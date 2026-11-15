16 noiembrie: Ziua în care România a luptat pentru apărarea Capitalei. Momentul care a schimbat soarta țării în Primul Război Mondial

De la marile bătălii ale istoriei și momentele de cotitură din politica internațională până la invenții revoluționare și repere ale culturii sau istoriei românești, data de 16 noiembrie adună evenimente care au schimbat cursul lumii. Este, de asemenea, ziua în care România a trăit momente electorale decisive și pagini importante de istorie militară și politică.

Bătălia pentru Bucureşti Foto: istoriedj.info

1485: Ștefan cel Mare îi învinge pe otomani în Lupta de la Cătlăbuga

La 16 noiembrie 1485, domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare, obținea o nouă victorie strălucită împotriva armatei otomane în Bătălia de la Cătlăbuga.

Confruntarea a făcut parte din seria eforturilor susținute ale marelui voievod de a apăra independența țării în fața expansiunii Imperiului Otoman. În ciuda resurselor limitate ale Moldovei comparativ cu forța covârșitoare a apei otomane, tactica militară superioară a lui Ștefan cel Mare și spiritul de sacrificiu al oștenilor săi au asigurat succesul pe câmpul de luptă, consolidând prestigiul internațional al Moldovei.

1816: S-a născut Andrei Mureșanu, autorul versurilor „Deșteaptă-te, române!”

La 16 noiembrie 1816 s-a născut poetul Andrei Mureșanu, unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848. Numele său este legat de poemul „Un răsunet”, cunoscut ulterior sub titlul „Deșteaptă-te, române!”.

1849: Fiodor Dostoievski, salvat de la execuție în ultima clipă

La 16 noiembrie 1849, un tribunal militar rus l-a condamnat la moarte pe scriitorul Fiodor Dostoievski pentru participarea la cercul intelectual secret al lui Petrașevski, considerat subversiv și anti-guvernamental.

Dostoievski a fost condus în fața plutonului de execuție, alături de alți deținuți, trecând prin momentele dramatice ale pregătirii pentru împușcare. Doar în ultima secundă pedeapsa a fost comutată oficial printr-un ordin imperial primit de la țar: execuția a fost anulată, fiind transformată în 4 ani de muncă silnică (katorga) și exil în Siberia. Această experiență extremă a marcat profund viața și opera viitorului mare romancier al literaturii universale.

1855: David Livingstone ajunge la cascada Victoria

Cascada Victoria Foto: Shutterstock

La 16 noiembrie 1855, exploratorul și misionarul scoțian David Livingstone a devenit primul european care a ajuns la spectaculoasa cascadă de pe fluviul Zambezi, situată la granița de astăzi dintre Zambia și Zimbabwe.

Impresionat de frumusețea copleșitoare a căderii de apă, Livingstone a numit-o Cascada Victoria în onoarea Reginei Victoria a Regatului Unit, deși localnicii o știau sub denumirea de Mosi-oa-Tunya („Fumul care tună”). Descoperirea sa a deschis noi perspective geografice asupra Africii Centrale și a stimulat interesul european pentru explorarea continentului negru.

1916: Armata Română începe „Bătălia pentru București” în Primul Război Mondial

Foto: arhivă

La 16 noiembrie 1916, în fața unei situații militare catastrofale provocate de intrarea României în Primul Război Mondial, Comandamentul Suprem român a declanșat „Bătălia pentru București” (cunoscută în istoriografie și drept Bătălia de la Neajlov-Argeș sau Manevra de la Flămânda). A fost cea mai amplă, complexă și disperată operațiune militară condusă de armata română în acel an, cu miza supremă de a salva Capitala de sub ocuparea trupelor Puterilor Centrale.

După dezastrul suferit în Transilvania și ofensiva fulgătoare a armatelor germane și austro-ungare conduse de celebrul feldmareșal August von Mackensen, trupele române erau epuizate, prost înarmate și copleșite numeric și tehnic.

Frontul românesc se prăbușise treptat. Bucureștiul rămăsese practic singurul bastion capabil să mai ofere o șansă de oprire a inamicului în Muntenia, înainte ca întreaga țară să fie călcată în picioare. Operațiunea a fost concepută de generalul Constantin Prezan, unul dintre cei mai străluciți strategi români ai epocii.

