Româncă răpită și forțată să se prostitueze în Italia, salvată de polițiști. Doi suspecți au fost reținuți

O tânără româncă, victimă a traficului de persoane și a exploatării sexuale, a fost salvată de polițiștii din Italia. Anchetatorii au reținut doi cetățeni români, un bărbat și o femeie, suspectați că ar fi răpit-o, drogat-o și forțat-o să se prostitueze.

Potrivit Latina Quotidiano, tânăra a fost ademenită pe rețelele sociale cu promisiunea unui loc de muncă.

Cei doi suspecți ar fi convins-o să plece împreună cu ei spre un alt oraș din România, însă pe drum i-ar fi oferit țigări care conțineau substanțe ce au făcut-o parțial inconștientă. Când s-a trezit, se afla deja peste graniță, în Italia, fără posibilitatea de a contacta persoane pentru a le cere ajutor.

Odată ajunsă în Italia, victima ar fi fost deposedată de documente și de telefon și obligată să se prostitueze, fiind amenințată cu violențe și represalii.

Cei doi agresori i-ar fi făcut și fotografii în ipostaze indecente, publicate ulterior pe site-uri de întâlniri, în timp ce îi controlau permanent mișcările și îi interziceau să fugă.

Salvarea a venit datorită unui apel telefonic către Consulatul General al României. Tânăra, care reușise să scape din locul unde era ținută, a cerut ajutor.

Sesizarea a fost transmisă Serviciului de Cooperare Internațională a Poliției, care a alertat Brigada Mobilă și Secția de Poliție din Latina. Agenții au intervenit în apropierea gării din Latina Scalo, unde au găsit și salvat tânăra minoră, oferindu-i asistență imediată.

Parchetul din Latina a descoperit locuința unde victima era sechestrată și a confiscat telefoanele și dispozitivele folosite pentru a o controla. Cei doi suspecți români au fost arestați pentru sechestrare, trafic de persoane, reducere la sclavie, favorizarea prostituției și difuzare ilegală de materiale sexuale.

Ancheta continuă, iar toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.