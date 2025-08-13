Zeci de mii de job-uri rămân neocupate în România: în ce domenii angajatorii caută cu disperare oameni

Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, cele mai multe pentru agenți de securitate, șoferi și muncitori necalificați, în timp ce angajatorii din Spațiul Economic European oferă 233 de posturi prin rețeaua EURES, potrivit datelor ANOFM.

În ce domenii este deficit major de forță de muncă

La nivel național, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (2.303); conducător auto transport rutier (2.130); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.870); curier (1.869); lucrător comercial (1.558); manipulant mărfuri (1.431); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.073); ajutor bucătar (907); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (710) și lucrător în bucătărie - spălător vase mari (641), potrivit datelor ANOFM, citate de Agerpres.

Se caută ingineri, manageri și consilieri care au studii superioare

Pe ansamblu, din totalul celor 35.341 de posturi vacante declarate de către angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă:

2.697 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.),

7.584 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; agent de securitate; casier; agent servicii client; servant pompier etc), 7.163 pentru persoanele cu studii profesionale (sudor; operator fabricație flux; manipulant mărfuri; fierar betonist; ajutor bucătar etc.)

17.897 persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; paznic etc).

Ce locuri de muncă sunt disponibile în țările din Uniunea Europeană

În privința locurilor de muncă disponibile în UE, lucrătorii români au la dispoziție 233 de posturi, cele mai multe în Italia (65 - pentru: șofer autobuz; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice - animator/animatoare centru de vacanță) și în Norvegia (61 - pentru: medic ortodont; bucătar; ajutor bucătar; tehnician unghii; îngrijitor animale; muncitor în producție - industria piscicolă).

De asemenea, în Germania sunt vacante 39 de locuri de muncă (izolator; educatoare/educatori; lucrător ajutor în podgorie; zugrav-tencuitor), în Finlanda, 34 (muncitor prefabricate elemente beton), iar în Malta, valabile 11 posturi (consultant Senior Dynamics 365 FSCM; manager de proiect; operator mașină CNC; operator fabrică de piatră; (Senior) dezvoltator software - BAS; medic veterinar; inginer de proiect ELV).

Potrivit sursei citate, alte state europene unde angajatorii oferă locuri de muncă sunt: Austria (opt locuri, pentru: operator robot - placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto), Olanda (șase locuri pentru culegător de pere), Spania (patru locuri pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton), Danemarca (două locuri pentru dulgher și zidar), Slovenia (două locuri pentru instalator și sudor) și Franța (un loc de muncă pentru fizioterapeut).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă SEE pot consulta ofertele site-ul ANOFM, la secțiunea Eures, iar cei interesați de un post vacant în România se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință ale căror date de contact se află pe site-ul ANOFM.