 Teoria surprinzătoare conform căreia Stonehenge ar fi un computer preistoric pentru a prezice eclipsele | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Teoria surprinzătoare conform căreia Stonehenge ar fi un computer preistoric pentru a prezice eclipsele

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În august 1966, un profesor american de astronomie și-a împărtășit descoperirile uimitoare cu BBC. El credea că cercul de piatră neolitic a fost construit pentru a prezice eclipsele.

Stonehenge
Stonehenge Foto: Pixabay

Experții au dezbătut îndelung semnificația Stonehenge, cercul de pietre preistoric din sud-vestul Angliei. Aceștia au speculat că monumentul misterios ar fi putut fi un loc de comemorare a morților, un altar de sacrificiu sau un loc pentru alte ceremonii religioase. Dar, în august 1966, un profesor de astronomie din Boston, Gerald Hawkins, a declarat pentru programul Chronicle al BBC că a rezolvat puzzle-ul datorită unei configurații particulare de numere - și unui computer IBM vechi, scrie BBC.

Teoria lui Hawkins a stat la baza popularei și influentei sale cărți din 1965, „Stonehenge Decoded”. Omul de știință de origine britanică a sugerat pentru BBC că alinierile uriașelor plăci și arcade înseamnă că „cercurile de la Stonehenge ar fi putut fi folosite ca un computer pentru a urmări Luna și a prezice eclipsele”. Eclipsele, precum cele observate în întreaga lume luna aceasta, ar fi putut fi prezise cu exactitate de britanicii din antichitate – acum mai bine de 4.500 de ani.

În filmările BBC, Hawkins a făcut un gest spre o machetă exactă a Stonehenge-ului, arătând cum în cel mai mare cerc, care marcă circumferința sitului, există 56 de găuri. „Cincizeci și șase era singurul număr care se potrivea unui anumit model al Lunii”, a susținut el, sugerând că găurile „constituie un dispozitiv simplu de numărare pentru prezicerea eclipselor”.

Semnificația pentru cei care au construit Stonehenge era, credea el, semnificativă. „Eclipsele sunt evenimente spectaculoase care au stârnit cu siguranță cele mai profunde emoții ale strămoșilor noștri primitivi”, a spus Hawkins. „Lumina Lunii, care este, desigur, împrumutată de la Soare, este întreruptă. Aceasta trece în umbra Pământului. Luna se transformă din alb-argintiu în roșu. Anticii o considerau roșu-sângeriu și îi atribuiau semnificații de rău augur.”

Decodificarea Stonehenge a avut „efectul surprinzător de a reduce la tăcere speculațiile timp de câteva decenii”, se arată într-un articol din 2007 din revista britanică Current Archaeology.

Un observator astronomic

Potrivit lui Hawkins, aceasta a fost „prima teorie privind scopul Stonehenge-ului care a fost acceptată la nivel academic și publicată în reviste științifice”. Deși legătura dintre sit și solstițiul de vară fusese recunoscută încă din secolul al XVIII-lea, profesorul a dus ideea mai departe, propunând că ceea ce fusese văzut ca un templu al cultului Soarelui ar fi putut fi un „observator astronomic” sofisticat. 

În 1961, el vizitase Stonehenge pentru a încerca să înțeleagă „cum ar fi trebuit monumentul să marcheze răsăritul soarelui”. După cum a declarat pentru BBC cinci ani mai târziu, „M-am uitat în jur în lumina zorilor la Stonehenge... printre marile arcade de piatră. Am simțit că vederea mea era controlată, limitată. Arcadele păreau să mă oblige să privesc anumite puncte la orizont. Ce ar fi trebuit să văd?”.

Complexul Stonehenge din Marea Britanie, stropit cu vopsea de activişti pentru mediu VIDEO

Impresionat de modul în care arhitecții antici își încadraseră linia de vizibilitate, Hawkins s-a întors în SUA cu hărți ale sitului, care trasau pozițiile punctului său central și ale fiecărei pietre, arcade, gropi și movile.

Încercarea de a determina „exact ce s-ar fi putut vedea în perioada Stonehenge... ar fi fost lungă și plictisitoare și probabil i-ar fi descurajat pe alții înaintea mea”, a declarat Hawkins pentru BBC. „Din fericire, aveam la dispoziție o mașină de calcul, computerul electronic.” 

La Observatorul Harvard-Smithsonian din Massachusetts, Hawkins și echipa sa au instruit computerul să calculeze ce s-ar fi putut observa de-a lungul fiecărei linii rocioase în momentul construirii Stonehenge. El a folosit calculele ca bază pentru Stonehenge Decoded.

