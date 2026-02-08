search
Video Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”

Publicat:

Vloggerul Cosmin Avram a vrut sa afle ce are Polonia în plus față de România pentru a fi mereu data ca exemplu. O vizită în Cracovia i-a demonstrate că cifrele mult superioare ale Poloniei au transpunere și în realitate.

Cracovia e unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. FOTO: Unsplash
Cracovia e unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. FOTO: Unsplash

Polonia și România și-au câștigat libertatea în 1989, iar ulterior au fost nevoite să treacă printr-o perioadă grea de tranziție. Polonezii, la fel ca și ungurii și cehii, s-au descurcat mult mai bine, așa cum au arătat-o și cifrele. Iar dacă între timp România a mai recuperate din ecart, diferențele sunt încă mari la nivel macroeconomic, unde Polonia este mult mai echilibrată.

Cunoscutul vlogger român Cosmin Avram are o jumătate de milion de urrmăritori pe You Tube și a vizitat întreaga lume. Românul a vrut să vadă cu ochii săi ce are Polonia și îi lipsește încă României. Pe străzile Cracoviei, românul a descoperit de ce Polonia reprezintă un model pentru români și e dată ca exemplu de fiecare dată.

Prețuri mai mici ca în România

În primele minute ale clipului, el a prezentat o față mai puțin cosmetizată a Cracoviei,  menționând că vrea să arate realitatea, nu doar zonele turistice. Ajungs apoi la o piață locală, a rămas surprins de curățenie și de prețurile accesibile.

„Am greșit că am luat fructe aseară de la supermarket, aici arată mult mai bine și sunt mai ieftine”, a fost concluzia lui, după care a dat câteva exemple de prețuri. Roșiile costă între 4 și 6 zloți, vinetele (10 zloți), ardeii (13 zloți). Tot aici, românul a menționat și că zlotul este aproximativ egal cu un leu românesc. Spre comparație, în piețele din România un kilogram de roșii de calitate ajunge și la 28 de lei, iar vinetele spre 20.

Un oraș fermecător

A urmat apoi fermecătorul centru vechi al Cracoviei, renumit. Aici și-a amintit și de Auschwitz, locul în care germanii lui Hitler au călcat în picioare tot ce are demn omul și au ucis milioane de evrei, romi, dar și alți oameni.

„Trenul de la Auschwitz a întârziat, deși era nou. Infrastructura lor e însă mult peste ce avem noi, se vede unde s-au dus banii europeni”, a adăugat românul.

În Piața Centrală și Hala Pânzeturilor, iar de aici în „Rynek Główny”, Cosmin a fost impresionat de cee ace a văzut.

„Aceasta e cea mai mare piață medievală din Europa”, a punctate el, după care a trecut pe lângă mai mulți oameni, adunați într-un protest tăcut pentru Ucraina.

Castelul Wawel i s-a dezvăluit în toată frumusețea, iar cu această ocazie el a explicat rolul regilor polonezi și legenda dragonului. Tot în zonă a găsit și statuia Papei Ioan Paul al II-lea și a explicat legătura strânsă a acestuia cu Cracovia data de faptul că acesta a studiat aici.

Mult mai puțin frumos i s-a părut Cartierul Kazimierz (Evreiesc), loc în care tinerii au umplut clădirile de graffiti.

„Nu arată tocmai bine, e plin de graffiti și fațade care stau să cadă”, a mai afirmat el și a explicat faptul că aici a fost inima comunității evreiești, iar zonele neîngrijite sunt păstrate uneori așa pentru a conserva atmosfera istorică a locului unde s-a filmat „Lista lui Schindler”.

Citește și: Strategia Națională de Apărare a SUA nuanțează celebrul articol 5 din NATO. Ce urmează pentru România. „E gata cu ipocrizia”

Tot aici a ajuns la fabrica lui Oskar Schindler, transformată acum în muzeu, și a plătit 72 de zloți pentru două bilete, împreună cu partenera sa

„Mă așteptam să văd fabrica propriu-zisă, dar e mai mult un muzeu despre ocupația nazistă. Oamenii nu învață din istorie, vedem că unele lucruri se repetă și azi în alte zone”, a spus el cu tristețe.

„Polonia e o țară de top”

Apoi, a fost momentul pentru primele concluzii, în timp ce mergea pe malul Vistulei: „Polonia e o țară de top. În mintea mea, credeam că sunt sub noi, dar m-am înșelat amarnic. Sunt mult în față la drumuri, trenuri și civilizație”, a adăugat românul.

Și pentru că a venit timpul mesei, Cosmin s-a oprit într-un mall și a comandat gulaș, pui cu sos de ciuperci, cartofi, salată de varză și pirogi (colțunași).

Preț final - 111 zloți (aproximativ 125 RON) pentru două porții uriașe (700g de mâncare fiecare) I s-a părut cât se poate de justificat. „E foarte bun la gust, mult mai bine decât ne așteptam”, a mai afirmat apoi, după care a venit cu câteva concluzii păstrate pentru final,

„Oamenii sunt educați, nu vezi un chiștoc de țigară pe jos”, apoi s-a referit la infrastructura din Polonia. „Se vede că s-a investit masiv din fonduri europene, gările și căile ferate sunt impecabile”, a punctat Cosmin Avram.

Ce spun cifrele oficiale

De când a aderat la UE, în 2004, creşterea economiei poloneze a fost în medie de 4% pe an. Portrivit Deustche Welle, în prezent, economia poloneză traversează o perioadă deosebit de favorabilă. Bursa sa este în creştere şi optimismul că va reuşi să devină una din cele mai robuste şi dinamice economii din UE pare întemeiat.

Spre deosebire de România, Polonia are o populaţie de 37 milioane de oameni, aproape dublă. Polonia este a cincea, ca mărime, la nivelul Uniunii Europene. Din perspectiva Produsului Intern Brut, economia acestei țări se numără între primele 20 din lume, performanță la care România nici nu poate visa. Prețurile sunt în general mult mai mici ca în România, dovadă și faptul că în supermarketurile din țară există multe produse, în special alimentare, importate din Polonia.

Potrivit Economedia.ro, Polonia a fost cel mai mare beneficiar al apartenenței la UE dintre statele membre estice care au aderat la blocul comunitar începând cu 2004. În această perioadă, economia sa a înregistrat, de asemenea, a treia cea mai rapidă creștere dintre toate cele 27 de țări din Uniune.

Citește și: De ce nu avem relații la fel de bune cu Germania ca și cu Franța. Expert: „E ceva ce trezește o vibrație din istorie care pe unii îi neliniștește”

PIB-ul real al Poloniei – o măsură a producției economice ajustată în funcție de variația prețurilor – s-a dublat între 2004 și 2022. Aceasta a fost mai mult decât oricare dintre celelalte țări din Europa Centrală și de Est care au aderat la UE. Practic, potrivit ZF.ro, Polonia este campionul Europei la creștere economică.

Comparativ cu România, economia Poloniei stă mult mai bine. Polonezii nu traversează o perioadă de austeritate, iar inflația este cu mult mai mica, iar creșterea economică e mai mare. Spre comparație, în România rata anuală a inflației a ajuns la 9,69% în decembrie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024, potrivit datelor publicate miercuri, 14 ianuarie, de Institutul Național de Statistică (INS). În Polonia, inflaţia anuală este acum sub ţinta băncii centrale, de 2,5%, adică de patru ori mai mica decât în România.

Bunăstarea polonezilor, una la care românii pot cel mult să viseze, este data și de absorbția fondurilor europene. În 2022, Polonia a depășit Spania în indicele de bogăție a gospodăriilor din UE, luând în considerare diferențele de nivel al prețurilor dintre țări (cunoscute sub numele de paritatea puterii de cumpărare, sau PPP).

