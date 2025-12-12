Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea

Cu șase luni înainte de startul Campionatului Mondial din 2026, fanii fotbalului sunt șocați de prețurile uriașe ale biletelor, un loc la finală ajungând la peste 4.000 de dolari. Mulți suporteri se tem că vor fi excluși din cauza costurilor prea mari.

Astfel de prețuri au stârnit revoltă în rândul suporterilor din întreaga lume, mulți dintre cei mai loiali fani ai fotbalului fiind practic excluși de la turneu, notează CNN.

Valul de critici a venit după ce FIFA a distribuit joi biletele către asociațiile naționale ale echipelor participante, în cadrul așa-numitei alocări pentru Asociațiile Membre Participante (PMA). Acest sistem permite federațiilor să vândă bilete celor mai fideli suporteri, care se califică prin grupuri de fani sau prin scheme de loialitate.

Mulți dintre acești suporteri pasionați, care și-au urmărit echipa ani la rând, se confruntă acum cu o dilemă: să plătească sume uriașe sau să urmărească meciurile de acasă și să își protejeze economiile.

Football Supporters Europe (FSE), un grup care reprezintă interesele fanilor, a transmis că este „uimit de prețurile exorbitante impuse de FIFA celor mai dedicați suporteri”. Organizația a cerut FIFA să oprească vânzarea biletelor „până când se găsește o soluție care să respecte tradiția, universalitatea și semnificația culturală a Cupei Mondiale”.

Potrivit declarației FSE și informațiilor de care dispune organizația, un suporter loial ar trebui să plătească cel puțin 6.900 de dolari pentru a-și urmări echipa din primul meci al grupelor până în finală. FSE spune că suma este „de aproape cinci ori mai mare” decât la precedentul turneu final, din Qatar.

Fanii, revoltați de costurile imense

Nu doar prețurile biletelor îi îngrijorează pe suporteri, ci și costurile de transport și cazare. Cea mai mare teamă este că cei care și-au dedicat ani buni urmăririi echipelor lor naționale nu vor fi prezenți la turneu, cedând locul celor care își permit să plătească orice sumă. Asta ar putea afecta atmosfera de la meciuri din Mexic, SUA și Canada anul viitor.

Federația engleză de fotbal a transmis joi structura de prețuri grupurilor sale de suporteri loiali: cel mai ieftin bilet la meciul de debut al Angliei, împotriva Croației, costă 265 de dolari. Dacă Anglia ajunge în finală, cel mai ieftin bilet ar costa 4.185 de dolari, iar cel mai scump ar ajunge la 8.680 de dolari.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, suporterii sunt așteptați să plătească biletele la începutul anului 2026.

Asociația Suporterilor de Fotbal (FSA) – care reprezintă fanii din Anglia și Țara Galilor – a declarat că prețurile sunt „prea mult pentru mulți suporteri”. „Tot ceea ce ne temeam despre direcția în care FIFA vrea să ducă fotbalul s-a confirmat – (președintele FIFA) Gianni Infantino vede loialitatea suporterilor doar ca pe ceva ce poate fi exploatat pentru profit”, a adăugat FSA.

Ce spune FIFA

FIFA a lansat deja două faze de vânzare a biletelor, însă ambele au avut loc înainte de tragerea la sorți și de stabilirea programului meciurilor la începutul acestei luni. Asta înseamnă că este pentru prima dată când fanii pot solicita bilete pentru meciuri despre care știu sigur că implică echipa lor.

Organismul de conducere al fotbalului mondial a lăudat în repetate rânduri ideea că acesta va fi un Mondial accesibil fanilor, anunțând că vor exista patru categorii de bilete, cea mai ieftină oferind tichete de 60 de dolari pentru meciurile din grupe. Totuși, aceste bilete mai ieftine nu au fost puse la dispoziția asociațiilor naționale, ceea ce înseamnă că cei mai loiali fani ar trebui să plătească mai mult ca să își vadă echipa la treabă.

Cei care nu se califică pentru alocarea PMA pot solicita acum bilete pentru meciuri individuale prin sistemul Random Selection Draw, lansat tot joi. Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, însă, nu va exista un preț unic pentru meciurile din faza grupelor – fiecare meci va fi tarifat în funcție de cerere. Asta înseamnă că fanii din țări diferite vor plăti prețuri diferite pentru meciuri din aceeași etapă a competiției.

„Aceasta este o trădare monumentală a tradiției Cupei Mondiale, ignorând contribuția suporterilor la spectacolul care o definește”, a mai spus FSE.