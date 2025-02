Premieră mondială: Recompense pentru câini pe bază de carne cultivată în laborator. Vor fi puse în vânzare în Marea Britanie

Recompensele pentru câini făcute din carne crescută în laborator vor fi puse în vânzare în Marea Britanie. Producătorii spun că este o premieră mondială. Produsul intitulat Chick Bites va avea o lansare limitată la un singur magazin destinat animalelor de companie începând de vineri, 7 februarie 2025, relatează The Verge.

Compania Meatly, producătoarea Chick Bites, spune că își va extinde producția și speră să facă din carnea cultivată în laborator un produs cu o mai mare disponibilitate.

Marea Britanie a devenit prima țară care a aprobat vânzarea de carne cultivată în laborator, atunci când a dat undă verde companiei Meatly pentru a produce hrană pentru animalele de companie în iulie 2024. Compania susține că este prima din lume care produce un astfel de produs, pe care îl numește un pas „către o piață semnificativ îmbunătățită pentru carnea sănătoasă, durabilă și blândă cu planeta noastră și cu alte animale”.

Noile recompense Chick Bites au fost făcute de Meatly în colaborare cu o companie britanică de hrană vegană pentru câini, The Pack. Recompensele sunt făcute dintr-o combinație de ingrediente pe bază de plante și pui cultivat în laborator, deși compania nu a spus ce proporție este alcătuită din carnea sa cultivată.

Carnea sa de pui crescută în laborator a fost produsă dintr-un singur eșantion de celule prelevate dintr-un ou de pui, iar compania susține că este „la fel de gustoasă și hrănitoare ca pieptul tradițional de pui”, cu aminoacizi, acizi grași, minerale și vitamine necesare sănătății câinilor. Chick Bites va fi pus în vânzare vineri, 7 februarie, dar este limitat la o singură sucursală a Pets at Home din Brentford, Anglia.

Pets at Home este un investitor major în Meatly, despre care spune că „are potențialul de a reduce semnificativ impactul asupra mediului al hranei pentru animale de companie”. În timp ce această serie de Chick Bites este descrisă ca o lansare limitată, Meatly spune că are în plan alte colaborări cu The Pack și Pets at Home în timp ce lucrează pentru a crește producția, cu scopul de a face Meatly Chicken disponibil pe scară mai largă în trei până la cinci ani.

Produsele din carne cultivate nu au fost încă aprobate pentru consumul uman în Marea Britanie și Europa, deși au fost în Singapore, Israel și cea mai mare parte a SUA – în ciuda interdicțiilor recente din Florida și Alabama. Pe lângă controlul politic, principala provocare a industriei este creșterea producției până la punctul în care este viabilă din punct de vedere comercial. Meatly nu a ajuns încă acolo, dar spune că lansarea din această săptămână dovedește că „există o cale eficientă și rentabilă către piață”.