Povestea româncei care și-a deschis un salon de coafură în Italia după ce a văzut că nimeni nu o angajează

Mihaela Cornea, în vârstă de 27 de ani, a fost unul din acei copii cu mame plecate în străinătate, la muncă, pentru a le asigura o viață mai bună. Însă, în pofida obstacolelor, a reușit să își deschidă un salon de coafură la Roma.

Românca, care s-a născut la Făgăraș, a fost crescută de bunica sa, la țară, și nu s-a putut bucura de prezența părinților în fiecare zi. Ea avea grijă și de sora sa mai mică, iar la ședințele cu părinții prezentă era mătușa sa.

„Nu am avut o familie înstărită, dimpotrivă. Economiseam bani pentru a ne ajunge de mâncare. Părinții mei erau despărțiți. Așa că mama a plecat să muncească în Italia, ca badante. Da, mi-a lipsit mama, dar am înțeles sacrificiul ei. Dacă rămânea în România, risca să ne piardă, să ne ia serviciile sociale, pe mine și pe sora mea”, a afirmat femeia.

În momentul în care a ajuns la gimnaziu, mama Mihaelei Cornea a luat-o în Italia. Prin urmare, aceasta și-a continuat studiile la Roma. La vârsta de 15 ani, românca a ales o școală profesională care să-i permită să învețe meseria pe care și-a dorit-o de la o vârstă fragedă, aceea de coafeză.

„De când mă știu, eram fascinată de coafuri. Nu, nu exista un salon în sat, dar pe mama mi-o amintesc mereu cum se îngrijea și se pieptăna cu grijă, era atentă la detalii. Era o mamă tânără, deseori ni se spune că suntem două surori!”, a mărturisit aceasta.

Școala pe care a hotărât să o urmeze este recunoscută oficial în regiunea Lazio, iar atestatele căpătate sunt absolut necesare pentru a putea practica această meserie. După ce a obținut diploma, Mihaela Cornea a urmat cursuri de perfecționare.

„De la 18 ani, am început să mă ocup de cliente, să le coafez. Abia așteptam să pun în practică ce am învățat. Așa mi-am dat seama că teoria și ce am învățat la școală nu e de ajuns, e nevoie de multă practică!”, a precizat Mihaela Cornea.

„La muncă, abia dacă mă puteam așeza câteodată să mă odihnesc”

Ulterior, românca a lucrat în diverse saloane din Roma, iar profesionalismul ei le-a cucerit pe doamnele care treceau pragul acestor saloane.

„Mi-au făcut mereu complimente pentru că am o mână ușoară și reușesc să se relaxeze, din momentul în care intră la spălat pe cap! Apoi, sunt mulțumite că le înțeleg cererile și rezultatul e așa cum și-l doresc”, susține ea.

Mai mult decât atât, aceasta a avut succes și la copii: „E dificil să lucrezi cu copiii, mai ales dacă sunt mici și nerăbdători, unora le e frică atunci când se așază pe scaun. Dar eu le vorbesc și transform totul într-o joacă, iar mamele se întorc apoi mereu, la mine, cu ei”.

Timp de mai mulți ani, românca a lucrat aproape non-stop la mai multe saloane: „Dar fără un contract de muncă, fără un salariu stabil. Munceam de la ora 9 până seara, uneori chiar până la 21. La muncă, abia dacă mă puteam așeza câteodată să mă odihnesc. Mulți din șefi se uitau și dacă luam un pahar cu apă sau un sandviș. Iar plata era foarte mică, de multe ori echivalentul a 25/ 30 de euro pe zi”, spune femeia.

„Nu am cheltuit banii aiurea”

La ultimul său loc de muncă ea se ocupa singură de clienți fiindcă șefa ei avea probleme persoane și îi pasa toată responsabilitatea.

Aceasta nu a fost singură în tot acest timp, ci l-a avut alături pe viitorul ei soț, Dumitru (Dinu), un român cu zece ani mai mare.

„E foarte serios, nu se gândește decât la muncă și la familie. Lucrează mult, acum își ia toate autorizațiile pentru a-și deschide propria firmă de instalații de aparate de condiționat”, a declarat Mihaela Cornea, conform Rotalianul.

