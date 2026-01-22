search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Aurora boreală, așa cum puțini au văzut-o. Imagini surprinse de un pilot, din cabina avionului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În noaptea de 18-19 ianuarie, aurora boreală a pictat cerul în culori vibrante, fenomenul fiind observat de oameni din întreaga lume. Unele dintre cele mai spectaculoase fotografii au fost făcute deasupra norilor.

Aurora, văzută de deasupra norilor. FOTO: Matt Melnyk
Aurora, văzută de deasupra norilor. FOTO: Matt Melnyk

În urma unei furtuni geomagnetice puternice de nivel G4, câmpul magnetic al Pământului a fost intens afectat, ceea ce a determinat luminile nordice să fie vizibile mult dincolo de zonele polare tradiționale. Rezultatul a fost un „dans” de lumină pe cer, cu nuanțe de verde, roșu și violet, care a captivat priviri în multe părți ale lumii.

Fenomenul a fost vizibil și în România, unde cerul nopții a atras atenția a mii de oameni. Pe rețelele sociale au circulat numeroase fotografii realizate din diferite zone ale țării, care surprind cerul colorat în nuanțe de roșu, verde și violet, cu forme neobișnuite ce păreau să se întindă deasupra orizontului. Imaginile publicate de fotografi amatori și pasionați de astronomie arată cum luminile au „pictat” cerul în valuri și perdele luminoase, oferind un spectacol care a stârnit uimire și entuziasm.

Cel mai norocos dintre cei care au surprins aurora din diferite colţuri ale lumii a fost însă un pilot, Matt Melnyk, aflat la manșa unui Boeing 787 Dreamliner. El a surprins fenomenul dintr-o perspectivă cu totul specială, de la peste 11.000 de metri altitudine, în timpul unui zbor de la Calgary la Londra, deasupra unor regiuni vaste din nordul Canadei, precum Manitoba, Golful Hudson și Insula Baffin.

Matt Melnyk a surprins aurora din cockpitul avionului. FOTO: Facebook/Matt Melnyk
Matt Melnyk a surprins aurora din cockpitul avionului. FOTO: Facebook/Matt Melnyk

De la această altitudine, a mărturisit Matt Melnyk, care este pasionat de fotografie, fenomenul capătă o claritate aparte, iar culorile par mai intense, conturând un peisaj aproape suprarealist, aflat într-o continuă mișcare. Norii și luminile slabe ale așezărilor umane rămân mult sub avion, accentuând senzația de amploare și profunzime.

„O noapte istorică”

Odată ce avionul a depășit stratul de nori, cerul s-a deschis într-o explozie de culoare. În imaginile surprinse din cockpit, aurora apare sub forma unor perdele uriașe de lumină care se întind pe tot orizontul. Benzi luminoase par să curgă și să se răsucească, formând arcuri, valuri și structuri ondulate, într-o paletă intensă de verde aprins, roșu profund și magenta În unele cadre, cerul pare complet acoperit de lumină, fără zone de întuneric, ca și cum aurora ar fi îmbrăcat întreaga boltă cerească.

aurora 03 foto Matt Melnyk jpg
Imaginea 1/3: aurora 03 foto Matt Melnyk jpg
aurora 03 foto Matt Melnyk jpg
aurora 04 foto Matt Melnyk jpg
aurora 02 foto Matt Melnyk jpg

„Spectacolul a început imediat ce am urcat deasupra norilor și a continuat intermitent pe durata zborului. A fost, fără îndoială, o noapte istorică”, a declarat Matt Melnyk, care a adăugat că acesta este cel mai impresionant episod de auroră pe care l-a văzut în cei 20 de ani de când zboară.

Una dintre fotografii surprinde o scenă în care luminile se arcuiesc și se răsucesc, creând o impresie de profunzime și dinamism, în timp ce în alte cadre aurora pare să „pulseze” pe cer.

 „De obicei fotografiez noaptea din avion cu un obiectiv de 20 mm F1.4, dar pentru acest zbor am decis să optez pentru ceva mai cuprinzător, știind că aurora va fi mare”, a explicat Matt Melnyk pentru space.com, descriind experienţa ca pe cel mai memorabil spectacol de auroră observat în până acum.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
gandul.ro
image
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
mediafax.ro
image
„Noi suntem stat de prima linie. Aici începe războiul”. Cât ne costă Apărarea în noua ordine mondială a lui Trump. Bugetul cerut de MApN
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
digi24.ro
image
Scene șocante pe bulevardul Dimitrie Pompeiu! O legendă a Rapidului, încătușată de polițiști după ce ar fi devenit agresivă
gsp.ro
image
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Vacanța de schi 2026. Când sunt programate zilele libere pentru elevi în fiecare județ
observatornews.ro
image
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
De ce se aprind martori în bord după schimbarea bateriei: detaliul care trebuie să te trimită direct la service
playtech.ro
image
Ce probleme defensive are Dinamo Zagreb, de care FCSB poate profita în Europa League. Cum arată raportul Wyscout al croaților
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine sunt cei doi minori care i-au luat viața lui Alin. Ce au surprins camerele de supraveghere din ultimele clipe de viață ale băiatului
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
Majorarea pensiilor, din nou în discuție! Anunț de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Scene șocante pe bulevardul Dimitrie Pompeiu! O legendă a Rapidului, încătușată de polițiști după ce ar fi devenit agresivă
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Regele Charles a participat pe 21 01 la o recepție la Lancaster House, profimedia 1067962648 jpg
Regele Charles a revenit la Londra! Doar trei km îi despărțeau, dar monarhul n-a vrut să-l vadă pe Harry
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
Guvernul olandez a plătit despăgubirea pentru tezaurul dacic furat de la muzeul din Drents
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Regele Charles a revenit la Londra! Doar trei km îi despărțeau, dar monarhul n-a vrut să-l vadă pe Harry

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?