 Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș | adevarul.ro
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Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș

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Există un miros pe care mulți oameni îl asociază cu persoanele în vârstă, iar explicația nu ține neapărat de igienă, haine sau locuință. Odată cu înaintarea în vârstă apar schimbări la nivelul pielii care pot modifica și mirosul corporal. Unul dintre compușii implicați este 2-nonenalul, o aldehidă care se formează în cantități mai mari pe măsură ce îmbătrânim.

Un cuplu de vârstnici se uită pe geam
„Mirosul înaintării în vârstă” este real. Foto: Shutterstock

Mirosul este descris de specialiști ca fiind ușor prăfuit, uleios sau ierbos. Intensitatea lui diferă însă de la o persoană la alta.

Ce se schimbă la nivelul pielii

Potrivit dermatologilor, nivelul de 2-nonenal poate începe să crească după vârsta de 40 de ani, iar modificarea devine mai vizibilă în jurul vârstei de 50 de ani și ulterior.

Mai multe procese au loc în același timp la nivelul pielii. Apărarea antioxidantă scade, compoziția sebumului se modifică, iar expunerea acumulată la radiațiile ultraviolete și la factorii de mediu contribuie la creșterea stresului oxidativ.

Pe măsură ce îmbătrânim, mai multe lucruri se întâmplă simultan cu pielea noastră”, a explicat Dr. Sonal Choudhary, dermatolog la Facultatea de Medicină a Universității din Pittsburgh.

Genetica, tipul de piele, stilul de viață și factorii de mediu pot influența intensitatea mirosului.

Nu este un semn al igienei precare

Apariția acestui miros nu înseamnă că o persoană nu se spală suficient.

Este o schimbare biochimică normală a pielii îmbătrânite, similară ridurilor sau uscăciunii”, a spus Choudhary, potrivit HuffPost.

Dermatologul Naana Boakye spune că producția de 2-nonenal este un fenomen asociat în mod obișnuit cu înaintarea în vârstă. Cantitatea produsă diferă însă de la o persoană la alta.

Nici percepția nu este aceeași pentru toată lumea. Dermatologul Delphine J. Lee atrage atenția că mirosul poate fi perceput diferit și că nu este obligatoriu să fie neplăcut.

De ce este posibil să nu simțim propriul miros

O persoană poate să nu observe schimbarea propriului miros corporal și din cauza adaptării olfactive.

Creierul se obișnuiește cu mirosurile cu care intră constant în contact și poate ajunge să le filtreze. Din acest motiv, oamenii observă mai ușor un miros nou decât unul familiar.

Același mecanism explică de ce putem observa imediat mirosul unei locuințe în care intrăm pentru prima dată, dar nu mai suntem conștienți de mirosul propriei case.

În cazul 2-nonenalului, modificarea apare treptat, astfel încât organismul și creierul au timp să se adapteze.

De ce nu dispare pur și simplu la duș

2-nonenalul nu se comportă la fel ca substanțele care contribuie la mirosul asociat transpirației.

Danielle Reed, director științific la Monell Chemical Senses Center, explică faptul că molecula aderă la piele și la țesături și nu se îndepărtează la fel de ușor cu apă și săpun.

O parte poate fi eliminată prin spălare, însă organismul continuă să producă substanțele care contribuie la formarea ei.

De aceea, spălarea nu poate elimina complet acest tip de miros.

De ce este folosit kaki-ul în săpunurile japoneze

În Japonia sunt folosite de mai mult timp produse pentru îngrijirea corpului care conțin extract de kaki astringent, cunoscut sub numele de kakishibu.

Kaki-ul necopt conține cantități importante de taninuri, iar acestea au fost studiate pentru capacitatea lor de a interacționa cu anumite substanțe responsabile de mirosuri.

Un studiu japonez a analizat efectul unui săpun care conținea un amestec de polifenoli proveniți din ceai oolong, ceai tiencha, ceai verde și kaki astringent.

La cercetare au participat 20 de bărbați cu vârste cuprinse între 43 și 75 de ani, care au folosit săpunul timp de patru săptămâni. Cercetătorii au raportat o scădere a cantității de 2-nonenal și o reducere a intensității mirosului.

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Rezultatul nu înseamnă că orice produs pe bază de kaki are același efect. Cercetarea a fost realizată pe un grup restrâns de participanți și a testat un amestec precis de polifenoli.

Cum este folosit kaki-ul în Japonia

Kakishibu este obținut din kaki necoapte. Fructele sunt zdrobite, iar extractul rezultat este lăsat să fermenteze. Lichidul bogat în taninuri a fost folosit în Japonia în diverse scopuri și este utilizat în prezent și în unele produse cosmetice și săpunuri.

În cazul mirosului asociat înaintării în vârstă, interesul pentru kaki vine în special din cercetările privind taninurile și 2-nonenalul.

Nu există însă o rețetă tradițională japoneză care să poată fi prezentată drept tratament pentru acest fenomen.

Există o metodă prin care mirosul poate fi eliminat?

Nu există în prezent o metodă sigură care să elimine definitiv 2-nonenalul de pe piele.

Unele produse de curățare cu antioxidanți sau taninuri pot contribui la reducerea mirosului, iar cercetările privind extractul de kaki au oferit rezultate promițătoare. Dovezile sunt însă limitate.

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Au fost studiate și alte variante. Cercetătorii au analizat, de exemplu, extractul de vinete și anumite substanțe din acesta pentru rolul pe care l-ar putea avea în reducerea proceselor care contribuie la formarea 2-nonenalului. Datele disponibile nu sunt însă suficiente pentru a considera această abordare un tratament.

Au existat și cercetări privind extractul de ciuperci champignon albe, însă nici în acest caz nu sunt suficiente studii pentru concluzii ferme.

O schimbare firească a organismului

Mirosul asociat înaintării în vârstă este una dintre schimbările biologice care pot apărea pe parcursul vieții.

Apariția lui nu indică, în sine, o igienă precară și nu are aceeași intensitate la toate persoanele. Modul în care este perceput diferă, de asemenea, de la un om la altul.

Dermatologii subliniază că îmbătrânirea este un proces biologic firesc, iar modificarea mirosului corporal face parte din schimbările care pot apărea odată cu acesta.

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