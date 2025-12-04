The Base, cel mai mare loc de joacă din Constanța, inaugurat alături de Familia Melimi

Constanța se pregătește pentru lansarea unui proiect spectaculos dedicat copiilor. The Base, cel mai mare loc de joacă din județ, își deschide oficial porțile pe 6 decembrie, cu un eveniment special de Sfântul Nicolae. Invitații principali vor fi îndrăgita Familie Melimi, care va aduce pe scenă momente pline de energie și magie pentru cei mici.

Două niveluri de distracție, aventură și joacă pentru toate vârstele

The Base este structurat pe două niveluri și include zone variate, gândite pentru a oferi copiilor experiențe complete: joacă, explorare, creativitate, sport, educație și activități senzoriale.

Încă de la intrare, copiii sunt întâmpinați de o scenă modernă, ideală pentru spectacole, întâlniri cu personaje și evenimente tematice.

Zona principală de joacă este formată dintr-o structură modulară de mari dimensiuni, cu tobogane, poduri suspendate, tuneluri colorate și o piscină cu bile. Atracția centrală o reprezintă toboganul uriaș care pleacă de la etaj și coboară direct în piscina cu bile, o experiență plină de adrenalină pentru cei mici.

În aceeași zonă, copiii pot descoperi și un traseu cu mașinuțe, un teren de minifotbal, o zonă de trambuline, pereți de cățărare, o piscină cu nisip granulat, perfectă pentru activități senzoriale și dezvoltarea motricității

Etajul continuă universul The Base cu o zonă senzorială accesibilă tuturor copiilor, indiferent de abilități. Spațiul integrează elemente interactive care stimulează simțurile și încurajează joaca liberă.

Tot aici se află și zona destinată copiilor între 0 și 3 ani, un spațiu sigur, liniștit și adaptat celor mai mici exploratori. Părinții au la dispoziție un spațiu lounge amplasat strategic, care oferă vizibilitate completă asupra nivelului inferior, astfel încât pot urmări copiii fără a-și întrerupe momentele de relaxare.

Prin diversitatea echipamentelor, atenția acordată siguranței și integrarea zonelor multisenzoriale, The Base reușește să creeze un spațiu modern în care joaca devine atât divertisment, cât și dezvoltare. Este locul ideal pentru petreceri, evenimente speciale sau pur și simplu pentru o după-amiază activă în familie.

Amenajarea integrată a spațiului The Base a fost realizată de Waterboyz, companie cu peste 10 ani de experiență și peste 600 de proiecte implementate la nivel național. Echipa este recunoscută pentru standardele ridicate de siguranță, designul inovator și capacitatea de a transforma orice spațiu într-un loc de joacă modern și funcțional.

The Base este situat pe Calea Dobrogei nr. 444, în Valu lui Traian, Constanța. Pentru informații sau rezervări, puteți contacta echipa la numărul +40 751 088 988.