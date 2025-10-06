Recordul înregistrat de un șofer: a primit 16 amenzi pentru viteză într-o singură zi. „Cutia poștală era plină”

Un șofer din Olanda a primit nu mai puțin de 16 amenzi de viteză într-o singură zi, după ce a trecut granița în Belgia pentru combustibil mai ieftin. Valoarea totală a sancțiunilor depășește 850 de euro.

Jeffrey circula frecvent spre Lanaken pentru a-și face plinul. De această dată, însă, noul sistem de control al vitezei medii, instalat din 1 septembrie pe strada Tweede Carabinierslaan din localitatea belgiană Veldwezelt, l-a surprins cu viteză excesivă.

„Am încremenit de șoc. Cutia poștală era plină. Printre altele, ca să alimentez mai ieftin, dar tot ce am economisit s-a dus. M-a costat scump plinul ăsta”, a povestit șoferul, relatează publicația belgiană Nieuwsblad.

El nu este singurul olandez sancționat. Din cele peste 12.500 de amenzi aplicate pe acest tronson în ultima lună, mii au ajuns în orașul Maastricht. Aproximativ 420 de șoferi sunt sancționați zilnic pentru depășirea vitezei legale.

Primarul din Lanaken, Marino Keulen, a respins criticile privind lipsa panourilor suplimentare de avertizare, subliniind că limita de 50 km/h este clar semnalizată. „Indicatoarele de viteză nu sunt puse acolo ca decor. Semnele vorbesc de la sine, iar cine nu vrea să asculte, trebuie să simtă consecințele. Ne dorim ca oamenii să-și adapteze comportamentul la volan. În plus, există o marjă de toleranță de 6 km/h”, a declarat acesta.

Potrivit legislației belgiene, amenzile pentru viteză pornesc de la 50 de euro și cresc în funcție de numărul kilometrilor pe oră peste limita legală. În cazurile grave, șoferii străini riscă suspendarea permisului sau chiar confiscarea mașinii dacă nu plătesc imediat amenda.