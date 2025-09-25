search
Video Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg pereții unui hotel de lux din Hong Kong

0
0
Publicat:

Imagini spectaculoase surprind momentul în care taifunul Ragasa a lovit cu forță Hong Kong-ul: valurile uriașe au spart pereții de sticlă ai hotelului de lux Fullerton Ocean Park, aflat chiar pe malul mării. Apa a năvălit în lobby, doborând turiștii la pământ.

Valurile taifunului Ragasa au spart pereții unui hotel de lux din Hong Kong FOTO: Captură video
Valurile taifunului Ragasa au spart pereții unui hotel de lux din Hong Kong FOTO: Captură video

Filmările, distribuite masiv pe rețelele sociale, arată cum pereții de sticlă ai hotelului cedează sub presiunea valurilor. Turiștii aflați în lobby au fost luați prin surprindere și au căzut la pământ sub șuvoaiele de apă.

Conducerea hotelului a transmis pentru CNN că, în ciuda momentelor de panică, „nu s-au înregistrat victime și autoritățile au mobilizat imediat resurse pentru intervenție”.

Evacuări masive în sudul Chinei

Furtuna a provocat haos în regiune. În Macao, străzile au fost inundate până la brâu, iar în Shenzhen, marți noapte, valuri masive și rafale de vânt de până la 181 km/h au lovit orașul.

Aproape 2 milioane de oameni au fost evacuați din sudul Chinei, o zonă extrem de dens populată, după ce Ragasa adusese deja inundații mortale în Taiwan.

Citește și: Super-taifunul Ragasa amenință milioane de oameni. Aeroportul din Hong Kong va fi închis pentru 36 de ore

Miercuri, taifunul a paralizat Hong Kong-ul și o mare parte din sudul Chinei, după ce trecuse prin Filipine și Taiwan. Joi dimineață, a fost retrogradat la nivel de furtună tropicală severă, dar a lăsat în urmă alunecări de teren, inundații și valuri uriașe în provincia Guangdong, unde se află orașe precum Shenzhen și Guangzhou.

Situație dramatică în Taiwan

În Taiwan, bilanțul este tragic: cel puțin 14 persoane au murit și 31 sunt date dispărute, după ce un baraj natural format din alunecările de teren din iulie s-a prăbușit. Prăbușirea a eliberat 68 de milioane de tone de apă peste localitatea Guangfu.

Poduri întregi au fost luate de ape, mașinile au fost măturate de torente, iar locuitorii au fost obligați să se refugieze la etajele superioare ale caselor. Autoritățile avertizaseră de săptămâni că barajul ar putea ceda.

Pagube și sprijin financiar

În sudul Chinei, trenurile au fost suspendate, școlile și fabricile au rămas închise, iar guvernul central a alocat 49 de milioane de dolari pentru sprijinirea zonelor afectate.

Potrivit meteorologilor, taifunul Ragasa își va continua deplasarea spre vest și urmează să se disipeze vineri, deasupra Vietnamului.

China

