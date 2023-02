Româncă discriminată în Anglia la angajare. „Când mi-am schimbat numele, am primit oferte de serviciu pe măsura calificării“

Georgiana Popescu, o tânără româncă stabilită în Marea Britanie, care locuiește de opt ani în Leeds, acuză companiile britanice că fac discriminări când e vorba de angajat români.

Georgiana Popescu are 26 de ani și a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Daily Mail pentru a le explica modul în care a descoperit discriminările pe popria piele.

Georgiana s-a mutat la Leeds în 2015 pentru a își termina studiile universitare, iar apoi a început să își caute de lucru. Ea le-a spus ziariștilor că a aplicat pentru mai mult de 100 de joburi și, deși avea studii universitare, a primit doar slujbe în depozite și supermarketuri.

Ulterior, Georgiana s-a decis să aplice pentru 40 de joburi folosind două CV-uri și aplicări identice, schimbându-și doar numele într-unul cu rezonanță britanică: Sarah C.

Pentru aplicațiile făcute cu nume englezesc, Georgiana a primit 11 oferte de angajare, în timp ce aplicațiile identice făcute cu numele său real nu au fost luate în calcul.

În cele din urmă, Georgiana a primit o slujbă de analist fraude, în martie 2022.

Georgiana Popescu spune că s-a temut că dacă le va spune oamenilor despre experiența sa, prin care a trecut în urmă cu trei ani, ar putea fi trimisă înapoi în România

„Este o problemă extrem de serioasă. Am primit 11 răspunsuri pentru numele Sarah și niciun răspuns pentru numele Georgiana, deși trimisesem același CV. Este extrem de grav. Acest lucru m-a făcut să realizez că problema era reprezentată de numele meu și nu de aplicația mea și de calificările mele“, le-a declarat Georgiana jurnaliștilor de la Daily Mail.

După ce s-a mutat în Marea Britanie, românca a primit ani în șir oferte de lucru doar pentru depozite, deși avea calificare obținută prin studii superioare.

„Dacă vă uitați la statistici, sunt joburi specifice pentru est-europeni. La un moment dat, am primit un job de asistent vânzări în retail. După ce mi-am terminat toate studiile, am aplicat pentru 100 de joburi, multe dintre ele legate de criminologie, însă și de servicii clienți. Îmi amintesc că am căutat și găsit absolvenți britanici de criminologie care primeau slujbe, în timp ce eu nu ajungeam nici măcar la un interviu. Atunci am realizat că numele meu românesc ar putea fi problema”, le-a mai spus Georgiana Popescu celor de la Daily Mail.