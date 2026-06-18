Video Spectacolul verde care i-a lăsat fără cuvinte pe astronauții de pe Stația Spațială Internațională: „A dansat și s-a strecurat chiar sub noi”

Astronauții aflați pe Stația Spațială Internațională au surprins un fenomen spectaculos: o auroră sudică intensă, care a luminat atmosfera Pământului cu nuanțe puternice de verde.

Imaginile au fost făcute publice de astronauta NASA Jessica Meir, aflată la bordul capsulei SpaceX Dragon.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Jessica Meir a descris momentul care i-a uluit până și pe astronauți, obișnuiți cu priveliști ieșite din comun:

„O înregistrare timelapse realizată din nava noastră @spacex Dragon, care surprinde spectaculoasa auroră sudică prezentată în postarea de ieri, rezultatul unui eveniment solar recent. Spre deosebire de aurorele pe care le-am văzut până acum, aceasta a dansat și s-a strecurat chiar sub noi, oferindu-ne un spectacol extraordinar. Sunt uimită de acest fenomen eteric și plin de emoție”.

Fenomenul a fost vizibil datorită unui eveniment solar recent, care a trimis particule încărcate spre atmosfera terestră, potrivit Știrilor ProTV.

Aurorele se formează atunci când particulele solare interacționează cu câmpul magnetic al Pământului și cu gazele atmosferice.

Culoarea verde, predominantă în imaginile surprinse, apare în urma interacțiunii cu atomii de oxigen aflați la altitudini joase.

Amintim că pe 19 ianuarie 2026, românii au avut parte de un spectacol uimitor al aurorei boreale.