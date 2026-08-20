 Secretele unui mamifer rar din Patagonia, dezvăluite după opt ani de cercetări. Seamănă cu un iepure, dar nu e | adevarul.ro
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Opt ani de cercetări minuțioase asupra animalului viscacha lui Wolffsohn, o specie practic necunoscută, au contribuit la aducerea în prim-plan a acestui rozător sud-american extrem de rar și la impulsionarea măsurilor de conservare de care are atâta nevoie.

Viscacha lui Wolffsohn
Viscacha lui Wolffsohn, o specie aproape necunoscută FOTO: X

BirdLife International și Wildlife Conservation Society, o echipă de specialiști în conservare aflați la începutul carierei, din Argentina, a schimbat radical modul în care înțelegem o specie despre care oamenii de știință nu știau aproape nimic, potrivit Phys Org.

Informațiile detaliate pe care echipa le-a strâns despre viscacha lui Wolffsohn și amenințările cu care se confruntă au dus la schimbarea statutului oficial de conservare al speciei de la „Date insuficiente” la „Pe cale de dispariție” pe Lista Roșie a Argentinei. În același timp, datele sunt folosite pentru a ajuta la reevaluarea statutului său pe Lista Roșie globală a IUCN.

Rozătoare, nu iepuri

Viscachele prezintă o asemănare cu iepurii, dar cele două specii nu sunt strâns înrudite. Asemănarea lor fizică este rezultatul unui fenomen numit „evoluție convergentă”. Acesta se referă la situația în care specii fără legătură între ele, care trăiesc în habitate similare, dar în părți complet diferite ale lumii, ajung să aibă caracteristici fizice comune. De fapt, cea mai apropiată rudă a viscachii este chinchilla — o altă specie originară din America de Sud, dar mult mai cunoscută datorită popularității sale ca animal de companie.

Viscacha lui Wolffsohn este, de departe, cea mai rară dintre cele cinci specii de viscacha din lume. Este endemică unei zone din Patagonia care se întinde de-a lungul graniței dintre sud-vestul Argentinei și sudul Chile, unde se găsește doar pe aflorimente stâncoase izolate din munți.

Misiune de cercetare

Proiectul care a adus această creatură îndrăgită, dar enigmatică, în atenția comunității de conservare a fost condus în comun de ecologiștii Lucas Hormachea și Morgan Pendaries. Echipa lor a studiat 66 de situri din munții îndepărtați ai Patagoniei, lucrând adesea în condiții extreme pentru a ajunge la coloniile acestei specii greu de găsit. Echipa a descoperit noi colonii și a documentat dovezi ale declinului populațiilor locale, contribuind la crearea primei imagini solide asupra stării speciei.

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Pendaries a declarat: „Am început această muncă deoarece nu se știa aproape nimic despre viscacha lui Wolffsohn. Oamenii presupun adesea că, dacă o specie este clasificată ca având date insuficiente, aceasta este în siguranță, dar acest lucru nu este adevărat. Acum știm că specia ocupă o arie mult mai mică decât se credea anterior, se confruntă cu multiple amenințări și a dispărut din locurile în care a fost înregistrată în trecut.

Camerele de supraveghere instalate în apropierea coloniilor au înregistrat interacțiuni cu iepurii europeni invazivi și cu câinii sălbatici, în timp ce interviurile cu comunitățile locale au scos la iveală faptul că prădarea de către câini reprezintă o amenințare continuă. Echipa a descoperit, de asemenea, că viscacha evită zonele frecventate de alpiniști, ceea ce a dus la o schimbare a unei părți din aria sa de răspândire. Cercetătorii sunt, de asemenea, din ce în ce mai îngrijorați de efectele schimbărilor climatice în Anzii patagonieni.

Munca asiduă dă roade

Pe lângă investigarea amenințărilor la adresa speciei, proiectul a adus noi informații despre comportamentul și ecologia viscachii lui Wolffsohn.

„Acum opt ani, credeam că specia era activă în principal în timpul zilei”, a spus Pendaries. „Acum știm că este mult mai nocturnă decât ne-am dat seama. În fiecare an descoperim ceva nou.”

Colectarea acestor noi informații despre viscacha lui Wolffsohn a pus echipa CLP în fața unor provocări extreme. Pentru a ajunge la coloniile izolate din sudul Patagoniei, membrii echipei au petrecut săptămâni întregi campând în regiuni montane izolate, fără electricitate sau acces la internet. În timpul unei expediții, echipa a fost nevoită să spargă gheața care bloca traversarea unui râu înainte ca vehiculul lor să poată continua drumul.

Pendaries a spus: „Au fost zile în care am condus opt ore pe teren stâncos, am dormit în corturi mai mult de două săptămâni și ne-am confruntat cu temperaturi sub zero și vânturi puternice. Dar apoi urci pe creasta unui munte și nu mai e nimeni în jur pe o rază de mile. Te afli în fața unuia dintre cele mai sălbatice peisaje de pe Pământ și observi o specie pe care aproape nimeni nu a studiat-o vreodată.”

Pașii următori

Deși viscacha lui Wolffsohn figurează acum pe Lista Roșie a Argentinei ca specie „pe cale de dispariție”, natura legislației locale face ca acest statut să nu îi confere speciei o protecție automată. Prin urmare, mai sunt încă multe de făcut pentru a asigura viitorul speciei.

În urma discuțiilor cu autoritățile, se elaborează o propunere legislativă pentru a declara viscacha lui Wolffsohn „Monument al Patrimoniului Natural” în provincia Santa Cruz din Argentina. Conform Legii privind parcurile naționale din Argentina, monumentele de patrimoniu natural beneficiază de protecție legală. Printre acestea se numără în prezent taruca (un cerb andin), pădurile pietrificate și jaguarul.

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