Deținătorul recordului Guiness pentru cei mai mulți Big Mac mâncați într-o viață: „Mulți spun că ar trebui să fiu mort” VIDEO

Un american care deține recordul pentru cel mai mare număr de Big Mac mâncați de o persoană în viața sa a reușit să mănânce 34.000 de hamburgeri în 50 de ani.

Don Gorske, în vârstă de 70 de ani, a devenit unul dintre cei mai longevivi deținători ai recordurilor Guinness World Records, consumând doi hamburgeri de la McDonald’s în fiecare zi.

Gorske spune că mulți nu au crezut că va trăi până la vârsta de 70 de ani din cauza obiceiului său de a mânca zilnic Big Mac-uri, timp de 50 de ani.

Totuși, americanul a redus numărul de hamburgeri la doi pe zi, față de cei nouă pe care îi mânca în tinerețe, a renunțat la cartofii prăjiți și merge zilnic circa 10 kilometri pe jos.

„Mulți oameni spun că ar trebui să fiu mort”, a spus Gorske, în vârstă de 70 de ani, joi, într-un interviu publicat de Guinness. „Dar în schimb sunt... unul dintre cei mai longevivi deținători de recorduri Guinness World Records, deci pentru mine este destul de tare.”

Americanul pare să contrazică experții care spun că consumul regulat de fast-food, inclusiv de la McDonald’s, poate contribui la creșterea în greutate, obezitate, boli de inimă și alte probleme de sănătate, aceste produse fiind bogate în calorii, sodiu, zahăr și grăsimi.

A mâncat primul hamburger în 1972

Gorske a povestit cum a început să muncească la recordul său, imediat după ce a mâncat primul său hamburger, pe 17 mai 1972. „În acel moment, am spus: „Probabil că o să mănânc asta pentru tot restul vieții mele”, a spus Gorske pentru Guinness. „Am aruncat ambalajele pe bancheta din spate și am început să le număr din prima zi.”

Ca să dovedească recordul, el a păstrat bonul fiscal pentru fiecare Big Mac pe care l-a mâncat, dar și ambalajele hamburgerilor.

Gorske a spus că mama era îngrijorată când a văzut cum fascinația sa pentru Big Mac a înflorit și a încercat să-l controleze cerându-i să mănânce o masă pe zi care să nu includă Big Mac. Femeia a renunțat să-l facă să mănânce sănătos, în 1981.

„Dacă nu te-au omorât până acum, continuă”, i-a spus femeia fiului său.

Gorske mergea la McDonald’s în fiecare zi, comanda până la nouă Big Mac-uri și le mânca în aceeași zi. Cel mai apropiat restaurant de casa sa i-a pus portretul pe unul dintre pereți, iar bărbatul și-a cerut soția în căsătorie, în parcarea localului respectiv.

Acum, Gorske merge la McDonald’s de două ori pe săptămână, comandă porții de Big Mac și - după ce mănâncă unul proaspăt - le duce acasă pe celelalte și le mănâncă după ce le încălzește în cuptorul cu microunde.

Spune că va mânca Big Mac până când va muri

Gorske a spus că uneori mai mănâncă înghețată, fructe sau chips-uri, însă mâncare de bază sunt hamburgerii de la Mac.

Soția sa l-a susținut tot timpul. „A îndurat multe lucruri obsesiv-compulsive pe care le fac și nu a lăsat ca pasiunea mea pentru Big Mac să o afecteze”, a spus Gorske.

A câștigat recordul mondial pentru cele mai multe Big Mac-uri mâncate într-o viață în 1999.

Apoi, a depășit pragul de 25.000, în 2011, când a declarat pentru Guardian: „Intenționez să mănânc Big Mac până când mor. Nu am nicio intenție să schimb asta. Este mâncarea mea preferată.”

Pe tot parcursul anului 2023, a mâncat 728 de Big Mac - puțin sub două pe zi - pentru a-și crește recordul la 34.128.

„Oamenii care m-au văzut mâncând un Big Mac spun că arăt ca și cum aș mânca asta pentru prima dată”, a mai spus Gorske.