contabilitate și logistică sunt în creștere, iar numărul tinerilor care aplică pentru posturi administrative este în expansiune. În România, un contabil tânăr câștigă între 4.600 și 5.000 de lei brut pe lună, cei cu experiență de 4-5 ani ajung la 6.500–12.000 de lei, iar un director de contabilitate poate depăși 25.000 de lei.

Specialiștii în resurse umane explică că atractivitatea acestor meserii vine și din componenta digitală: „Inteligența artificială și digitalizarea îi ajută foarte mult pe tineri să acceseze joburi precum contabilitatea sau logistica, facilitând baza de calcul și activitățile administrative”.

Sindicalistul Horațiu Raicu subliniază că tinerii sunt dispuși să accepte venituri medii la început, atât timp cât există perspective clare de creștere. „Redescoperă valoarea meseriilor considerate odinioară plictisitoare, dar fundamentale pentru funcționarea societății moderne”, a spus el.

Statisticile arată că unul din cinci tineri cu vârste între 15 și 29 de ani nu a urmat cursuri școlare și nu a avut loc de muncă anul trecut, ceea ce face ca aceste profesii să reprezinte o oportunitate importantă pentru integrarea lor pe piața muncii.