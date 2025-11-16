Studenta la criminologie care lucrează ca escortă în Milano: de la 7 euro pe oră la 400

O tânără studentă la Comunicare și Criminologie locuiește într-un apartament cu două camere în Milano. În afara orelor de studiu, Giulia este escortă. Decide totul: tarife, program, clienți.

Tânăra povestește că a avut mereu joburi pentru a-și plăti studiile: în baruri, restaurante și magazine, unde era plătită cu 7 euro pe oră, uneori „nu tocmai legal”, relatează Corriere della Sera. Acum câștigă 400 de euro pe întâlnire.

Povestea Giuliei ilustrează o realitate economică inversată, în care timpul și corpul devin resurse evaluate la prețuri uriașe într-un oraș precum Milano. Meseria a început întâmplător și din răzbunare, dar s-a transformat într-un sistem bine pus la punct: promovare online, întâlniri acasă sau în apartamente de lux închiriate, clienți atent selectați – maximum doi sau trei, dar fideli.

„Ca într-o relație”, mărturisește Giulia. Bărbați bogați, educați, orientați spre carieră, cu care stabilește o conexiune ce depășește planul fizic: conversații lungi, destăinuiri, călătorii, schimb de mesaje. „Dragostea nu există, controlul, da”, spune ea.

Născută la Milano, dar crescută la Roma, Giulia s-a reîntors în nord anul trecut. Vizita trebuia să dureze doar câteva zile, însă o dezamăgire sentimentală a făcut-o să se debaraseze de trecut și să rămână în oraș, hotărâtă să-și continue studiile și noul stil de viață.

Deși admite că riscurile sunt inevitabile, spune că le calculează cu atenție. Este de puțin peste un an în acest domeniu și deja își structurează activitatea ca pe o mică afacere.

Potrivit organizatorilor unei conferințe recente din Milano – prima care a reunit lucrători sexuali, platforme, contabili și avocați – în oraș există cel puțin 3.000 de tinere ca ea.

Giulia spune că negociază fiecare detaliu la telefon, iar înainte de fiecare întâlnire primește un plic cu banii, uneori însoțit de o floare. „A trăi în lux face parte din meseria mea. Nu mă conformez pur și simplu: eu decid ce să vând și la ce preț, în funcție de ce vreau să cumpăr”, spune tânăra.

Meseria nu este lipsită de riscuri. De curând, două tinere românce au trecut prin clipe de groază în Italia, după ce au fost sechestrate, amenințate cu arma și obligate să consume droguri de un conaţional.