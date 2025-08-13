search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Zeci de mii de job-uri rămân neocupate în România: în ce domenii angajatorii caută cu disperare oameni

0
0
Publicat:

Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, cele mai multe pentru agenți de securitate, șoferi și muncitori necalificați, în timp ce angajatorii din Spațiul Economic European oferă 233 de posturi prin rețeaua EURES, potrivit datelor ANOFM.

ANOFM prezintă cifrele uriașe ale deficitului forței de muncă din România / Sursa foto: Pixabay
ANOFM prezintă cifrele uriașe ale deficitului forței de muncă din România / Sursa foto: Pixabay

În ce domenii este deficit major de forță de muncă

La nivel național, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (2.303); conducător auto transport rutier (2.130); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.870); curier (1.869); lucrător comercial (1.558); manipulant mărfuri (1.431); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.073); ajutor bucătar (907); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (710) și lucrător în bucătărie - spălător vase mari (641), potrivit datelor ANOFM, citate de Agerpres.

Se caută ingineri, manageri și consilieri care au studii superioare

Pe ansamblu, din totalul celor 35.341 de posturi vacante declarate de către angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă:

2.697 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.),

7.584 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; agent de securitate; casier; agent servicii client; servant pompier etc), 7.163 pentru persoanele cu studii profesionale (sudor; operator fabricație flux; manipulant mărfuri; fierar betonist; ajutor bucătar etc.)

17.897 persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; paznic etc).

Ce locuri de muncă sunt disponibile în țările din Uniunea Europeană

În privința locurilor de muncă disponibile în UE, lucrătorii români au la dispoziție 233 de posturi, cele mai multe în Italia (65 - pentru: șofer autobuz; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice - animator/animatoare centru de vacanță) și în Norvegia (61 - pentru: medic ortodont; bucătar; ajutor bucătar; tehnician unghii; îngrijitor animale; muncitor în producție - industria piscicolă). 

De asemenea, în Germania sunt vacante 39 de locuri de muncă (izolator; educatoare/educatori; lucrător ajutor în podgorie; zugrav-tencuitor), în Finlanda, 34 (muncitor prefabricate elemente beton), iar în Malta, valabile 11 posturi (consultant Senior Dynamics 365 FSCM; manager de proiect; operator mașină CNC; operator fabrică de piatră; (Senior) dezvoltator software - BAS; medic veterinar; inginer de proiect ELV). 

  Potrivit sursei citate, alte state europene unde angajatorii oferă locuri de muncă sunt: Austria (opt locuri, pentru: operator robot - placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto), Olanda (șase locuri pentru culegător de pere), Spania (patru locuri pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton), Danemarca (două locuri pentru dulgher și zidar), Slovenia (două locuri pentru instalator și sudor) și Franța (un loc de muncă pentru fizioterapeut). 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă SEE pot consulta ofertele site-ul ANOFM, la secțiunea Eures, iar cei interesați de un post vacant în România se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință ale căror date de contact se află pe site-ul ANOFM. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui „obeză” a căzut peste el în timp ce se ridica din pat
stirileprotv.ro
image
Horoscop 14 august 2025. Zodia care pleacă în vacanță
gandul.ro
image
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
mediafax.ro
image
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a părăsit soția, o actriță celebră, și acum a spus de ce! Explicația divorțului a stârnit revoltă
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele preşedintelui
playtech.ro
image
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Avertizare pe litoralul românesc. Steagul roșu este din nou arborat! Valurile ating 2 metri în înălțime
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Se va elimina plata CASS pentru pensionari!
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Lovitura dată de guvernanți clienților Temu, Shein și Trendyol. Cât vor plăti taxă pentru colete
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Prin ce a trecut Ramona, când se întoarcea în țară, într-un avion plin de conaționali reveniți din Spania: „Omul meu nu avea treabă cu legile fizicii”
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie