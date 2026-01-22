Foto Aurora boreală, așa cum puțini au văzut-o. Imagini surprinse de un pilot, din cabina avionului

În noaptea de 18-19 ianuarie, aurora boreală a pictat cerul în culori vibrante, fenomenul fiind observat de oameni din întreaga lume. Unele dintre cele mai spectaculoase fotografii au fost făcute deasupra norilor.

În urma unei furtuni geomagnetice puternice de nivel G4, câmpul magnetic al Pământului a fost intens afectat, ceea ce a determinat luminile nordice să fie vizibile mult dincolo de zonele polare tradiționale. Rezultatul a fost un „dans” de lumină pe cer, cu nuanțe de verde, roșu și violet, care a captivat priviri în multe părți ale lumii.

Fenomenul a fost vizibil și în România, unde cerul nopții a atras atenția a mii de oameni. Pe rețelele sociale au circulat numeroase fotografii realizate din diferite zone ale țării, care surprind cerul colorat în nuanțe de roșu, verde și violet, cu forme neobișnuite ce păreau să se întindă deasupra orizontului. Imaginile publicate de fotografi amatori și pasionați de astronomie arată cum luminile au „pictat” cerul în valuri și perdele luminoase, oferind un spectacol care a stârnit uimire și entuziasm.

Cel mai norocos dintre cei care au surprins aurora din diferite colţuri ale lumii a fost însă un pilot, Matt Melnyk, aflat la manșa unui Boeing 787 Dreamliner. El a surprins fenomenul dintr-o perspectivă cu totul specială, de la peste 11.000 de metri altitudine, în timpul unui zbor de la Calgary la Londra, deasupra unor regiuni vaste din nordul Canadei, precum Manitoba, Golful Hudson și Insula Baffin.

De la această altitudine, a mărturisit Matt Melnyk, care este pasionat de fotografie, fenomenul capătă o claritate aparte, iar culorile par mai intense, conturând un peisaj aproape suprarealist, aflat într-o continuă mișcare. Norii și luminile slabe ale așezărilor umane rămân mult sub avion, accentuând senzația de amploare și profunzime.

„O noapte istorică”

Odată ce avionul a depășit stratul de nori, cerul s-a deschis într-o explozie de culoare. În imaginile surprinse din cockpit, aurora apare sub forma unor perdele uriașe de lumină care se întind pe tot orizontul. Benzi luminoase par să curgă și să se răsucească, formând arcuri, valuri și structuri ondulate, într-o paletă intensă de verde aprins, roșu profund și magenta În unele cadre, cerul pare complet acoperit de lumină, fără zone de întuneric, ca și cum aurora ar fi îmbrăcat întreaga boltă cerească.

→ Imaginea 1/3: aurora 03 foto Matt Melnyk jpg

„Spectacolul a început imediat ce am urcat deasupra norilor și a continuat intermitent pe durata zborului. A fost, fără îndoială, o noapte istorică”, a declarat Matt Melnyk, care a adăugat că acesta este cel mai impresionant episod de auroră pe care l-a văzut în cei 20 de ani de când zboară.

Una dintre fotografii surprinde o scenă în care luminile se arcuiesc și se răsucesc, creând o impresie de profunzime și dinamism, în timp ce în alte cadre aurora pare să „pulseze” pe cer.

„De obicei fotografiez noaptea din avion cu un obiectiv de 20 mm F1.4, dar pentru acest zbor am decis să optez pentru ceva mai cuprinzător, știind că aurora va fi mare”, a explicat Matt Melnyk pentru space.com, descriind experienţa ca pe cel mai memorabil spectacol de auroră observat în până acum.