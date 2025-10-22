O femeie din Londra, amendată pentru că a turnat restul de cafea într-o canalizare: „Mi se pare nedrept”

O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 172 de euro după ce a vărsat o cantitate mică de cafea într-un canal de scurgere, crezând că procedează responsabil. Autoritățile locale spun însă că gestul ei a încălcat legea privind protecția mediului.

Burcu Yesilyurt, care locuiește în Kew, Londra, a povestit pentru BBC că s-a trezit amendată după un gest care i s-a părut nevinovat. Ea a spus că a turnat o mică parte din cafeaua rămasă în cana ei reutilizabilă într-un canal de scurgere, pentru a evita riscul de a o vărsa în autobuzul spre serviciu.

„Am văzut că autobuzul se apropia, așa că am turnat restul de cafea. Nu era mult, doar puțin”, a povestit Yesilyurt. „Imediat ce m-am întors, am observat trei bărbați, agenți de ordine, care au venit în fugă spre mine și m-au oprit”, a adăugat femeia.

Ea a crezut inițial că agenții voiau să-i spună ceva legat de autobuz, dar a aflat rapid că turnarea lichidelor într-un canal de scurgere este considerată infracțiune potrivit Secțiunii 33 din Legea privind protecția mediului din 1990.

„A fost destul de șocant. Nu aveam nicio idee că este ilegal”, a spus femeia.

Legea interzice aruncarea oricărui lichid care poate polua

Articolul 33 din Legea privind protecția mediului stipulează că este infracțiune să arunci sau să elimini deșeuri într-un mod care ar putea polua solul sau apa, inclusiv prin turnarea lichidelor în canalele stradale.

Autoritățile din districtul Richmond-upon-Thames au precizat că agenții „au acționat profesionist și obiectiv”, iar amenda a fost aplicată conform procedurilor. „Imaginile confirmă că agenții au acționat profesionist și au fost atenți la circumstanțe”, a transmis un purtător de cuvânt al Consiliului Richmond.

„Amenda e exagerată și deloc proporționată”

Burcu Yesilyurt a întrebat dacă există semne care să avertizeze cetățenii că turnarea lichidelor în canal este interzisă, însă nu a primit un răspuns. Ea consideră că sancțiunea este „nedreaptă” și „neproporționată”.

„Mi se pare nedrept. Cred că amenda e exagerată și deloc proporționată”, a spus femeia, adăugând că intenția ei a fost să se comporte responsabil și să nu arunce deșeuri.

Când i-a întrebat pe agenți ce ar fi trebuit să facă cu cafeaua rămasă, aceștia i-au spus că ar fi trebuit să o arunce într-un coș de gunoi din apropiere.

Reacția autorităților

Consiliul local a transmis că instituția „nu este de acord cu afirmațiile potrivit cărora agenții ar fi fost agresivi” și că imaginile de pe camerele corporale arată un comportament corect.

„Nimănui nu-i place să primească o amendă, iar noi încercăm întotdeauna să aplicăm politicile noastre cu echitate și înțelegere. Suntem dedicați protejării cursurilor de apă din Richmond și menținerii curățeniei și siguranței pe străzi. Măsuri de sancționare sunt luate doar atunci când este necesar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Richmond.

Amenda de 172 de euro poate fi redusă la 115 euro dacă este plătită în termen de 14 zile. Burcu Yesilyurt nu a plătit-o încă și a depus o plângere oficială la primărie, cerând ca legea să fie explicată mai clar prin panouri amplasate în locuri publice.