După cum a spus prezentatorul BBC în 1966, „Computerul a dat niște rezultate tentante”. Multe dintre alinierile Stonehenge păreau să indice pozițiile Soarelui și Lunii la răsărit și la apus. Potrivit lui Hawkins, „Stonehenge era legat de Soare și Lună la fel de strâns ca mareele. Era un observator astronomic. Și unul bun, de asemenea.”

Deși marcarea pozițiilor solare la mijlocul iernii și la echinocții era „firească de așteptat”, a declarat el pentru BBC, „Luna de la Stonehenge a fost o surpriză. Luna este un lucru foarte dificil de observat, deoarece își schimbă poziția mult mai complicat decât Soarele”. 

Critici ai teoriei 

Hawkins a concluzionat că scopul Stonehenge-ului era clar. „Nu se poate discuta dacă a fost un templu sau un observator. A fost ambele, deoarece Soarele și Luna erau zei în acele vremuri.” 

Dacă acest lucru ar fi adevărat, Stonehenge ar fi fost „un dispozitiv pe care preoții-conducători l-ar fi putut folosi pentru a-și spori puterea”, susținea un articol, din 1965. 

„În ziua sau noaptea în care computerul lor de piatră a prezis o eclipsă, este foarte posibil să-și fi chemat supușii în Câmpia Salisbury pentru a asista la un spectacol care teroriza majoritatea popoarelor antice. Când începea eclipsa, preoții probabil intonau rugăciunile care permiteau Soarelui sau Lunii să scape de întuneric.” 

Chiar și la acea vreme, existau critici ai teoriei sale, unii subliniind că trei dintre cele 56 de găuri intrinseci acesteia ar fi putut fi pur și simplu cauzate de creșterea anterioară a copacilor. După cum a scris arheologul britanic Richard Atkinson în 1966, „Faptul că aspectul Stonehenge are o anumită semnificație astronomică nu este pus la îndoială... Interpretarea acestei alinieri, însă, și a oricăror alte caracteristici astronomice ale monumentului, necesită exercitarea prudenței din partea cercetătorilor.”  

Iar noile investigații de după anii 1960 au discreditat ideile lui Hawkins. „Este o teorie moartă astăzi, aruncată în coșul de gunoi plin de atâtea teorii ignorate despre Stonehenge”, spune profesorul Michael Parker Pearson, care a condus un studiu de referință care a transformat înțelegerea modernă a monumentului. Computerul pentru eclipsă a fost, spune el, „o metaforă la modă pentru acea vreme... dar acum extrem de nepotrivită pentru înțelegerea Stonehenge-ului”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
digi24.ro
image
Peste 2.600 de monede de argint, descoperite după aproape 600 de ani, în Rusia. Cu ele puteai cumpăra două case
stirileprotv.ro
image
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
gandul.ro
image
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
mediafax.ro
image
Puiu Popoviciu, omul de afaceri cu o avere de 350 milioane de euro, în discuții să preia un pachet important de acțiuni la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Marius Ghincea, politolog: „Iohannis a pus pe butuci diplomația românească și o să ne trebuiască mulți ani pentru a ieși din groapă” . Ce spune expertul despre Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din Kiev. De la ce ar fi pornit confruntarea
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
digisport.ro
image
STUDIU Scriem mai bine ori începem să scriem la fel? Efectele neașteptate ale inteligenței artificiale
click.ro
image
Germania e sub teroare. 3 atacuri în 24 de ore asupra centralelor și a gării din Augsburg. Omul lui Putin cere bombardarea Berlinului
antena3.ro
image
Sectorul din piaţa muncii din România unde peste 25.000 de angajaţi au plecat în ultimul an. ”Impactul este foarte mare”
zf.ro
image
Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie
observatornews.ro
image
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
cancan.ro
image
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu închisoarea
playtech.ro
image
Mihai Stoica, șocat de un fan de 14 ani după eșecul FCSB. „Vine Drăguș, bă?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
digisport.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou față în față după divorț. De ce s-au întâlnit la spital
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele imagini de la priveghiul actriței Anca Pandrea! Marea doamnă a teatrul românesc, înmormântată alături de Iurie Darie | Foto și Video
mediaflux.ro
image
„Am intrat în comă din cauza mușcăturii unui țânțar. Aveam 5% șanse să scap cu viață!" Sebastian Gorzny, omul cu surpriza de la US Open
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?
click.ro
image
Decizia luată de Cătălin Vișănescu după ce Betty Salam a anunțat a doua sarcina. Ce se întâmplă cu fiul lor
click.ro
image
Fuego, în lacrimi la despărțirea de Anca Pandrea: „Acum doarme fericită lângă Iura al ei”
click.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?

OK! Magazine

image
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat