Proiectează vile de 700 mp, dar trăiește într-o cutie de chibrituri: 1.000 de euro pentru 10 mp în Hong Kong

La prima vedere, ai putea crede că este o glumă: să plătești chirie de 1.000 de euro pe lună pentru un spațiu cât o debara mai mare. Dar pentru Víctor Caucedo, un arhitect spaniol stabilit în Hong Kong, aceasta este realitatea de zi cu zi. Mini-locuința sa are doar 10 metri pătrați și este considerată chiar unul dintre cele „mari” din clădirea unde locuiește.

În rândurile următoare, cititorii vor descoperi cum arată viața cotidiană într-un oraș unde cererea de locuințe depășește oferta, cum funcționează sistemul „nano-apartamentelor” și care sunt provocările expatriaților. Vor afla de ce prețurile imobiliare din Hong Kong sunt printre cele mai mari din lume, cum influențează acestea stilul de viață și ce alternative există pentru cei cu buget redus, de la hoteluri-capsulă la spații minuscule de locuit. Povestea arhitectului european în nebunia imobiliară din Asia ilustrează paradoxul metropolei: deși proiectează vile de sute de metri pătrați, trăiește într-o „cutie de chibrituri”, arătând cât de intens și fascinant poate fi traiul urban în Hong Kong.

Viața în cutia de 10 metri pătrați

Mini-locuința sau nano-apartamentul lui Víctor are tot ce-i trebuie – dar la nivel de supraviețuire. Un pat, un birou minuscul, un frigider, un cuptor cu microunde și o baie în care „totul se udă” de fiecare dată când face duș. Spațiul de depozitare? O frânghie de rufe în spatele patului, unde își agață hainele. „Am strictul necesar pentru a supraviețui”, a povestit el pentru televiziunea La Sexta.

Ironia face ca locuința lui să fie a doua ca mărime din imobil. De fapt un apartament de 67 de metri pătrați a fost împărțit în cinci „nano-apartamente”, fiecare vândut sau închiriat separat. O afacere foarte comună în Hong Kong, unde criza locuințelor a născut o industrie întreagă din transformarea spațiilor în „camere de buzunar”.

Prețul absurd al unei „cutii de chibrituri”

Pentru acest spațiu minuscul, Víctor plătește 1.000 de euro pe lună – aproape cât o chirie de apartament luxos în centrul Bucureștiului. Diferența? În România, aceeași sumă îți aduce un apartament de două-trei camere sau chiar o casă mică la marginea orașului, practic mai mult spațiu decât tot etajul de locuințe din Asia.

În Hong Kong însă, unde cererea de locuințe depășește cu mult oferta și terenul pentru construcții este extrem de limitat, realitatea e alta: tinerii, expații și familiile cu venituri modeste ajung să trăiască în „cutii de chibrituri” sau chiar mai rău.

Paradoxul personal

Ceea ce face povestea lui Víctor și mai uimitoare este contrastul dintre viața lui profesională și cea personală. La serviciu, ca arhitect într-o firmă mare, proiectează vile și clădiri de sute de metri pătrați.

„Ultimul proiect a fost o casă de 700 de metri pătrați”, a povestit arhitectul. Iar acasă, se întoarce în cei 10 metri pătrați ai săi.

Problema unei generații

Fenomenul „nano-apartamentelor” a fost denunțat de mulți specialiști ca o problemă de sănătate publică. Lipsa de spațiu afectează nu doar confortul, ci și odihna, intimitatea și sănătatea mentală a locatarilor.

În cazul lui Víctor, apartamentul lui dă chiar spre o reclamă uriașă Cartier, care luminează noaptea întreaga cameră.

Prețurile imobiliare în Hong Kong: o provocare pentru locuitorii orașului

Hong Kong este cunoscut pentru prețurile ridicate ale imobiliarelor. În primul trimestru al anului 2025, prețurile apartamentelor au scăzut cu 6,89% față de anul anterior, dar rămân, în continuare, printre cele mai mari din lume. De exemplu, prețul mediu pe metru pătrat în Hong Kong variază între aproximativ 13.000 și 25.000 de euro, în funcție de suprafață, zonă și condițiile locuinței.

Această situație face ca locuințele mici, precum „nano-apartamentele”, să fie o opțiune viabilă pentru mulți locuitori ai orașului.

Hotelurile-capsulă: o altă soluție pentru buget redus

Și hotelurile-capsulă sunt o opțiune populară în Hong Kong pentru cei care doresc să economisească la cazare. Acestea oferă camere extrem de mici, de dimensiuni reduse, echipate cu facilități esențiale și servicii la comun. Prețurile variază în funcție de locație și facilități, dar în general sunt mai accesibile decât hotelurile tradiționale.

De exemplu, hotelurile-capsulă din Hong Kong au prețuri care variază în funcție de locație, facilități și sezon și variază între 24 și 124 de euro/noapte, oferind o opțiune convenabilă pentru călători sau expați cu buget limitat.

Viața unui alt european în Hong Kong: apartament de 50 mp la 600.000 € vs cuști de animale

Alții, însă, sunt mai norocoși, cum este cazul lui Sunny, o româncă, care la doar 22 de ani și-a luat lumea în cap și s-a mutat în Asia. Șase ani mai târziu, locuiește împreună cu soțul și cei doi câini într-un apartament din Hong Kong de doar 50 de metri pătrați, pentru care a plătit nu mai puțin de 600.000 de euro. Sunny a povestit pe TikTok că, deși inițial decizia a fost impulsivă și provocatoare, experiența i-a oferit o perspectivă unică asupra costului exorbitant al locuințelor, stilului de viață asiatic și diferențelor culturale.

Apartamentul ei nu este unul de lux, ci doar un „standard” în orașul unde spațiul se vinde la prețuri astronomice. Și povestea ei ilustrează cât de dificile și scumpe pot fi condițiile de trai în Hong Kong, o realitate confirmată și de doi vloggeri români care, la sfârșitul anului trecut, au testat „traiul extrem” în Asia și au povestit cum zeci de mii de oameni trăiesc în cuști ca animalele. Astfel de locuințe se numesc case-cușcă sau case-coșciug, cum sunt cele din districtul Colón.

Casele-coșciug, un fenomen în creștere în Hong Kong

Este vorba despre locuințe unifamiliale construite în anii ’50, subdivizate ilegal până au devenit spații supraaglomerate. În unele dintre acestea se găsesc chiar 16 paturi suprapuse, în care oamenii gătesc, dorm și mănâncă în același loc. Guvernul le-a recunoscut ca fiind o problemă gravă și a început să impună dimensiuni minime pentru apartamente, precum și alte standarde de bază pentru locuințe.

Scopul declarat este eliminarea acestui tip de locuințe ilegale până în 2049, deși, în realitate, fenomenul continuă să crească din cauza lipsei de locuințe sociale, după cum menționează un reportaj recent al Expansión.

România vs. Hong Kong: o întrebare deschisă

Pentru români, povestea lui Víctor pare șocantă mai ales prin comparație: ce înseamnă 1.000 de euro pe lună aici și ce înseamnă acolo. Dar ridică și o întrebare tulburătoare: oare marile orașe europene, inclusiv Bucureștiul, ar putea ajunge în viitor la soluții extreme, unde „locuința” nu mai e un spațiu de viață, ci o cutie de supraviețuire?

Hong Kong – frumusețe, contraste și prețuri imobiliare exorbitante

Hong Kong rămâne un oraș al contrastelor, unde tradiția și modernitatea coexistă într-un ritm unic. Pentru expatriați și localnici deopotrivă, viața aici înseamnă să navighezi constant între frumusețea spectaculoasă a orizontului și realitatea dură a prețurilor imobiliare, care se numără printre cele mai ridicate din lume. Chiriile pentru apartamente mici sau „nano-apartamente” pot ajunge la mii de euro pe lună, iar costul vieții nu se limitează la locuințe – alimentația, transportul și serviciile sunt și ele mult mai scumpe decât în multe orașe europene.

Povestea lui Víctor Caucedo, arhitectul care proiectează vile de sute de metri pătrați și trăiește într-un spațiu de doar 10 mp, ilustrează perfect paradoxul vieții în Hong Kong. Orașul oferă oportunități incredibile și experiențe urbane de neuitat, dar impune și provocări reale pentru cei care aleg să locuiască aici.

Pentru oricine se gândește să se mute sau să investească în Hong Kong, înțelegerea costurilor locuințelor și a stilului de viață este esențială. De la „nano-apartamente” și hoteluri-capsulă, până la vile luxoase, viața în Hong Kong rămâne un test de adaptabilitate, dar și o experiență de neuitat pentru expatriați și iubitorii de orașe dinamice.