Cu toate că sunt tineri, cei doi și-au făcut economii și un împrumut la bancă pentru a cumpăra în rate un apartament lângă Roma: „Chiria ne-ar fi costat mai mult, așa că am făcut un împrumut pe 30 de ani, dar știm că plătim apartamentul nostru. Nu e mare, dar are și o cămăruță pentru copil. Ne întreabă prietenii cum am reușit. Pentru că am știut ce vrem, nu am cheltuit banii aiurea. Vacanțele le facem aici, lângă Roma, la mare. Mama, alte rude, ne-au ajutat cât au putut”.

„Nimeni nu vrea să angajeze o mamă cu un copil mic”

Ulterior, s-a născut fiica lor, Sofia, în prezent în vârstă de 4 ani. După ce a devenit mămică, Mihaela Cornea s-a confruntat și cu imposibilitatea de a se angaja fiindcă nimeni nu voia „o mamă cu un copil mic”.

„Nimeni nu vrea să angajeze o mamă cu un copil mic, pentru că sunt multe absențe, copilul se îmbolnăvește și trebuie să ai grijă de el, Eram disperată, dezamăgită. Nu știam ce să fac. Apoi, mi-am dat seama că singura soluție e să încep propria afacere, să fiu eu șeful meu. Nu voiam să fiu casalinga (casnică – n.r.), să stau în casă fără să fac nimic, să risc să intru în depresie, iar un salariu oricum nu era de ajuns. Dacă am reușit să țin un salon singură, să mă ocup de clienți, de programări, de gestiune, de ce nu pot să o fac pentru mine?”.

În cele din urmă, Mihaela Cornea a decis să-și deschidă un salon: „Unii prieteni mi-au spus ma sei matta? (ești nebună? – n.r.), mai ales că suntem în plină criză, cu războiul, după pandemie… Le-am spus că nu mai pot să stau pe loc, risc să cad în depresie și prefer să risc, dar să știu că lucrez. În octombrie 2022, am început să caut o locație potrivită. Să mă uit la zone, să evaluez concurența, să caut un local cu o chirie pe care pot să o susțin”.

În acest fel a ajuns în cartierul Alessandrino: „Mi-a plăcut din prima localul, are un mic spațiu extern, perfect pentru a pune plante, o măsuță pentru cliente care vin cu copii sau cu căței. E singurul salon din cartier, după ce două activități care erau înainte au închis. Prețul chiriei era convenabil, 550 de euro pe lună. Într-adevăr, trebuia renovat totul, dar am decis că va fi locul unde îmi voi deschide localul și afacere!”, a spus femeia.

A fost nevoie de un împrumut de 5.000 de euro pe numele soțului ei, iar familia și prietenii săi au ajutat-o, nu doar pe partea financiară: „Cumnatul lucrează în construcții, cumătrul e electrician iar soțul s-a ocupat de partea ce ține de hidraulică, am vopsit pereții împreună, am căutat mobile, am refăcut pardoseala. De la un fost angajator am cumpărat scaunele de coafor la mâna a doua și le-am făcut ca noi. Am deschis firma și beneficiem de reduceri la plata taxelor, datorită vârstei. O investiție a fost și cea în produse, mai ales că voiam să fie de bună calitate. A urmat partea de birocrație, contabilitate, asigurarea. Am avut noroc și aici, m-a susținut cumătra mea, Casina, care e un exemplu pentru mine și m-a încurajat mereu, la fel, pe partea de contabilitate o altă prietenă care m-a ajutat, Galina. Au mai apărut și greutăți, dar le-am trecut cu bine”.

Visul împlinit

La 3 decembrie 2022 a fost inaugurat „Il Salone di Michela”.

„Un vis împlinit! Sunt propriul meu șef, pot să gestionez singură orele de program, rezervările. Eu dau ordine, eu execut (râde, n.red.). Mai mult, am un mic spațiu unde pot să o aduc pe Sofia când termină școala, să stea cu mine, să se joace. Are păpușile, desenele, jocurile ei și e tare mândră că stă cu mama toată după amiaza!”, a mărturisit Mihaela Cornea.

„Am cliente de toate vârstele: italience dar și românce sau moldovence și chiar o doamnă din Franța. Unele deja sunt cliente fixe, vin de două ori pe săptămână, să se spele pe cap. Altele, de exemplu unele doamne care lucrează ca badante – îngrijitoare, vin în zilele libere ca să-și facă cadou un moment pentru ele, nu doar de înfrumusețare, ci și de relaxare”.

