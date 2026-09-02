Insula interzisă care ascunde unul dintre cele mai mari mistere ale lumii. Nimeni nu a scăpat cu viață

În Oceanul Indian există o insulă pe care aproape nimeni din lumea exterioară nu are voie să o viziteze. Insula Santinelei de Nord este protejată prin lege, iar accesul este interzis nu doar pe uscat, ci și în zona din jurul ei.

Băștinași de pe insula Sentinelei de Nord Foto: X/Dexerto

Motivul pentru care accesul este strict interzis este protejarea santinelezilor, una dintre cele mai izolate comunități cunoscute. Potrivit Mediafax, santinelezii au respins în mod repetat contactul cu lumea exterioară. Izolarea a făcut ca despre acest popor să se știe foarte puțin, în timp ce încercările unor străini de a ajunge pe insulă au avut uneori consecințe tragice.

O insulă aproape necunoscută lumii

Insula Santinelei de Nord face parte din arhipelagul Andaman și Nicobar și are o suprafață de aproximativ 60 de kilometri pătrați. Deși poate fi observată din satelit, interiorul insulei nu a fost explorat sau cartografiat în mod temeinic de străini. Cele mai multe informații despre locuitori provin din observații realizate de la distanță și din puținele întâlniri care au avut loc de-a lungul timpului.

Numărul santinelezilor nu este cunoscut cu exactitate. Estimările menționate în sursa citată variază de la câteva zeci până la câteva sute de persoane. Cele mai recente calcule arată un număr între 50 și 200 de locuitori. Nici limba lor nu a fost identificată, iar informațiile despre organizarea comunității și modul lor de viață sunt extrem de limitate.

De ce este interzis accesul

India a instituit un regim special de protecție pentru această comunitate. În baza legislației privind protejarea triburilor aborigene din Insulele Andaman și Nicobar, apropierea la mai puțin de cinci mile marine, aproximativ 9,3 kilometri de coastă, este interzisă.

Regulile au fost consolidate pentru a preveni contactul cu populația din exterior și, în special, pentru a proteja comunitatea de boli la care membrii săi nu au fost expuși. Din 1996, interdicția se aplică turiștilor, pescarilor, cercetătorilor și altor civili. Faptul că alte insule din arhipelag pot fi vizitate nu schimbă situația insulei Santinelei de Nord.

Un contact care s-a încheiat tragic

Cea mai cunoscută încercare recentă de a intra în contact cu santinelezii s-a produs în 2018, când americanul John Allen Chau, în vârstă de 26 de ani, a ajuns ilegal pe insulă. Chau voia să intre în contact cu comunitatea pentru a-i predica creștinismul. El a apelat la pescari locali pentru a ajunge în apropierea insulei.

Încercarea s-a încheiat cu moartea sa. Cazul a atras atenția internațională tocmai pentru că a demonstrat cât de riscant poate fi ignorată interdicția de acces. Santinelezii sunt cunoscuți pentru faptul că folosesc arcuri și săgeți pentru a ține la distanță persoanele care se apropie de teritoriul lor.

Un alt aventurier a încercat să ajungă pe insulă

Interdicția nu i-a oprit pe toți cei atrași de misterul insulei. În aprilie 2025, americanul Mihailo Viktorovich Polyakov, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat după ce a ajuns ilegal pe Santinela de Nord. Potrivit relatării citate, acesta încercase anterior de două ori să ajungă pe insulă.

La a treia încercare, a folosit o barcă de cauciuc și a debarcat pentru scurt timp. A lăsat în urmă o nucă de cocos și o doză de Coca-Cola Dietetică, și-a filmat călătoria și apoi a revenit. Autoritățile au fost alertate de pescarii locali, iar Polyakov a fost ulterior arestat.

Misterul pe care autoritățile aleg să îl păstreze

Insula Santinelei de Nord rămâne astfel unul dintre cele mai inaccesibile locuri de pe planetă. Paradoxul este că, într-o epocă în care aproape orice colț al lumii poate fi fotografiat, cartografiat și vizitat, există încă o comunitate despre care informațiile sunt atât de puține.

Dincolo de imaginea unei insule tropicale acoperite de vegetație, există o comunitate care a respins contactul cu lumea exterioară și pe care autoritățile indiene încearcă să o protejeze tocmai prin menținerea acestei izolări. Misterul nu este, așadar, doar motivul pentru care oamenii sunt atrași de Santinela de Nord. Este și motivul pentru care accesul trebuie să rămână interzis.