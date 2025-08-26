Pantofii cu compartiment AirTag: siguranță pentru copii sau supraveghere excesivă?

Articol publicitar

Vacanțele, joaca în parc sau plimbările prin oraș pot deveni momente de neliniște pentru mulți părinți. Într-o lume tot mai aglomerată și imprevizibilă, siguranța copiilor devine o prioritate, iar tehnologia încearcă să țină pasul cu aceste nevoi.

Recent, brandul Skechers a lansat o pereche de pantofi pentru copii care vine cu o funcție inedită: un compartiment ascuns în care poate fi introdus un AirTag Apple. O inovație ce promite un plus de liniște pentru părinți, dar care deschide și o serie de întrebări legate de intimitate și utilitate reală.

Deși numele corect al brandului este Skechers, forma „Sketchers” este foarte răspândită în mediul online, cel mai probabil din cauza asemănării cu cuvântul „sketch” (care înseamnă „schiță” în limba engleză). În acest articol, vom folosi această variantă greșită intenționat, deoarece ea reflectă fidel modul în care oamenii caută informații în mediul digital.

Modelul lansat de Sketchers se numește „Find My Skechers” și este conceput special pentru copii de până la 8 ani. Principala caracteristică a acestor pantofi este un compartiment discret aflat sub branțul interior, unde poate fi introdus un AirTag.

Acest dispozitiv de urmărire, creat de Apple, permite localizarea în timp real prin aplicația „Find My” de pe iPhone. Este important de menționat că AirTag-ul nu este inclus la achiziționarea pantofilor și trebuie cumpărat separat.

Odată introdus în pantof, AirTag-ul este protejat de un capac cu șurub, gândit astfel încât să fie imposibil de deschis de către un copil. Această măsură de siguranță adaugă un plus de liniște părinților, mai ales în locurile aglomerate unde pierderea unui copil poate deveni un coșmar.

Spre deosebire de smartwatch-urile pentru copii sau alte gadgeturi vizibile, această soluție este discretă, nefiind la vedere și fără a crea disconfort major copilului, atâta timp cât este poziționată corect.

Totuși, utilizarea tehnologiei de urmărire a copiilor nu este lipsită de controverse. Unii părinți o văd ca pe o binecuvântare, o metodă simplă și eficientă de a ști mereu unde se află copilul, mai ales în vacanțe sau excursii.

Alții, însă, ridică probleme legate de supravegherea excesivă și de impactul pe termen lung asupra autonomiei celor mici. Este un echilibru fin între grijă și control, iar fiecare familie trebuie să își găsească propriul punct de echilibru.

Comparând Sketchers cu un alt brand popular, New Balance, diferențele devin evidente. New Balance se concentrează de ani de zile pe confortul și suportul ortopedic al pantofilor, fiind apreciat de părinți pentru calitatea materialelor și durabilitate.

Totuși, până în acest moment, New Balance nu a lansat modele care să includă funcționalități de localizare sau alte tehnologii smart.

Alegerea între cele două mărci ține, în final, de prioritățile părinților: siguranță digitală sau susținere fizică? Unii vor opta pentru pantofii Sketchers datorită capacității de a localiza copilul, alții vor prefera New Balance pentru confortul dovedit în timp.

Un alt aspect important de luat în considerare este dependența de ecosistemul Apple. AirTag-ul funcționează doar cu iPhone, ceea ce limitează semnificativ opțiunile pentru părinții care folosesc Android.

De asemenea, AirTag-ul trebuie îndepărtat dacă pantofii sunt spălați, iar după o anumită perioadă de inactivitate, dispozitivul emite un sunet de localizare – ceea ce ar putea anula avantajul discreției în unele cazuri.

Există și riscuri legate de vânzarea sau donația pantofilor către alte familii. Dacă AirTag-ul rămâne în pantof și nu este resetat, noul utilizator poate fi monitorizat fără să știe. De aceea, Sketchers recomandă resetarea dispozitivului atunci când pantofii sunt dați altcuiva, iar Apple pune la dispoziție o procedură simplă pentru asta.

Pe forumurile internaționale, părerile sunt împărțite. Unii părinți spun că pantofii le-au oferit liniște atunci când copiii au fost în tabere sau în vizite fără supraveghere directă. Alții susțin că, deși ideea pare utilă, nu au simțit nevoia reală de a urmări copilul în permanență și că preferă să cultive încrederea și independența.

Ce este clar e că tehnologia evoluează, iar branduri precum Sketchers aleg să răspundă nevoilor tot mai diversificate ale părinților. În același timp, branduri tradiționale precum New Balance păstrează o linie conservatoare, concentrându-se pe performanță sportivă și confort.

Asta nu înseamnă că nu vom vedea, în viitor, și din partea New Balance o abordare digitală a produselor pentru copii, mai ales dacă cererea din partea consumatorilor va crește.

În concluzie, pantofii Sketchers cu compartiment pentru AirTag sunt o inovație interesantă, care răspunde unei nevoi reale: dorința părinților de a-și ști copiii în siguranță.

Deși nu lipsiți de provocări sau întrebări etice, acești pantofi pot fi o opțiune valoroasă pentru familiile care doresc un plus de control, fără a încărca copilul cu dispozitive suplimentare.

Iar pentru cei care pun pe primul loc confortul și susținerea ortopedică, New Balance rămâne un reper de încredere. Indiferent de alegere, e important ca decizia să fie bine informată și adaptată stilului de viață al fiecărei familii.

