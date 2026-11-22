„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama de duminică, 22 noiembrie, este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

Integrama „Teoria mulțimilor” este doar una dintre provocările zilei Foto: AI-generated illustration

Pasionații de jocuri de inteligență au parte de o nouă provocare pe platforma de integrame a „Adevărul”. Integrama „Teoria mulțimilor” îi invită pe utilizatori să își testeze vocabularul, logica și cultura generală prin zeci de definiții care trebuie completate corect în grilă.

Integrama poate fi rezolvată direct (AICI) de pe telefon, tabletă sau calculator. Jucătorii trebuie să găsească răspunsurile potrivite pentru cele 57 de definiții, împărțite pe verticală și orizontală, urmărind indicațiile și săgețile specifice acestui tip de joc.

Printre indiciile care le dau de furcă participanților se numără definiții precum „Esența Canadei”, „Un fel de mulțime”, „Fiertură la repezeală” și „Perete”, fiecare necesitând atenție și inspirație pentru a descoperi cuvântul corect.

Foto: Adevărul

Platforma oferă și funcții utile pentru cei care se împotmolesc la anumite definiții. Utilizatorii pot verifica răspunsurile introduse, pot completa întregul careu sau pot trimite jocul după finalizare. În plus, progresul este afișat în timp real, astfel încât fiecare participant să știe câte litere a completat corect.

Specialiștii susțin că jocurile de tip integramă contribuie la antrenarea memoriei, dezvoltarea capacității de concentrare și îmbogățirea vocabularului. Tocmai de aceea, astfel de provocări rămân printre cele mai apreciate activități recreative pentru persoanele de toate vârstele.

Crezi că poți găsi toate răspunsurile? Intră pe platforma de jocuri Adevărul și încearcă să rezolvi integrama „Teoria mulțimilor”. Succes!

„Jocurile zilei” îți oferă integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.