Zelenski, invitat la summitul NATO la Ankara. Reuniunea vine pe fondul tensiunilor între SUA și aliații săi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat la viitorul summit NATO de la Ankara, a confirmat pe 22 mai secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

„L-am invitat deja”, a declarat Rutte într-o conferință de presă susținută după reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO desfășurată la Helsingborg, în Suedia, potrivit Kyiv Independent.

„Va fi prezent, la fel ca la Haga”, a adăugat acesta, făcând referire la summitul alianței de anul trecut, unde liderul ucrainean s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump. Administrația Prezidențială de la Kiev nu a comentat, deocamdată, participarea lui Zelenski.

Summitul NATO este programat pentru 7–8 iulie și este așteptat să testeze coeziunea alianței, în contextul unor tensiuni majore între Statele Unite și alți aliați.

Administrația Trump a intrat în conflict cu partenerii europeni și Canada pe teme legate de strategia privind Ucraina și Rusia, presiunile Washingtonului pentru achiziția Groenlandei, precum și divergențele privind războiul din Iran.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat vineri că „dezamăgirea” președintelui SUA, Donald Trump, față de NATO va fi discutată la „unul dintre cele mai importante summituri din istoria NATO”.

Potrivit acestuia, liderii aliați ar trebui să fie pregătiți să facă față „dezamăgirii” lui Trump, după refuzul de a se alătura conflictului împotriva Teheranului.

Majoritatea summit-urilor NATO de după 2022 au fost concentrate pe sprijinul occidental pentru Ucraina, în contextul invaziei ruse și al procesului de aderare al Kievului la Alianță.

În ultima perioadă, însă, accentul s-a modificat odată cu revenirea lui Trump la putere în 2025, Statele Unite reducând semnificativ sprijinul pentru Ucraina și respingând deschis perspectiva aderării acesteia la NATO, notează presa ucraineană.