Planul prevedea o contraofensivă neașteptată și extrem de riscantă: atacarea forțelor lui Mackensen pe două direcții (dinspre nord-vest și nord-est) pe aliniamentul format de râurile Neajlov și Argeș, exact în flancul armatei germane care se pregătea să încercuiască Bucureștiul. Scopul era tăierea liniilor de comunicație inamice și zdrobirea trupelor germano-bulgare prin surprindere.

Bătălia a început sub auspicii bune, trupele române reușind inițial să creeze o breșă periculoasă în dispozitivul inamic. S-au dus lupte crâncene, corp la corp, în satele din județele Teleorman, Giurgiu și Ilfov, cu un imens spirit de sacrificiu din partea soldaților români. Cu toate acestea, planul a eșuat din cauza mai multor factori critici:

Trădarea sau lipsa de coordonare a aliaților ruși: O mare parte din trupele ruse care trebuiau să sprijine ofensiva română au refuzat să intervină la timp sau s-au retras haotic.

Superioritatea zdrobitoare a inamicului: Germanii aveau o artilerie grea net superioară, mitraliere moderne și o mobilitate pe care logistica română nu o putea egala. În plus, inamicul a interceptat o parte din ordinele de operațiuni.

Epuizarea totală: Soldații români luptau de săptămâni întregi fără hrană corespunzătoare, în frig și noroi, îmbrăcați subțire, mulți având doar armament învechit

Eșecul Bătăliei pentru București a pecetluit soarta Capitalei. La 6 decembrie 1916, trupele germane au intrat în București, defilând pe sub Arcul de Triumf (care pe atunci era provizoriu, din lemn). Guvernul, familia regală și restul armatei au fost siliți să se retragă în grabă spre Moldova, singura zonă rămasă liberă, unde frontul a fost în sfârșit stabilizat cu sprijin rus masiv.

1945: Este semnat actul constitutiv al UNESCO

La 16 noiembrie 1945, la Conferința de la Londra, a fost semnat actul constitutiv al UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Data marchează constituirea organizației, al cărei nume reunește trei domenii esențiale ale cooperării internaționale.

Documentul a intrat în vigoare la 4 noiembrie 1946. Cele două momente sunt distincte: semnarea actului fondator, în 1945, și intrarea sa în vigoare, în anul următor.

1965: Uniunea Sovietică lansează sonda Venera 3

La 16 noiembrie 1965, Uniunea Sovietică a lansat sonda Venera 3 către Venus. Misiunea avea să intre în istoria explorării spațiale drept prima în care un aparat construit de oameni a ajuns la suprafața unei alte planete. Data de 16 noiembrie marchează lansarea, nu sosirea pe Venus.

1979: Se dă în folosință primul tronson al metroului din București

La 16 noiembrie 1979 a fost dat în folosință, experimental, primul tronson al Magistralei 1 a metroului din București. Traseul lega stațiile Semănătoarea și Timpuri Noi, avea o lungime de 8,1 kilometri și cuprindea șase stații: Semănătoarea, Grozăvești, Eroilor, Izvor, Piața Unirii și Timpuri Noi.

Drumul până la realizarea proiectului fusese lung. În 1908, Dimitrie Leonida își alesese ca temă a diplomei de licență construirea unui metrou în București. Ideea a revenit în discuție în deceniile următoare, însă lucrările de construcție au început efectiv în 1975.

Denumirile celor două capete de linie proveneau de la fabricile din apropiere. Grozăvești, Eroilor, Izvor și Piața Unirii au primit numele piețelor și cartierelor din zonă, legând astfel noua rețea subterană de reperele orașului de la suprafață.

2001: Este lansat primul film din seria Harry Potter

La 16 noiembrie 2001 a fost lansat „Harry Potter și piatra filozofală”, primul film al seriei. În calendarul acestei zile, evenimentul reprezintă un reper al culturii populare, alături de aniversările unor mari nume ale literaturii.

2014: Klaus Iohannis câștigă alegerile prezidențiale

Klaus Iohannis, în Piaţa Universităţii Foto: Mircea Mitea

La 16 noiembrie 2014 s-a desfășurat al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România. Klaus Iohannis l-a învins pe Victor Ponta, rezultatele consemnate de calendarul Europa FM fiind de 54,43%, respectiv 45,56%. Scrutinul reprezintă unul dintre reperele politice recente asociate acestei date.