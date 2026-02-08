Video Un american dezvăluie ce l-a impresionat cel mai mult în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate, magazine și internet aici”

Un tânăr american, stabilit recent în Oradea, a strâns peste 300.000 de vizualizări pe TikTok după ce a povestit cât de impresionat este de viața în România și de internetul de mare viteză.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Martel a povestit ce îl impresionează la noua sa viață în România. Tânărul a explicat că prietenii săi americani erau sceptici cu privire la nivelul de trai aici.

„Când m-am mutat în România, mulți oameni m-au întrebat dacă am electricitate, dacă am Wi-Fi și dacă există magazine alimentare în apropierea zonei în care locuiesc. Oamenii care locuiesc în America și nu au venit niciodată în România privesc acest loc ca o țară în care calitatea vieții este slabă, ceea ce știm cu toții că nu-i adevărat. Voi locuiți aici și știți că nu este adevărat!”, a declarat tânărul, într-un videoclip care a adunat peste 300.000 de vizualizări, potrivit Click!

Martel a relatat că prima sa vizită la o sală de fitness din Oradea l-a impresionat profund, mai ales datorită tehnologiei utilizate pentru acces.

„Am fost în sala de fitness, iar acolo intrarea se face pe baza unui scaner facial. Efectiv este acolo un scaner care îți scanează fața. Nu am fost niciodată într-o sală în SUA în care să văd un scaner facial. Niciodată. Aici este mai multă tehnologie decât mi-aș fi imaginat”, a spus el.

Tânărul a fost uimit și de conexiunea rapidă la internet, subliniind că România se situează printre țările cu cel mai rapid internet din lume, contrar percepțiilor prietenilor săi.

„Sistemul monetar este diferit față de SUA, dar toate celelalte lucruri sunt extrem de bune. Este o nebunie cum oamenii au impresia că trăiești în pustietate. De fapt, România este țara cu cel mai rapid internet din lume, greșesc? Chiar așa este!”, a completat Martel.

Martel a început să învețe și limba română pentru a se integra mai ușor în comunitate.