Românca a vorbit despre punctele forte ale salonului său: „Cred că cel mai mult clientele apreciază răbdarea mea de a le înțelege exigențele. Eu nu mă uit la ceas, mă uit la rezultat. Dacă le place rezultatul, sunt și eu mulțumită. Apoi, toate îmi spun că am o mână ușoară, delicată, că se relaxează când vin la mine. De exemplu, reușesc să fac unele coafuri cu ondulatorul, ceea ce puține coafeze fac. Această coafură durează mai mult, dar e mai dificilă. La fel de mult îmi plac împletiturile originale! E important de asemenea să ții pasul cu ultimele tendințe, să faci cursuri. Acum se cere mult tehnici de vopsit gen balayage-ul și baby light, de exemplu”.

„Unele cliente vor tratamente speciale cu anumite produse, care trebuie să fie personalizate și de calitate. Când vin cu anumite cereri la mine, eu le dau sfaturi, ce pot și ce nu pot face, în funcție de părul fiecăreia. Noi, coafezele, suntem ca un medic al părului, trebuie să fim atente, pentru că folosim produse chimice pe care trebuie să le cunoaștem. Am citit despre niște cliente care au mers la un coafor cu angajate chinezoaice, cum sunt foarte multe la Roma, și au descoperit că au pierdut părul, aveau găuri în podoaba capilară, din cauza unei vopsele folosită greșit! Apoi, e importantă și relația personală cu clientul, de multe ori clienta vine și vrea să fie ascultată, suntem ca un fel de psiholog”, a mai precizat femeia.

„Nu văd un viitor în România”

Totodată, Mihaela Cornea a vorbit și despre diferența dintre serviciile oferite de ea și cele oferite de saloanele cunoscute din centrul Romei: „În primul rând, prețurile sunt diferite deși de multe ori serviciul e același. Contează zona unde lucrezi, cheltuielile pe chirie etc. Una din diferențe poate fi dată de produsele folosite. Atunci când plătești foarte mult, te aștepți să ai produse de top. Există, bineînțeles, produse de calități diferite. La unele nu poți avea acces decât dacă lucrezi cu un anumit distribuitor. Eu am ales produse de bună calitate, care sunt compatibile și cu cerințele clientelor, și cu prețul mediu al serviciilor. Sfatul meu e ca, atunci când te duci la coafor, să cunoști, să vezi ce produse se folosesc”.

În legătură cu saloanele din România femeia a declarat că: „Am văzut cum se lucrează în mare parte din saloanele din țară și sunt uimită. Prețurile sunt ca aici, dar calitatea e total diferită! În România, pare că multe coafeze au rămas cu ani buni în urmă, atât la nivel de tehnică, cât și de produse. La noi nu se fac cursuri de perfecționare profesională serioase, deși e un domeniu în care trebuie să fii mereu la zi cu noutățile. Ultima oară când am fost în România, mă rugau prietenele să le tund, să le coafez, dar le-am spus că nu aveam toate instrumentele necesare la mine”.

Cât despre planurile sale de viitor românca a declarat: „Sunt realistă și văd ce pot face, pas cu pas. Acum, recuperăm investiția, sper ca în doi ani să reușesc. Plătim împrumutul la bancă, îmi construiesc o clientelă. Apoi, dacă e nevoie, voi angaja o altă fată, chiar part time. Deocamdată, mă bucur că pot lucra după propriul meu ritm și mă pot ocupa și de fetiță. Nu văd un viitor în România, pentru că familia mea e aici, soțul își va deschide curând firma, avem casă aici”.

Aceasta are și un sfat pentru tinerii care își doresc să-și deschidă o afacere: „Nu vă speriați la ideea că puteți deschide o afacere, acum e momentul, când ai viața în față! Atunci când decizi că vrei ceva, trebuie să crezi cu adevărat că poți să o faci. Când mă trezesc dimineața, am zâmbetul pe buze pentru că știu că îmi place munca pe care o fac și o fac pentru mine. Iar la sfârșitul zilei sunt satisfăcută, pentru că știu că am schimbat în bine ziua persoanelor care vin la salon”.