O româncă vedetă pe OnlyFans s-a mutat în Elveția ca să plătească mai puțin impozit

O tânără româncă în vârstă de 28 de ani a fost vedeta unuia dintre reportajele difuzate pe 14 februarie în emisiunea Le Iene, de pe Italia 1, unde a povestit că s-a mutat în Elveția, din Italia, ca să plătească impozite mai mici.

Mădălina nu s-a ferit să fie filmată în vila ei din Țara Cantoanelor, să își arate mașinile de lux și să vorbească deschis despre sutele de mii de euro câștigate postând fotografii și filme cu ea pe platforma OnlyFans. E cunoscută ca Mady Gio, dar se numește Mădălina Ioana Filip, s-a născut în România, dar a crescut în Varese, Lombardia, unde familia ei s-a mutat cu mulți ani în urmă. Acum trăiește în Elveția și a explicat că a luat această decizie pentru că în Italia plătea taxe prea mari pentru câștigurile ei din OnlyFans.

La televizor, Mady Gio și-a arătat mașinile, inclusiv un Lamborghini și un Porsche, și a povestit că are câștiguri de peste 100.000 de euro lunar. „Înainte, a povestit ea pentru Le Iene, locuiam într-un apartament cu două dormitoare, baie, bucătărie și living.” Acum locuiește într-o vilă și nu s-a ferit să-și dezvăluie câștigurile: 155 mii de euro în septembrie 2022 și „doar” 109 mii în ianuarie anul acesta. Punctul ei forte sunt fotografiile în care apare topless: când și-a arătat pentru prima dată sânii urmăritorilor ei, în august 2022, a câștigat 169 de mii de euro. „Eu gestionez totul independent: fără media manager. Dacă lumina nu e bună, postez oricum videoclipul, dacă vezi celulită, nu o mai fac. Fanii mei caută naturalețea și le ofer asta fără filtre. Eram o persoană care purta o bluză roșie pe gât chiar și în august, un fel de femeie Steve Jobs”, arată libertatea.ro.

„Am fugit în Elveția ca să nu plătesc taxe pentru OnlyFans”, a dezvăluit Mădălina, care s-a mutat pentru a se apăra de o povară fiscală neobișnuit de mare. „În Italia, din păcate, procentul impozitelor și contribuțiilor este ieșit din comun”, spune fata. Pe lângă emanciparea economică, pentru Mady Gio, OnlyFans, în variantă erotică și non-porno, înseamnă și autoacceptare. „Am avut un profil de Instagram cu 80 de urmăritori, până când sora mea mi-a cerut să fac un videoclip pe TikTok, când eram la plajă. Un dans prost, doar că în câteva zile pe Instagram au început să mă urmărească în masă și am ajuns la un milion de urmăritori. Și fanii au fost cei care mi-au spus să încerc OnlyFans. Numai că nu am vrut să fac porno, iar ei mi-au spus: pur și simplu, poartă lenjerie intimă și costum de baie. Și așa a mers.”