Numărătoarea urșilor din România pe baza probelor ADN a luat sfârșit: este cel mai amplu studiu desfășurat vreodată în lume pentru această specie

Peste 10.000 de exemplare de urși trăiesc în țara noastră, arată un nou studiu realizat pe baza probelor ADN.

Estimarea populației de urși a fost realizată pe baza a 24.000 de probe culese în perioada martie - decembrie 2023. Studiul indică, de asemenea, și unde densitatea populației de urși implică riscuri. Acolo, cotele de vânătoare ar putea fi mai mari, în viitor.

Exemplarele împușcate în ultimii doi ani, ca metodă de prevenție, nu au fost incluse în studiu.

Potrivit rezultatelor finale, România are între 10.657 și 12.787 de urși, cu un interval de încredere de 95%. Mai bine de două treimi (68%) sunt masculi, iar 32% femele, distribuția pe vârste fiind uniformă.

„Avem peste 10.000 de urși, cel puțin peste 10.000 de urși. Centrul și nucleul acestui studiu este această metodă nouă, inovativă. Este pentru prima oară când se folosește la nivel mondial, la scara unei țări ca România, estimarea populației de urși pe baza probelor genetice”, a declarat directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS), Șerban Davidescu, citat de Știrile ProTV.

Cum a fost realizat studiul

Studiul a împărțit teritoriul României în patru categorii distincte: una este cea a zonelor de risc, unde ar putea fi necesară intervenția.

Apoi există zone cheie pentru conservare, parcuri naturale și coridoare ecologice, unde urșii găsesc condiții optime de trai, iar omul trebuie să-și facă simțită prezența cât mai puțin. Mai sunt zone de management durabil și teritorii marginale.

Clasificarea a luat în calcul atât datele genetice, cât și distribuția habitatelor, zonele agricole și turistice, apelurile la 112 și istoricul pagubelor produse de urși.

„Ce ne propunem noi să facem mai departe este ca legile care vor fi date cu privire la cote, un subiect amplu discutat în ultimii ani, să fie bazate pe știință. Fiecare zonă va avea un grad de risc. Acolo unde avem gradul de risc mai mare vor fi luate măsuri mult mai rapide de intervenție", a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

„Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, care include studiul finalizat acum și amenajarea unei rezervații pentru exemplarele-problemă, costă peste 57 de milioane de lei. Banii au venit, în principal, de la Uniunea Europeană. Ministrul Mediului a anunțat că există fonduri — 30 de milioane de lei — și pentru garduri electrice, astfel încât oamenii să-și poată proteja gospodăriile și fermele”, a transmis, la rândul său, Ramon Jurj, cercetător științific INCDS