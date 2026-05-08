O femeie de 48 de ani a murit după o operație estetică-maraton. „Pacienții nu cunosc pericolele... i s-a prezentat un tablou idilic”

O operație estetică de 53.000 de dolari, care a durat aproximativ 10 ore şi a inclus şase proceduri diferite, s-a încheiat tragic pentru o femeie de 48 de ani din Carolina de Nord.

O femeie de 48 de ani din Carolina de Nord a murit după o operație estetică de 10 ore, în cadrul căreia a trecut prin șase proceduri simultane. Soțul ei a intentat proces împotriva chirurgului, anestezistului și clinicii din Houston unde a avut loc intervenția, acuzând neglijență și lipsa condițiilor necesare pentru gestionarea unei urgențe medicale.

Joy Barbera, o femeie în vârstă de 48 de ani, își dorea să își finalizeze transformarea fizică, după ce slăbise considerabil cu ajutorul unui medicament. Excesul de piele rămas după pierderea în greutate o determinase să caute soluții chirurgicale complexe, iar în vara anului 2025 a decis să facă mai multe intervenții estetice în același timp.

Potrivit soțului ei, Peter Ginnegar, mai mulți medici au refuzat să îi facă toate procedurile într-o singură zi.

„I-au spus că este prea periculos”, a declarat acesta pentru People.

Clinica de pe reţelele sociale

În cele din urmă, Joy Barbera a găsit pe rețelele sociale clinica Memorial Plastic Surgery din Houston, Texas, unde Dr. Kendall Roehl a acceptat să efectueze toate intervențiile într-o singură operație. Procedura a inclus un lifting fesier brazilian (BBL), augmentare mamară, brahioplastie și alte intervenții estetice, în total șase proceduri realizate în aceeași zi.

Operația a avut loc pe 13 august 2025 și a costat 53.000 de dolari.

„Doctorița i-a prezentat lui Joy un tablou idilic, exact ce voia să audă”. Dar, din păcate, dr. Roehl nu s-a ridicat la nivelul promisiunilor făcute”, declară acum soţul femeii care a decedat în urma operaţiei-maraton.

În ziua operației, Peter Ginnegar se afla într-o excursie cu motocicleta prin Colorado, planificată anterior împreună cu soția sa și un alt cuplu. Intervenția fusese inițial programată pentru o dată ulterioară, însă locul eliberat de anularea unui alt pacient a făcut posibilă reprogramarea mai devreme.

„Investisem deja mulți bani, iar Joy a insistat să merg totuși în excursie”, povestește el.

După operație, Joy Barbera urma să fie transferată într-un centru de recuperare din Houston, unde o asistentă medicală trebuia să o supravegheze permanent timp de o săptămână. Soțul ei intenționa să ajungă ulterior pentru a o îngriji în perioada de recuperare, înainte ca amândoi să revină acasă, în Carolina de Nord.

Numai că intervenția, începută în jurul orei 8:26 dimineața, a luat o cu totul altă turnură, potrivit dovezilor depuse de soţ în instanță. Dosarul indică faptul că în documentele de anestezie există două variante diferite, iar una dintre ele arată că medicamentele vasopresoare - utilizate pentru menținerea artificială a tensiunii arteriale - au fost administrate încă de la ora 9:30 și nu au mai fost întrerupte.

Potrivit lui Peter Ginnegar, tensiunea arterială a soţiei sale a început să scadă dramatic înainte de prânz, în timp ce organismul era susținut artificial cu vasopresori. De asemenea, temperatura corporală a lui Barbera ar fi coborât până la aproximativ 32,4 grade Celsius, nivel considerat hipotermie moderată.

O operație estetică în Turcia te-ar putea costa viața, avertizează specialiştii britanici. Două tinere au murit în ultima lună

Potrivit documentelor prezentate în instanţă, femeia ar fi pierdut o cantitate semnificativă de sânge în timpul procedurii, fără să primească transfuzie, iar soţul ei susţine că unitatea medicală nu era echipată pentru astfel de intervenții de urgență.

Femeia a intrat în moarte cerebrală

Operația s-a încheiat după aproximativ 10 ore, în jurul orei 18:12, intervențiile acoperind aproape 41% din suprafața corpului pacientei. Ulterior, Joy Barbera a fost mutată într-o unitate de recuperare, unde au început complicațiile severe.

În dimineața operației, cei doi soţi vorbiseră pe FaceTime, iar Peter Ginnegar spune că trebuia să primească un apel în jurul prânzului pentru a fi informat despre evoluția intervenției, însă telefonul nu a mai venit.

Abia în jurul orei 17:00 a primit un mesaj de la dr. Roehl, care l-a asigurat că Joy se afla în recuperare și că starea ei era bună. Liniștit pentru moment, i-a trimis soției un mesaj și i-a spus că o va suna mai târziu.

Câteva ore mai târziu însă, cineva de la cabinetul chirurgului l-a anunțat că Joy Barbera avea tensiune arterială scăzută. Potrivit lui Ginnegar, personalul medical i-ar fi spus că situația nu este neobișnuită, însă el a decis totuși să își întrerupă excursia și să plece spre Houston în dimineața următoare.

În jurul orei 1:00 noaptea, a primit ultimul apel de la soția sa.

„Mi-a spus: «Iubitule, vreau să știi că sunt la spital. E ceva în neregulă cu stomacul meu»”. Auzeam asistente în fundal, aparate bipăind, apoi a spus: «Trebuie să închid». Cred că încerca să mă avertizeze că lucrurile erau foarte grave. Și aceea a fost ultima dată când am auzit-o pe Joy”, a povestit Peter Ginnegar.

A doua zi, în timp ce traversa Munții Stâncoși pe motocicletă, bărbatul a primit un nou telefon de la spital. Medicii i-au spus că soția lui încetase să mai respire, fusese resuscitată , însă starea ei era critică.

În drum spre Houston, a primit un nou apel: Joy Barbera intrase în moarte cerebrală, iar medicii aveau nevoie de acordul său pentru a opri manevrele de resuscitare. El și-a dat consimțământul.

Chirurg din Satu Mare acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și s-a ales cu altă operație: „Sânii mei erau deformați”

Medicul dă vina pe anestezist

Peter Ginnegar spune că, după ce a ajuns în Houston, a fost contactat de dr. Roehl, care, potrivit afirmațiilor sale, încerca să transfere responsabilitatea asupra anestezistului, dr. Yiu-Hei Ching.

În martie 2026, bărbatul a deschis un proces împotriva chirurgului, anestezistului, centrului chirurgical și a două asistente medicale. El spune că își dorește ca povestea soției sale să devină un semnal de alarmă privind intervențiile complexe realizate în centre ambulatorii, care nu au întotdeauna capacitatea de a gestiona complicații majore.

„Evident, nimic nu o va aduce înapoi. Dar mă gândesc: «Dacă aș fi fost eu, ce ar fi făcut Joy?». Iar primul lucru este să atragem atenția asupra pericolelor acestor tipuri de operații realizate în afara unui spital. În plus, rețelele sociale fac ca totul să pară atât de glamour”, a declarat acesta, subliniind faptul că mulți pacienți nu înțeleg pe deplin riscurile unor astfel de intervenții.

„Dacă procedura este făcută corect și în condițiile potrivite, rezultatul poate fi bun. Dar noi nu suntem experți. Pacienții nu cunosc pericolele și nu cred că li se explică riscurile așa cum ar trebui”, a mai spus bărbatul.