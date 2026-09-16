Provocarea zilei pe „Adevărul”: Rebus, Sudoku sau Quiz?

Ziarul „Adevărul” aduce una dintre cele mai îndrăgite rubrici din varianta tipărită direct pe ecranul telefonului sau al computerului: „Jocurile zilei”. Aici puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

Foto: Jocurile zilei, Adevărul

Noua secțiune include o selecție variată pentru pauzele de cafea de la job sau pentru, pur și simplu, când vreți să vă relaxați: Sudoku, Integrame, Quiz-uri – pe varii nivele de dificultate, ușor, mediu și dificil încât aventura să fie completă.

În plus, jocurile nu trebuie descărcate pe telefon sau laptop, ci vă puteți relaxa jucându-vă direct în browser, rapid și gratuit.

Spre exemplu, la Quiz-ul de azi – numit „La picnic” aveți 27 de întrebări din mai multe domenii precum muzică, artă sau povești. Așa aflăm că zicala „Șapte dintr-o lovitură” provine din povestea „Croitorașul cel viteaz” sau că Tudor Gheorghe cântă piesa „Au înnebunit salcâmii” ori care este floarea națională a României.

Enjoy!