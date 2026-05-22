Antonina Radu, angajata ISU fugită din țară după condamnarea din dosarul Colectiv, va executa o pedeapsă redusă în Republica Moldova

Antonina Radu, una dintre angajatele ISU condamnate în dosarul Colectiv și fugită din România înainte de pronunțarea sentinței definitive, a fost încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde va executa o pedeapsă mai mică decât cea stabilită de instanțele române: 6 ani de detenție.

Femeia, care avea dublă cetățenie, a fost condamnată în mai 2022 la 8 ani și 8 luni de închisoare, alături de colegul ei, George Matei. Cei doi pompieri au fost găsiți vinovați că au permis funcționarea clubului Colectiv fără aviz de securitate la incendiu.



După pronunțarea sentinței, Antonina Radu a părăsit România și a fost dată în urmărire internațională. Ulterior, a fost localizată în Republica Moldova, stat care nu își extrădează cetățenii.

Ministerul moldovean al Justiţiei a recunoscut și pus în executare hotărârea de condamnare a instanței românești

La patru ani de la condamnarea definitivă, Ministerul Justiției din România a anunțat că autoritățile moldovene au recunoscut hotărârea penală emisă în România și au dispus încarcerarea acesteia. Pedeapsa pe care o va executa este însă redusă la 6 ani de detenție.

Instituția prezintă situația drept „încă un succes în sfera cooperării judiciare internaționale”:

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiției a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind recunoașterea şi punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina. Sus-numita a fost dată în urmărire internaţională pentru executarea unei pedepse de 8 ani şi 8 luni de închisoare în dosarul Colectiv, aplicată prin sentința penală nr. 1897/16 decembrie 2019 a Tribunalului București pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu şi uzurpare a funcţiei”.



Ministerul Justiției precizează că, după localizarea ei în Republica Moldova, România a solicitat preluarea executării pedepsei:

„În urma localizării sale pe teritoriul Republicii Moldova şi având în vedere că acest stat nu îşi extrădează proprii cetățeni, la data de 31 mai 2022 Ministerul Justiției din România a transmis autorităților moldovene cererea de preluare a executării pedepsei”.

Potrivit aceleiași instituții, instanța moldoveană a stabilit o pedeapsă mai mică decât cea aplicată în România.

„Urmare acestui fapt, Radu Antonina execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pronunţată de instanţa moldovenească în baza recunoaşterii condamnării din România, în prezent aceasta fiind încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova”, a mai precizat Ministerul Justiției din România.

Tragedia „Colectiv” a avut loc în octombrie 2015 și s-a soldat cu 65 de morți și peste 200 de răniți.