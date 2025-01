CRBL are în plan mai multe intervenţii estetice: „Am intrat așa, într-o revizie. Am trecut peste operația asta de blefaroplastie și e bine”

Ajuns la 46 de ani, CRBL a suferit deja, recent, o operaţie estetică şi, aşa cum mărturiseşte, mai are în plan şi altele.

După divorțul de Elena Andreianu, după o relaţie îndelungată, CRBL trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tânăra Olga Guțanu și este mai îndrăgostit ca niciodată.

Potrivit propriilor declaraţii de la sfârşitul anului 2024, CRBL este decis să acorde mai multă atenţie aspectului său, astfel că artistul, ajuns la 46 de ani, a recurs la chirurgia estetică, mărturisind că operaţia de ridicare a pleoapelor pe care a făcut-o recent face parte dintr-o serie de intervenţii care urmează, potrivit Spynews.

„Am intrat așa, într-o revizie, cu schimbări, aflu informații interesante, studiez, e bine. Am trecut peste operația asta de blefaroplastie și e bine”, a declarat artistul.

De asemenea, el a dezvăluit că aceasta nu e singura intervenție estetică pe care și-a dorit-o și că mai are în plan și altele.

„Am început un tratament de micropigmentare. Eu voiam demult să mă tatuez pe cap și am zis că dacă a apărut micropigmentarea, de ce m-aș tatua pe cap. Am început să studiez toată povestea asta și am avut o ședință deja. Am zburat până la Cluj să fac această intervenție. Am făcut prima etapă, mai am încă două”, a mai spus CRBL.

Relaţia cu fosta soţie

În ceea ce priveşte relaţia cu fosta sa soţie, CRBL spune că au reuşit să treacă peste perioada dificilă care a urmat divorţului şi că acum lucrurile reintră pe făgaşul normal.

„Oficial fac bine (…). Eu nu am avut război, am fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare și mai bine să nu fiu asaltat.(…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, a mărturisit CRBL cu ceva vreme în urmă.

Cei doi au împreună o fiică adolescentă, care a rămas în grija mamei.