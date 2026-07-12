Ce să faci dacă ți-ai scăpat telefonul inteligent în apă. Cele patru reguli de aur care-ți salvează dispozitivul

Mulți oameni își scapă telefoanele în apă, mai ales în perioada sezonului estival. În majoritatea cazurilor, cei pățiți nu mai au ce să facă cu dispozitivul. Și asta fiindcă cei mai mulți nu știu câteva reguli de aur pentru a-ți salva aparatul.

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Sesiunile de selfie-uri cu telefoane inteligente, la plajă, la piscină, pe malul iazului, în barcă sau pe o saltea gonflabilă, în mijlocul unui „râu leneș” de la Aqua Park, sunt o preocupare la modă în rândul celor care se bucură de concediu, mai ales în locațiile estivale, acvatice. Ei bine, o clipă de neatenție poate transforma o distracție într-un necaz care costă scump. Mai precis, unul dintre cele mai frecvente incidente nedorite, fie la mare, fie la piscină, este scăparea telefonului inteligent în apă.

De cele mai multe ori, înseamnă un echipament defect și mii de lei pierduți, mai ales dacă este vorba despre un brand consacrat și un model scump. Și asta fiindcă majoritatea oamenilor nu știe cum să procedeze. Din contră, se iau după tot felul de mituri de pe internet și fac, uneori, mai mult rău. Adică se „asigură” că telefonul chiar nu va mai funcționa. Vestea bună: există câteva metode la îndemână pentru a vă salva dispozitivul, chiar dacă îl culegeți de pe fundul piscinei.

Acționați rapid și hotărât. Cele patru reguli de aur

Prima și prima dată trebuie să acționați rapid. Adică nu pierdeți prea multă vreme manifestându-vă furia sau frustrarea că v-a scăpat telefonul. Scoateți-l imediat și, atenție, închideți-l în secunda doi pentru a preveni scurtcircuitele electrice. Apoi, îndepărtați husa, dacă are așa ceva, scoateți cartela SIM și, dacă este posibil, bateria detașabilă. Tamponați ușor exteriorul pentru a-l usca, țineți telefonul cu porturile orientate în jos pentru a permite scurgerea excesului de apă și lăsați-l să se usuce la aer, într-un loc bine ventilat.

Iată cele patru reguli de aur pentru salvarea telefonului inteligent după ce a fost scăpat în apă, prezentate de cei de la Samsung.

„Prima regulă: dacă dispozitivul tău a fost udat sau scufundat în apă, trebuie să-l oprești imediat. Umiditatea din interiorul dispozitivului poate provoca deteriorări grave sau coroziunea plăcii de bază. Dacă bateria este detașabilă, îndepărtează rapid husa, bateria, cartela SIM și orice alte componente care pot fi scoase. Dacă dispozitivul este un model mai nou, cu baterie nedetașabilă, oprește-l imediat.

A doua regulă: după ce ai oprit dispozitivul, șterge-l cât mai repede. Îndepărtează cât mai multă umezeală de pe baterie, cartela SIM, cardul de memorie și celelalte componente, folosind un prosop uscat sau o lavetă curată. Acordă o atenție deosebită zonelor prin care apa poate pătrunde, cum ar fi mufa pentru căști și portul de încărcare. Folosește un bețișor cu vată pentru a elimina complet umezeala din aceste zone.

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Regula a treia: dacă în dispozitiv au pătruns lichide precum băuturi, apă de mare sau apă cu clor din piscină, este extrem de important să îndepărtezi cât mai repede sarea și impuritățile. Acestea pot accelera coroziunea plăcii de bază. După ce ai oprit dispozitivul, scoate toate componentele detașabile, clătește-le în apă curată timp de aproximativ 1–3 minute, apoi lasă-le să se scurgă. După aceea, urmează instrucțiunile de mai sus și usucă foarte bine dispozitivul.

Regula numărul patru: după ce ai îndepărtat umezeala și impuritățile, lasă dispozitivul să se usuce într-un loc bine ventilat sau la umbră, folosind aer rece (de exemplu, de la un ventilator). Uscarea naturală este recomandată pentru dispozitivele care au fost expuse la apă. Chiar și după o perioadă de uscare, este posibil ca în interiorul dispozitivului să mai existe umezeală. De aceea, este recomandat să nu îl pornești înainte de a fi verificat într-un centru de service. După uscarea la aer, du cât mai curând posibil dispozitivul afectat de apă la un centru de service pentru o verificare”, spun specialiștii.

Ce nu trebuie să faci. Mituri demontate de specialiști

Există și câteva mituri privind salvarea telefoanelor scăpate în apă. Majoritatea nu doar că nu sunt eficiente, dar pot strica, garantat, telefonul. De exemplu, mulți cred că pot rezolva situația cu un uscător de păr. Total greșit. Un uscător de păr cu aer fierbinte îl deteriorează total.

„Interiorul unui telefon este destul de etanș, așa că metodele cu temperatură ridicată, cum ar fi folosirea unui uscător de păr sau a unui cuptor cu microunde, nu pot evapora eficient umezeala. Dimpotrivă, acestea pot determina pătrunderea apei mai adânc în dispozitiv, ceea ce poate duce la deteriorarea componentelor precum placa de bază, procesorul și alte circuite. Temperaturile ridicate pot, de asemenea, afecta componentele interne”, spun specialiștii de la Honor.

O altă practică întâlnită pe internet este scufundarea telefonului în boabe de orez. Există concepția că acestea vor absorbi umiditatea. În realitate, nu doar că nu are niciun efect, dar poate provoca daune.

„Orezul are o capacitate limitată de dezumidificare și nu poate elimina complet umezeala din interiorul telefonului. Mai mult decât atât, boabele și fragmentele de orez se pot bloca ușor în portul de încărcare sau în orificiile microfonului, ceea ce poate provoca daune suplimentare dispozitivului”, adaugă specialiștii.

În plus, scuturarea telefonului pentru a scoate apa din interior nu este deloc eficientă. În loc să fie scoasă, apa poate fi răspândită și în alte zone din telefon, agravând daunele. Foarte important, nu punem telefonul la încărcat până nu se rezolvă problema. Adică până când telefonul se usucă și este verificat la service.

„Nu trebuie sub nicio formă încărcat telefonul și nici nu trebuie pornit sau apăsate alte butoane. Toate acestea pot cauza stricăciuni interne”, susțin și specialiștii de la Xiaomi.

Vestea bună: dacă ne mișcăm suficient de repede și scoatem foarte rapid telefonul, apa nu are timp să ajungă la placa de bază. În plus, multe telefoane au o anumită rezistență la apă. Dar, așa cum precizează specialiștii, trebuie să ne mișcăm repede.